Es psicólogo, es pedagogo, es profesor, es comunicador, es matemático… ¡es mago! Ignasi Stigman, conocido de verdad como Mag Stigman, aplica la fantasía de la magia a la alegría de vivir y entender. Ha desplegado varios espectáculos en salas medianas y grandes, de un éxito irrevocable, pero, sobre todo, encanta y deslumbra en el pequeño formato. Precisamente en aquel en el que los mil y un trucos del mago pueden quedar más en evidencia bajo la mirada cercana y curiosa del público más audaz. Cuando Mag Stigman entra en un espacio se encienden las luces de la alegría, que él incita y mantiene encendidas durante horas. Hace poco publicó junto a Carme Escales Màgia per a cada dia. Trucs senzills per educar comunicar i sorprendre! ¿Quieren sorprenderse? La sorpresa permanente tiene nombre escandinavo de mago.

Entra el Mag Stigman en la sala donde lo entrevistaremos y nos pide –a mí y a Anna, la fotógrafa, que también hace magia– que cojamos una carta de una baraja inglesa que acaba de abrir para los escépticos. Los magos siempre abren barajas. Inglesas. Nos dice que elijamos una, que la tapemos y que la volvamos a guardar. Es el siete de picas. Y lógicamente lo adivina e ilógicamente el siete de picas salta y rebota, aparece y reaparece, aquí y allá. Acabamos soñando con el siete de picas, Anna y yo. Y Stigman ríe y espera una nueva oportunidad para que esta carta vuelva a sacar su cresta impertinente. Dice que él no se hará carterista –no lo necesita–, pero que ha conocido a buenos que han acabado como magos. Todo se puede reconducir en esta vida con la ayuda de las ninfas. O del oficio.

Dice usted que la magia es la amistad. Eso es bonito. Pero quisiera saber si la magia existe.

Eso no es mío. Es de un psicólogo llamado Richard Waisman, que es un catedrático en psicología al que, además, le gusta la magia. Waisman explica que hay tres tipos de magia. La primera sería la sobrenatural, la de las películas de Harry Potter. Esta no existe. O al menos, con nuestros sentidos no la podemos captar. La segunda es la magia de escenario, que es la que hago yo, que son trampas con psicología y tal, pero que genera la ilusión de imposibilidad. Y la tercera, que es la que a mí me gusta y la que aspiro a generar en el público, es la magia de verdad. La de un domingo por la tarde, que llueve y de repente en la radio suena una pieza de música clásica y, aunque a ti quizás no te guste la música clásica, te emocionas. O la de un domingo por la mañana, que estás en la montaña, has pasado toda la noche del sábado durmiendo y, a las seis, sales afuera y ves un paisaje que te conmueve. Esta es la magia de verdad. Es la magia que yo aspiro a reproducir cuando emociono a alguien mediante las trampas.



Ahora te pongo un ejemplo que le pasa a mucha gente. A mí me pasó hace tres meses. Tienes un amigo de la universidad, un superamigo, siempre estábamos juntos, ostras, hace como ocho o nueve años que no hablo con él… Tengo que llamarlo, tengo que llamarlo. Hoy por la tarde lo llamo, me digo. Y justo al cabo de un rato te llama él a ti con el mismo pensamiento y el mismo discurso que tenías. Eso para mí es la magia auténtica, la magia de las personas. Esa es la verdadera magia y sí creo que existe.

Entonces, los fenómenos paranormales, el esoterismo, las percepciones extrasensoriales…

Nada. Estoy totalmente en contra. Una de las cosas que se puede hacer con la magia de escenario que hago yo, con el ilusionismo, es fomentar el pensamiento crítico. Uno de los puntos que trato en el libro es fomentar muchísimo este pensamiento crítico. Hay experimentos que hago en mis espectáculos cuando actúo para adolescentes y estudiantes de secundaria que pretenden desmitificar y demostrar que todo lo que usa esta gente es simplemente y únicamente para ganar dinero.

[Sonrío] ¿Y qué hacemos con el expediente Warren?

Una mentira como una catedral. Lo que pasa es que siempre que digo esto hay gente que se enfada y se ofende. No lo entiendo. Yo hice una obra de teatro, un musical –me contrataron porque necesitaban magos–, y me di cuenta de que muchos actores y actrices creen muchísimo en eso. Son muy supersticiosos e incluso en algún caso es enfermizo. Lo pasan muy mal. Debe ser porque el mundo del espectáculo es tan inestable y tan diferente, que necesitas aferrarte al pensamiento mágico. Pero no.

Apasionadamente mago

Tampoco la astrología, los horóscopos, las cartas astrales?

[Ríe]. Desde mi punto de vista, nada. He estado con astrólogos e incluso me han pedido colaboraciones, y siempre he dicho que no. Es un cuento. Un cuento muy grande. Lo siento pero es así.

Me ha quedado clarísimo [Ríe]. Usted practica el ilusionismo. Para que funcione el ilusionismo tiene que haber ilusos. No nos engañemos, usted engaña a la gente…

Más que engañarlos, creo que muestro la vulnerabilidad del ser humano.

Muestra que todos somos idiotas.

