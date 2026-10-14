La Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra, dirigida por el intendente Carles Hernàndez, a fecha de 21 de septiembre, tiene bajo el radar a 265 personas «investigadas o sometidas a seguimiento por riesgo de radicalización violenta de inspiración yihadista». Asimismo, detalla que en los últimos cinco años, la policía de la Generalitat ha llevado a cabo un total de 30 operaciones policiales relacionadas con el terrorismo yihadista en Cataluña.

Estas son las cifras que ha aportado la consejera de Interior, Núria Parlon, en un escrito dirigido al diputado de Vox, Sergio Macián, el insistente portavoz de Vox en la Comisión de Interior del Parlamento. La respuesta, a la que ha tenido acceso El Món, deriva de la investigación por una muerte por arma blanca en Esplugues de Llobregat el pasado 2 de mayo y la sospecha de que el caso tenía algún vínculo con un ataque de carácter yihadista.

En cualquier caso, la consejera aprovecha para comentar e informar sobre la presencia y la evolución del «fenómeno de radicalización violenta de inspiración yihadista en Cataluña». Aunque remarca que aborda la cuestión con el «máximo rigor y evita cualquier interpretación que pueda contribuir a generalizaciones, estigmatizaciones o a la asociación indebida de una determinada confesión religiosa con una amenaza para la seguridad».

El diputado de Vox, Sergio Macián, en una imagen de archivo/Vox

«Perspectiva integral»

En este sentido, alega que para la policía «el elemento relevante desde la perspectiva de la seguridad pública no es la adscripción religiosa, sino la adopción de planteamientos extremistas que pueden conducir a la justificación, promoción o ejercicio de la violencia con fines ideológicos». Sin embargo, admite que es «un fenómeno existente, que es objeto de monitoreo, análisis y seguimiento continuados por parte de los organismos competentes en materia de seguridad, prevención e inteligencia estratégica».

De esta manera, remarca que la policía y su dirección abordan el fenómeno del yihadismo «desde una perspectiva integral que combina la prevención, la detección precoz, la coordinación institucional y la protección de los derechos y las libertades de la ciudadanía». Todo esto, de acuerdo con el marco normativo vigente y los principios del estado de derecho. De cualquier manera, Parlon subraya que los Mossos no actúan solos y lo hacen con el sistema «multiagencia». Por el contrario, apunta que «la evaluación y seguimiento se enmarca en el contexto europeo y estatal de amenaza terrorista». Un proceso que tiene en cuenta «la evolución de los procesos de radicalización violenta, especialmente aquellos vinculados a la propaganda digital, a los entornos virtuales de socialización, a las dinámicas de autoradicalización y a los procesos individuales o de pequeños grupos».