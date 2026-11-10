El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha convencido a sus compañeros del gobierno de Pedro Sánchez –entre los cuales hay cinco del espacio político de Sumar y los Comunes– para que este martes aprobaran un incremento de 740 millones de euros para «infraestructuras policiales» calificadas «de interés general». Una decisión a menos de tres semanas de las elecciones del 29 de noviembre, que podrían suponer un cambio de tendencia política en la Moncloa. De estas inversiones, que se ejecutarán aunque no tengan licencia de obras, también repercutirán en Cataluña y en lugares y destinos especialmente polémicos.

Por ejemplo, el ministerio tiene previsto gastar en 2026 y 2027 dos millones de euros en «obras para la construcción de un módulo de instrucción y entrenamiento para unidades operativas de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona». Es decir, las unidades antidisturbios que integran en Cataluña la Agrupación de Reserva y Seguridad. Una unidad del instituto armado conocida en Cataluña por su participación durante los registros del 20 de septiembre de 2017 y el referéndum del Primero de Octubre del mismo año, así como las redadas contra los independentistas del 23 de septiembre de 2019 o la operación Volhov y las protestas por la sentencia del Proceso.

Parte del desglose de las inversiones para la Guardia Civil aprobadas por Marlaska/QS

Más obras

Entre las inversiones previstas en Cataluña también se cuenta la construcción de una galería de tiro exterior en la comisaría de Girona; la ampliación de la comisaría de Tarragona; la reforma de la aduana de Portbou; la ampliación de los calabozos y de la zona de extranjería de Mataró; así como reformas en las comisarías de Reus, Sant Cugat del Vallès, Puigcerdà y Sabadell. En cuanto a la Guardia Civil, se destinan a las viviendas logísticas del instituto armado en Baqueira; reformas en el cuartel general de Sant Andreu de la Barca; y reformas en los cuarteles de Riudecols, l’Ametlla de Mar, Roses y Tarragona.

Uno de los registros en Igualada de la operación Volhov dirigidos por la Guardia Civil en octubre de 2020 con agentes de la ARS/Quico Sallés

Una unidad para «controlar las masas»

Según el perfil oficial de la Guardia Civil, el personal de la ARS constituye «la principal fuerza de reserva de la Guardia Civil». Así se define como «una unidad especialmente concebida, preparada y organizada para cumplir su misión específica de prevención, mantenimiento y, si procede, restablecimiento de la seguridad pública». Como misiones tiene «garantizar el orden y la seguridad en grandes concentraciones de personas y de masas» y «llevar a cabo o colaborar en la protección y la seguridad de altas personalidades» así como reforzar los servicios territoriales. En definitiva, prevenir y controlar las «alteraciones del orden público y de la seguridad ciudadana».