Sí. Que somos todos idiotas y que desafortunadamente, nos guste o no, somos vulnerables. A mí eso me gusta mucho. Yo conozco a una señora, que era amiga de mi madre y a quien robaron en el metro siete veces. Los carteristas le habían quitado la cartera siete veces. Pobre mujer. Todo el mundo le decía: “Mira que eres tonta. No te das cuenta…”. Para mí la magia es demostrarle a esta señora –y se puede hacer– que ella no tiene la culpa. Ella es la víctima. Que los malos son los carteristas. Lo hacen muy bien. Algunos hacen auténticos trucos de magia. Te pueden quitar el móvil o la cartera sin que te des cuenta. Pero la culpa no es nunca de la víctima. La culpa es siempre del criminal. Cuando yo hago trucos de magia no es que la persona sea tonta ni que me ría del espectador. Todo lo contrario. Lo hago por amor. Porque me encanta la profesión y estar en contacto con la gente.



Esto nos ayuda a darnos cuenta de que nuestro cerebro es limitado y que, por ejemplo, la atención no se puede dividir. Está demostrado científicamente. Es imposible. Cuando conduces no puedes mirar el móvil. Cuando conduces, si estás mirando el móvil, la probabilidad estadística de tener un accidente es altísima. Y eso se puede demostrar con magia. No es que seamos ilusos, es que somos humanos y somos vulnerables.

La idea que yo tengo de esto es que ustedes piden toda la atención a la mano derecha mientras el truco se hace con la izquierda…

Correcto. Muchas veces te hago una pregunta y ya no puedes mirarme la mano. El otro día hice un espectáculo con unos adolescentes que me decían: “Nosotros no pararemos de mirarte las manos y te pillaremos las trampas”. En ese momento estaba haciendo una trampa y le pregunté a uno: “¿Cómo te llamas?”. Solo el hecho de pensar cómo te llamas y tener que responder hace que desconectes. Todas estas estrategias las usamos los magos.

“No es que seamos ilusos, es que somos humanos y somos vulnerables”

¿Conoce algún mago que haya acabado como carterista?

No. Conozco carteristas que han acabado como magos. En la Asociación de Magia, cuando comencé a los dieciséis años, teníamos un compañero que era trilero. Era rumano y estaba en una banda. El tipo era buenísimo manipulando monedas. Se llamaba Florín. Hace muchos años que no lo veo. Yo había ido a verlo hacer las trampas en la Rambla. Él pertenecía a una mafia y trabajaba con sus compañeros. Había gente muy mayor entre los magos que le decían: “Florín, deja de hacer eso. ¿Por qué lo haces? Dedícate a otra cosa”. Él siempre nos contestaba que lo hacía, pero que no robaba a gente buena. Que él robaba a gente que se creía muy lista. Tenía el descaro de decirnos que él los volvía humildes. [Ríe]. Eso no era verdad. Aquel sí que se aprovechaba de los ilusos. Él lo iba combinando, pero lo que quería era hacer magia. Es un caso muy extremo.

En último extremo, un mago fracasado siempre puede acabar en la Rambla haciendo de trilero…

Y tanto. Hay magos que pueden hacer lo que quieran. Podrían ser grandes estafadores. Creo que hay grandes estafadores que usan las mismas estrategias que los magos. La única diferencia es que son psicópatas, que no tienen conciencia moral. La diferencia entre un mago y un estafador es que el mago tiene conciencia moral y el estafador, no.

¿Quiere decir que todos los magos tienen conciencia moral?

Seguro que hay algunos que no la tienen. Eso, por supuesto. [Ríe].

“Los magos alteran los procesos psicológicos básicos”

¿Cómo hace para engañar? ¿La distracción es la clave? Hay mucha gente mirando el número y no sé si se puede distraer a todos…

Hay varias herramientas. Los magos usamos tres principalmente. La primera es la psicología. No solo es la distracción. Es la alteración de los procesos psicológicos básicos. Lo que en psicología se llama la percepción. Una cosa es lo que tú ves y otra lo que tu cerebro se explica a sí mismo. Está también la memoria. Es muy diferente lo que vemos de lo que recordamos. Esto psicológicamente es muy fuerte. Cuando hago espectáculos hago muchos trucos de magia que la gente después no solo no recuerda, sino que recuerdan de otra manera. Recuerdan otra historia, la que a mí me interesa. Esto es muy fuerte.



La segunda herramienta es la habilidad manual. Y la tercera son las matemáticas. La gente no lo sabe. Esto es algo que popularmente no se conoce. Pero detrás de los trucos de magia hay muchas matemáticas. Todas estas tres herramientas, mezcladas, sirven para hacer magia.

Usted es psicólogo.

Sí. Yo estudié psicología por eso. Porque me gusta mucho la magia. Escuché en una entrevista que Richard Waisman decía que la carrera del mago principalmente es psicología. Y eso estudié.

«Los magos usan mucho la estadística» / Anna Munujos

¿Y cómo utiliza la matemática?

En muchos efectos de mentalismo, muchos efectos de cartas. En las cartas hay mucha matemática. Y también con todo lo que está relacionado con números. Aritmética, probabilidad, estadística… Es muy fuerte. Los magos usan mucho la estadística…

¡Yo pensaba que ustedes eran gente normalita y ahora resulta que son gente preparadísima!

