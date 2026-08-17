El vacío de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en pleno agosto contrasta con las constantes idas y venidas del complejo central de los Bomberos de la Generalitat, ubicado justo en la entrada del recinto. Es el núcleo operativo que monitorea cada rincón forestal de un país en alerta permanente de incendio. “Están poniendo contra las cuerdas nuestra manera de vivir”, advierte con gravedad Marc Castellnou, jefe del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF), que recibe a El Món en el centro de mando. El experto, que ha asesorado en la gestión del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, lo tiene claro: los hechos demuestran que un sistema basado casi exclusivamente en la extinción «está caducado». Hay que fortalecer el mundo rural como medida de prevención.

Fue a Madrid en un coche que este verano ya suma 50.000 kilómetros. Quizás sería más fácil ir en tren.

¡No! No puedes ir a ayudar a alguien y convertirte en un problema. Si no tomas el coche, cuando llegas allí te tienen que ir a buscar y, si estoy en un incendio y todos los dispositivos están desplegados, que vengan a buscarme es un problema. Tienes que ser autónomo y hacer lo tuyo.

¿Por qué tenemos la sensación de que ahora hay más incendios?

En realidad, cada vez tenemos menos, lo que pasa es que los grandes cada vez lo son más. El otro factor tiene que ver con la ubicación; cada vez están más cerca de las áreas metropolitanas o habitadas, y eso provoca mucha presión mediática porque hay mucha gente afectada. Un incendio de 100 hectáreas en el Maresme tendrá un tratamiento mediático mucho más importante que un incendio de 3.000 hectáreas en el Prepirineo.

¿Estamos preparados para que estos grandes incendios afecten áreas urbanas?

Hace diez años que explicamos el potencial de los incendios en Collserola o los del Garraf, los incendios de la zona de Maçanet, los que podemos tener alrededor de Tarragona y Girona… ya hace tiempo que están y ya nos han preparado. Hace cinco años dijimos que incendios de casi 100.000 hectáreas, como el de Madrid, ya estaban aquí. La gente decía que estábamos todos locos y que eso no podía ser, pero ahora ya se ha visto que puede ser.

«Nos puede pasar de tener un incendio cerca de Barcelona y estamos preparados» | Mireia Comas

¿Puede pasar como hace unos días en Madrid, que un gran incendio acaba llegando prácticamente a la ciudad?

Barcelona es una de las zonas sensibles, evidentemente. Nos puede pasar y estamos preparados, pero el problema no solo es tener recursos, el problema es estar preparado a nivel de paisaje. No podremos evitar estos incendios si no gestionamos el paisaje con más intensidad.

¿No se ha hecho hasta ahora?

Nuestra sociedad se ha construido sobre la premisa de que la extinción podrá solucionar el problema de los incendios. Pero con el cambio climático eso no es cierto, porque nuestros bosques están estresados, el clima es cada vez más extremo y los incendios también son más extremos. Por lo tanto, la única solución es resetear mínimamente el paisaje; es decir, gestionar ese territorio y crear oportunidades de extinción u oportunidades de no propagación.

¿Hemos llegado a un punto de no retorno?

Más que un punto de no retorno, diría que los incendios son la muestra de un problema estructural: tenemos unos bosques que no pueden vivir con el clima actual y, por lo tanto, esos bosques tienen que cambiar. Y la manera de cambiar de un bosque es borrar lo que había y volver a crecer. El año pasado se aceptó que la estrategia de los años ochenta, que se basaba solo en la extinción, está caducada. El modelo válido pasa por gestionar el territorio y crear oportunidades que disminuyan la intensidad de los incendios y por crear un paisaje mucho más resiliente.

Gestionar de forma eficaz el mundo rural.

Se trata de gestionar todo el territorio. La mejor vacuna contra el tabaco es no fumar; la solución a los incendios es tener un paisaje con mosaico agrícola o hacer una buena gestión forestal o impulsar la economía rural. Pero lo que no puedes hacer es pensar que lo que tenías ayer se debe conservar exactamente igual cuando el clima ha cambiado. Tú no puedes vivir en el año 2026 con el sueldo del año 1996. Tienes que adaptarte a los tiempos modernos. Es exactamente lo mismo para los bosques.

¿Todo el mundo está de acuerdo?

En Europa hay una lucha entre el modelo francés, que sigue proponiendo más y más recursos en la extinción –que ha colapsado–, y un modelo mucho más ibérico, que apuesta por la gestión para facilitar al mundo de la extinción su trabajo. Si gestionas el paisaje, podrás detener la evolución de los grandes incendios, pero si solo te basas en aviones cada vez más grandes y más protección civil no los podremos solucionar.

«Se tiene que cambiar la manera de vivir. Si no, no podrás proteger tus ciudades y los incendios se plantarán dentro de la ciudad»

Catalunya ha doblado el terreno forestal en poco más de dos décadas. ¿Es posible recuperar terreno agrícola?