[Ríe]. Hay de todo, pero habitualmente la gran mayoría de magos ilusionistas que trabajan profesionalmente han leído muchos libros. Yo no leía. Yo era disléxico. Tuve muchos problemas en la escuela. Pero para aprender a hacer magia mis maestros –Pablo Domènech, que fue uno de los maestros que tuve en magia– me dijeron: “Si quieres ser mago, tienes que leer”. En aquella época no había escuelas, no había profesores particulares, no había YouTube. O leías o no aprendías. Para poder hacer magia tienes que leer mucho, tienes que investigar, tienes que leer libros antiguos. Gracias a la magia soy un lector. Leo mucho. Sobre todo, no ficción.



Sobre todo, hay muchas horas de preparación. La gente piensa que llegamos al escenario y hacemos magia. La realidad es que para hacer aquellos secretos, para hacer aquellos trucos, estamos horas y horas…

Un mal alumno de matemáticas no puede ser mago, entonces?

Hay diferentes maneras de hacer magia, pero habitualmente puedes acabar adquiriendo las matemáticas que se usan con repeticiones. Es un entrenamiento. Como ir al gimnasio. La parte más difícil de las matemáticas es entenderlas. Es la parte más importante. Entender el porqué de las cosas. Entender la razón que hay debajo. Pero luego, para hacer algunos efectos, a veces no hace falta que entiendas los principios. Simplemente, te los tienes que aprender de memoria, practicarlo muchas veces y eso acaba saliendo. Los trucos matemáticos son los más fáciles de hacer, porque no requieren ni la habilidad manual ni la psicología. Es práctica y memorizar.

¿Y la memoria?

La memoria es superimportante en la magia. Esto lo explico mucho en el libro. El mago tiene que tener mucha memoria. Yo, por ejemplo, me aprendo los nombres de la gente del público, de algunas personas. En el libro explico una técnica que uso y que, además, es mía. Se me ha ocurrido a mí y la utilizan muchos compañeros. La gente me pregunta por qué me aprendo los nombres de las personas. Es una distracción espectacular. Cuando alguien te quiere pillar una trampa y le dices su nombre, rápidamente deja de mirar tus manos y te mira a los ojos. Intenta no mirarme, Vicente, cuando te hago una pregunta y te digo por tu nombre. Socialmente, estamos condicionados para acabar estableciendo contacto visual con el nombre, sobre todo.

Si sabe mover las cartas, tiene habilidad manual, sabe matemáticas, tiene memoria y psicología… ¿por qué no se dedica profesionalmente al póquer?

[Ríe] Porque lo que me gusta a mí es el mundo del espectáculo.

“Mi hermana no entiende por qué, pudiendo ser psicólogo y tener una vida más tranquila, no lo hago”

Se podría hacer rico…

Seguramente, pero el póquer es diferente. Tienes que jugar con decisiones, con incertidumbres… Con magia también, pero no tanto. Y aparte, tengo una obsesión, desde que nací, una vocación muy clara por hacer espectáculo. Mi hermana mayor no lo entiende. No entiende por qué pudiendo trabajar como psicólogo, por ejemplo, y pudiendo tener una vida más tranquila, no lo hago. Ahora ya lo entiende porque no le queda otra. Ella trabaja en un instituto y hubo una época en que buscaban psicólogos en el departamento de Educación. Cada día me decía: “Hay plazas, ¿por qué no te presentas?”. No me presentaba porque a mí me gusta hacer esto. Yo soy feliz haciendo esto. Haciéndoles magia a ustedes, yendo al teatro y haciendo espectáculo.

¿Le han pillado alguna vez con un truco?

¡Uy! ¡Sí! ¡Y tanto! Muchas veces me pillan y muchas veces me sale mal un truco…



¡Ostras!

Lo que pasa es que habitualmente –y ahora lo tengo que decir porque puede parecer egocentrismo, pero es verdad– en el 99 por ciento de las veces es muy difícil que adivinen lo que estoy haciendo. Y luego los magos tenemos muchas estrategias para distraer [ríe] y para que la gente no lo vea o no lo recuerde.

“Los niños son los más rápidos, los más inteligentes y también los más difíciles”

¿Quiénes son más listos, los niños o los adultos?

Los niños son los más rápidos, los más inteligentes y también los más difíciles. Para mí el público más difícil son los niños porque, además, no tienen ningún tipo de contención. No tienen censura. Si un niño ve una trampa, la grita. A todos. Lo dicen en voz alta y a todos. Un adulto por respeto y por educación se queda callado. Pero también es verdad que para mí son uno de mis públicos preferidos. Yo me dedico, sobre todo, a hacer espectáculos familiares. De hecho, en Barcelona hago un espectáculo que es para un público infantil. Infantil familiar. A mí me gusta mucho porque yo juego al revés. Hago algunos trucos de magia en que parece que se vea la trampa y entonces todos los niños comienzan a gritar. Y cuando ven que no es lo que ellos piensan la sorpresa es brutal.

¿Por qué los juegos de cartas? ¿Por qué casi todos los magos los hacen? ¿Porque es más fácil?

No. Es más fácil de transportar.

Pero también es más previsible. La carta que aparece y desaparece es un clásico…

Eso depende de cada mago. A mí me gustan mucho las cartas porque son muy minimalistas. Con solo 52 cartones y dibujos que todos conocen y que todos tienen presentes… Yo pensaba que todo esto acabaría desapareciendo, pero aún ahora los niños juegan con ellas en las escuelas. Que el móvil lo mataría. Y ni mucho menos. Mucha gente tiene barajas de cartas. Con 52 cartones podemos hacer auténticas maravillas. Podemos estar horas divirtiéndonos e ilusionándonos. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer magia con el teléfono móvil. Me encanta hacerla con objetos grandes. Me gusta mucho hacerla también con objetos de la vida cotidiana, como los encendedores o los cigarrillos, los bolígrafos… A mí me gusta hacer magia con todo lo que es habitual.

¿Y por qué siempre con la baraja inglesa? ¿Por qué no con la catalana?

Por una cuestión de colores. La baraja de póquer está dividida en negro y rojo. En cambio, la española no tiene colores. Hay oros, bastos, espadas… El hecho de haber el rojo y el negro nos da mucho juego para la magia. Puedes coger una carta roja y convertirla en una negra… Es por eso. Por este tema. No tiene nada que ver con influencias culturales. Además, la baraja de póquer tiene una historia a nivel matemático increíble. Yo lo explico cuando voy a los institutos a hacer Matemagia, a hacer este espectáculo. Los profesores no se lo creen, pero en la baraja de póquer hay cuatro palos: picas, corazones, tréboles y diamantes, y en un año de nuestra vida hay cuatro estaciones. En la baraja de póquer hay doce figuras, y en un año hay doce meses. En la baraja de póquer hay 52 cartas y un año tiene 52 semanas. Y lo más fuerte de todo es que, si sumas todos los puntos que salen en una baraja de póquer, el resultado es 364. Si le añades el comodín, 365, que son los días del año. Y si le añades un segundo comodín, 366, que son los días que tiene un año bisiesto.

«La baraja de póquer tiene una historia a nivel matemático increíble» / Anna Munujos

Todo esto pueden ser estrictamente coincidencias.

Sí, pueden ser coincidencias, pero es muy fuerte. Y lo más fuerte de todo es que hay autores que no saben si las coincidencias fueron creadas a propósito o si ha sido el azar que increíblemente ha hecho que sea así. Y eso no lo sabemos todavía.

“Algunos teóricos dicen que el juego de la cuerda en la magia gusta tanto porque simboliza la vida, la muerte y la resurrección”

Hay gente que estudia la arquitectura de Antoni Gaudí y llega a ver allí diez mil maravillas que atribuye exclusivamente al genio del arquitecto, pero quién sabe… Baraja inglesa y cuerdas… Son dos elementos comunes a muchos magos. ¿Por qué las cuerdas?

Las cuerdas son un clásico de la magia. En primer lugar, porque funcionan. Los clásicos son clásicos, igual que en la literatura, porque son muy buenos. El juego de la cuerda es maravilloso. La gente se lo estima. Yo lo hago siempre. Hubo un tiempo en que lo quité de mi espectáculo. No lo quería hacer, porque ya estaba cansado, pero me lo pedía todo el mundo. Y se tiene que poder ver en directo. En la tele no sirve.



Hay una explicación mitológica que apuntan algunos teóricos de la magia, que es que una cuerda en nuestro inconsciente –y ahora me pondré un poco astrológico también [ríe] y en todo eso en lo que yo no creo mucho– simboliza una vida. Si tú coges una cuerda y la cortas, es como si la persona ha muerto. Cortas la cuerda y dejas a la persona sin vida. Lo que hacemos los magos es coger la cuerda y recomponerla. De una hacemos dos y en un momento vuelve a hacerse una. Y te la puedo dar y la puedes examinar. Dicen algunos teóricos de la magia que la gente se estima tanto este juego porque un poco simboliza la vida, la muerte y la resurrección. Ahora me pongo muy filosófico y no hay para tanto, pero tiene sentido.

Es una lectura casi bíblica…

Sí. [Ríe].

Deben llevar los bolsillos llenos de cuerdas cortadas…

No. De ninguna manera. [Ríe].

Hombre, no me diga ahora que no las cortan… Porque las rompen de verdad, ¿no?

Sí. Claro.

Y después las esconden. Sacan una nueva.

Eso, éticamente, no te lo puedo explicar. Me encantaría, pero no. Yo te puedo explicar los principios, pero los trucos no los explico nunca.

¡Ética profesional, ay!

¡Exacto!

¿Cómo se hace magia con un móvil?

Con los mismos principios de toda la vida. La magia en el móvil funciona igual que con las cartas e igual que con las cuerdas. Con los mismos principios que hemos hablado antes. Sobre todo, psicológicos.

Es más moderna, pero.

Es más moderna y gusta mucho a los niños.

Pero las criaturas saben más de móviles que usted y que yo. Le pillarán rápidamente.

No, porque usamos trampas que están muy bien hechas. Además, en el mundo de la magia, en el del ilusionismo, hay una parte de la gente que se dedica a esto. Suelen ser ingenieros, habitualmente, o lo han sido. Les gusta muchísimo este ámbito y se dedican a diseñar. Hay magos que no hacen magia, que no hacen espectáculos, pero que se dedican a pensar trucos que luego venden. Yo conozco a unos cuantos que son auténticos cracks. Son gente muy buena en temas de ingeniería informática. Son capaces de diseñar trucos que no pilla nadie.

Por lo tanto, la magia de un móvil es más cosa de un ingeniero que no de un matemático o de un psicólogo.