Los incendios están poniendo contra las cuerdas la manera en que tú y yo vivimos en este país. Se tiene que cambiar la manera de vivir, si no, no podrás proteger tus ciudades y los incendios se plantarán dentro de la ciudad, como bien hemos visto en Madrid. Si tú consumes de una manera consciente, podremos tener una economía existente; si tú consumes como una colonia que explota el Tercer Mundo con productos agrícolas baratos, tendrás una economía colonial. Es un tema de mucho más calado, no se trata solo de decir que alguien ponga campesinos en el campo; no, los campesinos irán si tú les compras productos.

¿Falta pedagogía para entender cómo se deben tratar los bosques y el mundo rural?

Enseñar ecología forestal en las escuelas es básico para que podamos entender los cambios de país. Los bosques nacen, crecen y mueren, y se renuevan. Nuestro país está cambiando y no podemos querer que todo sea como era antes. No, señores, los bosques de abetos del Pirineo están quemando estos días y no volveremos a tener abetales. Acéptalo, no luches contra la naturaleza, porque todo lo que hagas en contra aumenta la desadaptación. Y cuanto más desadaptado estés, la perturbación de renovación será más fuerte.

¿Se debe ser más intervencionista?

No es que debamos ser más intervencionistas, el tema es que los bosques cambiarán. Un bosque que necesita 800 milímetros de agua al año, quizás está recibiendo sistemáticamente 500. Y así no pueden vivir 1.500 árboles por hectárea. Habrá 600 o 700 y el resto morirán, crearán combustible y un riesgo potencial de un gran incendio, que a su vez renovará ese bosque. La opción de decir «no cortamos árboles, no hacemos nada» significa que la naturaleza aplicará su manera de funcionar, que es con incendios, para borrar lo que hay. Pero no hay alternativa intermedia: o te vacunas o te infectas.

«Si queremos proteger el mundo urbano e industrial necesitamos un mundo rural vivo, no muerto o simplemente sobreexplotado» | Mireia Comas

Una de las principales apuestas económicas de Catalunya es el impulso de las energías renovables. ¿Es compatible invertir en el mundo rural y al mismo tiempo impulsar grandes estaciones de placas fotovoltaicas?

Ningún problema que se hagan, pero un parque fotovoltaico –que no genera mosaico agrícola– quema y crea incendios. Sin ir más lejos, hay ciertos incendios industriales que forman parte de las igniciones de las placas solares. Lo hemos visto sobre todo en otros puntos del Estado. En Catalunya, la energía renovable la puedes obtener de muchas maneras.

La agricultura está en contra del Plan territorial sectorial de las energías renovables (PLATER). ¿Qué opina usted?

Es otra parte de la colonización y la explotación del mundo rural y de hacer el mundo rural cada vez más pobre para los intereses de la sociedad urbana. ¿Por qué no ponemos las placas solares en las ciudades? Si queremos proteger el mundo urbano e industrial necesitamos un mundo rural vivo, no muerto o simplemente sobreexplotado.

«El clima facilita que los incendios tengan suficiente energía para modificar la atmósfera»

¿Deberíamos familiarizarnos con este nuevo concepto de “incendios de sexta generación”?

Han venido para quedarse, porque el clima facilita que los incendios tengan suficiente energía para modificar la atmósfera. ¿Durarán para siempre? No, porque básicamente estamos en una ola de cambio, de renovación de todos nuestros ecosistemas. Llegará un día en que estarán adaptados al nuevo clima.

Este año hemos vuelto a tener un episodio de simultaneidad de incendios. ¿Por qué ha pasado?

Es un tema de igniciones, ya sea por rayos, como tuvimos en junio, por situaciones de siega o porque llegaba San Juan, que provoca muchos incendios. Pero básicamente es un tema de igniciones que coinciden en el momento crítico.

¿Es una casualidad?

Una casualidad tampoco. La sociedad mantiene la misma dinámica de siempre, que en un año normal no provoca incendios, pero si no cambias tu manera de vivir en veranos con un riesgo alto sí que los generas.

«Los bomberos voluntarios son una parte crucial, no podemos funcionar sin ellos» | Mireia Comas

¿El cuerpo de bomberos está preparado para lo que ha de venir?

Evidentemente, necesitan bomberos jóvenes, actualizados y con los recursos a punto, pero sin gestión de territorio, además de ir poniendo bomberos que intenten apagar fuegos que no pueden apagar, ¿qué más puede hacer el cuerpo? Es como en la pandemia: empezaron a fabricar hospitales y a poner camas, pero tenía que llegar la vacuna.

Catalunya tiene una particularidad, que son los bomberos voluntarios. Ahora hay un conflicto abierto con el Departamento de Interior: estas unidades han conseguido un seguro médico, pero aseguran que no tienen cobertura legal en caso de baja. ¿Deberían estar más reconocidos?

No soy ni el departamento ni soy político, pero Catalunya tiene un sistema híbrido entre profesionales y voluntarios, que son las ADFs. Ellos son esenciales, son la base del sistema de respuesta, una parte crucial; no podemos funcionar sin ellos. Se deben limar las diferencias y el reconocimiento, pero es crucial que el mundo profesional y el mundo voluntario funcionen a una.