No, porque si no lo presentas con psicología, te pillarían al momento. De hecho, hay un juego que hago con un teléfono móvil en el que uso tecnología. Se lo he enseñado a una persona que le gusta la magia, que sabe un poco y que lo quiere hacer, y no ha sido capaz. Porque, claro, tienes que hacer una trampa. Hay un momento en el que tienes que trabajar con la percepción. Y eso no es tan fácil.

¿Hace usted esta magia con su móvil o con el de alguna persona del público?

Con el del público.

La gente de ninguna manera quiere que nadie les toque el móvil.

Yo soy muy educado y les explico siempre que no tienen que preocuparse, les juro que no haré nada que les pueda molestar.

¡Ay, ay, ay!

Tú lo has visto. En mi espectáculo cojo el móvil de una persona, nos conectamos a la Wikipedia y buscamos unas palabras. Si hago eso con mi móvil, no tiene gracia porque se pueden pensar que lo tengo preparado. Todo lo que hago en mi espectáculo es con los artefactos de los demás. También hay un número en el que uso una calculadora y cojo la del teléfono móvil de una persona del público. Lógicamente, ¿no? Porque, si no, no tendría ninguna gracia.

“Yo me muevo en Cataluña. Soy superfeliç, estoy supercontento y hago un espectáculo de formato medio”

Micromagia, que es la que hemos tratado hasta ahora, y macromagia. Usted también hace esta segunda, que es el gran espectáculo. Esto requiere más inversión, más recursos…

Y más personal, sí. Es más difícil porque tienes que trabajar en equipo, con más gente. Eso, yo lo hago en un formato medio. Somos tres personas y el técnico de sonido. Dos personas que están en el escenario ayudándome, con las trampas también y con todo lo que hacemos. Hay magos, como David Copperfield, que ya se ha jubilado y que en Las Vegas tenía como 50 personas trabajando. Eso sí que era macromagia. Yo me muevo en Cataluña. Soy superfeliç, estoy supercontento y hago un espectáculo de formato medio, con 200 o 300 personas de público. El otro día actuamos en Cervera, en el Teatro de la Pasión, que es un teatro precioso, y vinieron 500. Con 500 personas todos pueden ver bien lo que hago. Es este formato el que me gusta. No aspiro a más.

¿Por qué no explica los trucos? ¿Por qué este deber deontológico de no hacerlo?

¡Hombreeeee, porque no se debe hacer!

Pero usted se mueve y trabaja con la pedagogía. Forma parte de la pedagogía que la gente entienda qué está pasando allí, que vea la trampa y el cartón. Tiene que explicar lo que hace para que realmente todo aquello tenga un sentido pedagógico.

Es uno de los traumas y es uno de los problemas con los que nos encontramos los magos. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un máster en neuropsicología y a la larga me gustaría hacer un doctorado sobre lo que he hecho en este libro. Hablando sobre la magia como una herramienta educativa. Este es uno de los grandes problemas. Hoy en día los investigadores lo comparten todo. Un investigador lo publica todo gratuitamente. Y al revés, si le publican un paper en una revista científica, es maravilloso. Pero al mismo tiempo la magia requiere una confidencialidad y un secreto. Es una contradicción, porque es verdad que los magos tenemos un código deontológico que es superclaro. Es ético, no hay ningún tipo de obligación y hay muchos magos que se lo saltan. Hay mucha gente en internet que explica los trucos.

Por eso le digo que la pedagogía pide estas explicaciones…

Lo que dice nuestro código deontológico actualmente es que, si es un truco muy sencillo, con un objetivo pedagógico, como los que yo explico en el libro, estos se pueden explicar sin ningún tipo de problema. Ahora, si es un truco de magia que usa un mago profesional en su espectáculo y ese mago se gana la vida haciendo ese truco, lógicamente no lo desvelaremos, no lo explicaremos. Y lo dejaremos en el misterio, que es lo que la gente estima. También te tengo que decir que la gran mayoría de la gente no quieren saber las trampas. David Bueno, por ejemplo, que nos ha hecho el prólogo del libro, no quiere saberlas. Y eso es maravilloso.

«Cuando explico a mis ayudantes cómo funciona un efecto se quedan alucinados» / Anna Munujos

También es posible que, si enseñas la trampa, quien queda como un idiota es el público, que no ha sido capaz de encontrarla…

Cuando yo explico a mis ayudantes cómo funciona algún efecto se quedan sorprendidos y alucinados: “¿Cómo puede ser? ¡Si es una tontería! ¡Si es un momento en que haces un cambio aquí…”. Es muy curioso esto. Lo que pasa es que esto requiere un esfuerzo, requiere un estudio. Esto no lo entiende todo el mundo a la primera. Cuando hago clase con alumnos lo acaban viendo con el tiempo, pero no son cosas sencillas. Como todo en la vida, requiere un esfuerzo, un estudio y una práctica.

La última pata de todo esto es la comunicación…

Es el 90 por ciento de todo esto, como explico en el libro. Matemáticas, psicología, habilidad manual, es un arte escénico… Nosotros somos artistas, antes que nada, y lo que hacemos es presentar, comunicar. Esto es esencial.

“La gran mayoría de los trucos están ya inventados, son clásicos”

¿Se inventan los trucos o se copian de los colegas?

La gran mayoría de los trucos están ya inventados. Son clásicos. Tienen derechos de autor abiertos. Los juegos de la cuerda, juegos de cartas, son clásicos que se basan en principios mágicos que se hacen desde hace cientos de años. Esto no tiene ningún derecho de autor. Después hay una parte, como he explicado antes, de magia tecnológica, de ingenieros, de gente que diseña, que se compra. Hay magos que se dedican a inventar ideas, a inventar trucos. Les pagamos un precio y ellos nos lo diseñan, nos lo hacen más a medida. Si es una caja de magia, por ejemplo, tiene que ser a medida del usuario, no sirve para todos. Ahora, hay algunos que efectivamente lo copian, lo arrasan y les da igual. Pero dentro de la comunidad mágica eso no está nada bien visto.

¿Tienen algún gremio?

Hay varias asociaciones de magos, sí, sí.

¿Se llevan bien entre ustedes?

Habitualmente, muy bien. Pero hay de todo en la vida, como en todas partes…

En Harry Potter hay unas envidias y unos odios terribles…

Harry Potter es un personaje de una autora. Los libros y las películas buscan eso. Pero, por ejemplo, Juan Tamariz, que es nuestro referente, se llevaba muy bien con todos los magos. Era muy querido dentro del mundo de la magia. Los magos hacen festivales habitualmente y nos contratamos entre nosotros, nos pasamos bolos. Habitualmente hay muy buen rollo. Pero no hace falta decir que hay quienes son imbéciles, con los que todo el mundo se lleva mal. Como en todas partes.



La semana pasada estuve aquí en Barcelona, en una convención de software. Me contrató una empresa estadounidense, para estar en su stand y animar un poco sus ventas. Tres stands más abajo había otro mago haciendo lo mismo, Pere Rafart, que es catalán también, y luego aún había otro que era de fuera. Cada día cuando acabábamos de hacer el espectáculo nos íbamos juntos a tomar algo. Y hablábamos y comentábamos la jugada. Somos supercolegas. En general, tenemos muy buen rollo.

¿Se vive bien con los ingresos de mago?

[Ríe]. Aunque somos artistas y en mi caso yo soy autónomo, se puede vivir. Dejémoslo ahí. Depende con quién lo compares. Si lo comparas con un ingeniero forrado, no. Si lo comparas con otra gente… Conozco gente del mundo del espectáculo y van por épocas. Hay quienes tienen mucho trabajo y luego pasan meses que no les llama nadie. La parte buena y la parte mala de la magia es que normalmente somos autónomos o empresarios. Y tú mismo puedes generarte el trabajo. Aunque cuesta mucho y es muy difícil y es muy complicado. La vida del artista es muy dura.

Y trabaja los fines de semana.

No hace falta decirlo. A veces a las dos de la mañana, a veces me despierto a las siete… Pero a mí no me importa eso. Mi padre era pediatra y cada tres semanas tenía que trabajar sábado y domingo. Para mí es el mejor padre que he tenido.

[Río]. Solemos tener solo uno…

[Ríe]. Quiero decir que para mí ha sido un buen padre, aunque algunos fines de semana no podía estar conmigo. Eso no me importaba.

“Antes de Juan Tamariz el mago era un tipo creído, un perdonavidas”

Ha hablado de Juan Tamariz. Yo lo tenía apuntado como uno de los grandes referentes de la profesión. Hay un antes y un después de él.

Es brutal. Tal cual. A mí algunas veces me da pena porque aquí mucha gente lo recuerda como el mago de L’Un, dos, tres. Eso es muy bonito y está muy bien, pero la gente, el público popular, no tienen ni idea de lo que ha llegado a ser la figura de Juan Tamariz para el mundo de la magia. Todo esto que hemos hablado de la parte psicológica… Él tiene un libro que se llama El Arco iris mágico, que es un tocho así de grande, que publicó hace ocho o diez años, donde habla de todo esto. Es el primero en la historia de la magia que expone y explica todas las teorías psicológicas que hay detrás de la magia.



Aparte de eso, personalmente era supermajo, una persona supercercana. En aquellas épocas la figura del mago era un poco un tipo creído, un perdonavidas… a mí no me gusta nada esta figura y Juan Tamariz era todo lo contrario. Era un hippie que lo hacía por amor al público. Le encantaba sorprender a la gente, crear momentos de felicidad, con proximidad. Como persona era fantástico. Pero es que además a nivel teórico y a nivel de conocimientos… El juego que os he hecho cuando he llegado aquí, con el siete de picas, es de él. Yo lo leí en una revista que él publicaba y cada día lo hago. Si no fuera por él, no habría llegado a esto.

¿Y el Mago Pop? Es nuestro Rosalío de la magia…

Totalmente. Yo no lo conozco personalmente. Lo he visto dos veces. Nos hemos saludado supercorrectamente y ya está. Es macromagia profesional. Yo lo vi, su espectáculo, y me encantó. Es un mago muy bueno que tenemos. Pero también os tengo que decir que en mi caso no lo he podido conocer. Lo he intentado, pero no. En el mundo de la magia en mi caso y en el de los demás, porque no es nada personal, no tenemos esta proximidad. Pero hay una cosa que siempre le agradeceré. Siempre lo digo. Me encantaría poder decírselo. Ha comprado los derechos de autor de Mar i cel. Yo soy superfán de Dagoll Dagom. Mar i cel es un musical brutal.

Él se dedica también a la promoción artística. Incluso ha comprado dos salas en Barcelona, el Aquitània y el Victòria…

Sí. Y ha explicado que de aquí a unos años volverá a hacer Mar i cel. Solo por eso tiene toda mi admiración.

“¿Envidia por el Mago Pop? Al contrario, lo admiro muchísimo”

¿No le envidia la capacidad de transformarse en un fenómeno mundial?

Al contrario. Lo admiro muchísimo. Y solo puedo hacer que… Hay una tendencia superdemostrada. En las épocas en que hay un mago famoso que sale en la tele los demás magos tenemos mucho más trabajo. Gracias a que él hace mucha promoción y que los autobuses de Barcelona van llenos de fotos, a mucha gente se le ocurre hacer eventos y contratar. Yo no tengo ego. Soy psicólogo y sé que el ego es el enemigo. Al contrario. Solo hago que alegrarme y me va superbién. Solo que fomente la imagen de la magia y sea positiva, yo encantado.

“El Màgic Andreu aún es mucho más divertido en persona que en el escenario”

Él no juega nada con el humor y usted sí que lo hace. Y me recuerda el precedente del Màgic Andreu, que lo hacía bandera y medalla…

¡Oooooh! ¡Fantástico! ¡Es mi maestro! Lo seguía de pequeño y ahora somos superamigos. La magia del Màgic Andreu es la magia cómica. Es un auténtico maestro. Y os tengo que decir que en persona es mucho más divertido que en el escenario. Es que es continuo. El otro día fuimos a comer y hace bromas con los camareros. Se queda con ellos. La magia, que hace muy bien porque sabe mucho, es el punto menos importante en su caso. Conecta tan bien con el público… Es lo que decíamos antes, la magia es comunicación, es conexión.

Pero hay comunicación con humor y comunicación sin.

Exacto.

«Ya me gustaría a mí conseguir el humor que consigue el Màgic Andreu» / Anna Munujos

Su escuela es de los que ríen y hacen reír.

Yo, no tanto. Ya me gustaría a mí conseguir el humor que consigue el Màgic Andreu. O, por ejemplo, el Mag Lari, que es buenísimo. Cuando los he visto actuar en directo te partes de risa. Eso genera una conexión ideal con el público.

Lari se burla mucho…

Eso antes se hacía también. Cuando empecé a hacer magia había Pepe Carrol, que luego lamentablemente nos dejó, que hacía un humor mucho más heavy, mucho más exagerado, que gustaba mucho a la gente en aquella época.

Pero ahora hay los límites de la corrección política.

¡Claro! Hoy en día no lo podría hacer. Por eso cada uno coge su estilo. El mío es todo lo contrario. Es todo amor hacia el público, buen rollo, demostrar que la gente tiene magia en su día a día.

“Houdini no murió por escapismo, sino por egocentrismo”

Déjeme que haga un poco de historia. Cuando yo era pequeño dividía a los magos en diferentes subclases. El primer grupo era el de los escapistas, bajo la sombra del Gran Houdini, que murió precisamente en una de sus proezas… ¿Usted no hace?

¡Sí! También hago. En mi espectáculo acabo haciendo un escapismo como el que hacía Houdini, con la camisa de fuerza… Ahora, fíjate, en el caso de Houdini las películas tienden a exagerar mucho. Houdini no murió haciendo un escapismo como en la película, que acaba así. Murió por egocentrismo. A mí su figura no me mata, no me gusta nada. La historia está en que Houdini hacía un ejercicio en su espectáculo que consistía en coger gente del público y… Tenemos que pensar que en aquella época había mucho faquirismo. Gente que se comía bombillas, que se clavaba cuchillos, para llamar la atención. Houdini cogía a la gente del público, colocaba el abdomen recto, con fuerza, y se hacía pegar puñetazos. Él sujetaba el aire, aguantaba la fuerza y no le pasaba nada. Un día estaba en su hotel con su mujer después de la actuación. Salió un momento de la habitación y se encontró dos chicos, que le dijeron que no sería capaz de aguantar un puñetazo de uno de ellos. Se puso chulo y les respondió: “Claro que sí. Yo soy Houdini, el mejor del mundo. ¡Pégame!”. En ese momento no estaba preparado y el chico le dio con tanta fuerza, que acabó muriendo al cabo de pocas horas. Fue una muerte súper absurda, con todo mi respeto hacia la leyenda que generó. Todo el mundo dice que era muy arrogante…

¿Es un mundo de egos, el de los magos?

Hombre, hay algunos que sí. Como en el mundo del espectáculo muchas veces. Hay de todo. Por ejemplo, Juan Tamariz no tenía nada, y es nuestro maestro.

“Houdini no murió por escapismo, sino por egocentrismo”

Usted mismo ha comentado la segunda categoría de los magos: los faquires… ¿Qué había de verdad en todo aquello?

¡Todo! Normalmente, sí.

¿Y el tragasables se tragaba el sable?

Sí. Cuando yo empecé en la Asociación de Magos había un hombre que era el técnico de sonido, el señor que ponía la música y que estaba retirado y jubilado. Había sido faquir. Íbamos a cenar, cogía una bombilla, la rompía [pica las manos] y se la comía. Una bombilla real. Y con eso llamaba la atención. Hay un mago que se llama David Blaine, que actúa mucho en Estados Unidos, donde es superfamoso, que hace estas cosas. Ha aprendido todos estos ejercicios y aquellas técnicas de los faquires, que estaban dejados, y los hace en sus espectáculos. Se tira por un barranco y es real. No hay trampa en este aspecto.

Cuando se tragan un sable y lo hacen pasar por la boca y el esófago hasta llegar al estómago, ¿no se cortan ni se hacen daño en ningún lado?

A veces, sí. Hay uno de Madrid, el faquir Testa, que me lo dijo: “Es que me juego la vida en cada actuación”. Este señor me explicó, en el caso de las bombillas, que son antiguas y busca un vidrio un poquito más fino. Muerde mucho el vidrio y por lo visto… ¡Uy! Ahora, si decimos esto, quizás hay alguna persona que lo intenta. Y, por favor, ¡que no lo haga nadie!

Confiamos en el conocimiento de los lectores…

Testa muerde tanto el vidrio, tanto, tanto, tanto, que se lo traga como si nada. Esa es la explicación.

«Esto va a modas y Fu-Manchú es el que tuvo más fama» / Anna Munujos

Buen provecho. El tercer grupo de magos eran los malvados chinos. Estilo Fu Manchú. Actuaban con una ayudante, caracterizada de china también, y recogían un poco la herencia del exotismo, el misterio y la magia oriental…

Estos ya se han acabado. Esto va a modas. El británico Fu-Manchú es el que más fama tuvo y, como siempre pasa en el mundo de la magia y del espectáculo, le salieron imitadores por todas partes.

Mi último grupo eran los magos del serrutx [el serrucho, en normativo], que serraban a una ayudante siempre amable y silenciosa, la cual al final volvía entera, de una pieza.

Tampoco se ve tanto esta modalidad. Ahora aún hay algunos trucos similares, pero los magos lo hacen con chicos. También ahora tenemos magas. En Cataluña está la maga Melanie, que es una chica que tiene un ayudante que es un hombre y que hace lo mismo, pero al revés. Es el chico quien se mete en la caja y ella quien lo corta por la mitad…

Eso es una de las cosas que le quería preguntar. Melanie se reivindica así: “Se acabó ver a las chicas como parteners. A partir de ahora la magia la haré yo”. Ha costado muchísimo ver magas en los escenarios…

Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces.

“La falta de magas en los escenarios a mí personalmente me da mucha rabia”

Es que al menos en los últimos años se podrían haber visto muchas más. Como pasa en muchos oficios.

Es un tema que nos preocupa mucho. A mí personalmente me da mucha rabia y me preocupa mucho. Por un lado, sé que es un problema de referentes. El mundo de la magia, igual que la sociedad, ha sido muy machista. Y durante muchos años. En la London Society, la sociedad de magos de Londres, hasta hace poco no dejaban entrar mujeres. No podía haber magas. Creo que es por este motivo principalmente. Estoy convencidísimo. Seguro que es por eso. Y luego hay otra parte. Yo también hago malabares. En el caso de los malabaristas es más exagerado aún. No les gusta, a las mujeres. Cuando son pequeñas les gusta mucho la magia, pero cuando se hacen un poco mayores… Conozco a una chica que es cámara en la televisión, realizadora, buenísima, y esta chica cuando era más pequeña estuvo haciendo magia en una escuela. La hace superbién. Se llama Paula. Siempre le pido que se dedique, pero me dice que allí está muy tranquila…

[Sonrío]. Depende de la televisión donde trabaje…

Al menos, no quiere hacer espectáculos. No hay manera. Pero también es verdad que esto empieza a cambiar. No hay tantas como hombres, pero por ejemplo en Cataluña tenemos a Melanie, que trabaja muchísimo; a Gisell, que es una maga que manipula cartas, que es buenísima y que gira por todas partes, y a Joana Andreu, que es la hija del Màgic Andreu y que hace una magia cómica también buenísima. Se la rifan. Joana trabaja, como su padre o mejor aún, haciendo humor… Hay más. Teia Moner, que también ha hecho magia con títeres. Pero es cierto que, si las comparas con los hombres que se dedican, no hay comparación…

¿De pequeño usted tenía una caja de Màgia Borràs?

¡Sí! La tuve. Y tuve también la caja del Màgic Andreu, que tengo guardada y que él me firmó hace tiempo. Tuve la suerte de que primeramente tuve la de Borràs y después salió la del Andreu. La del Màgic Andreu era muy guay porque contenía un vídeo VHS. La caja Borràs siempre iba con un libro que no se entendía. [Ríe]. Todo aquello estaba muy mal explicado. Ahora es cuando lo veo. Era muy difícil. En cambio, Andreu te explicaba en un vídeo cómo hacer los trucos. Y, claro, él es tan buen maestro en este aspecto… Lo ilustra todo tan bien y lo explicaba tan básico, que yo lo petaba con aquella caja.

El mago nace. Es vocacional…

Sí. Nace, pero también se hace. Hay una pasión, una vocación, que te llama la atención muy temprano… No lo sé. Quizás es porque soy infantil o muy inocente. Pero a mí me ha encantado siempre. Me apasiona. Fruto de esta pasión dedicas muchas horas, muchos esfuerzos. Si tú me dices ahora que me ponga a hacer matemáticas, álgebra lineal, me tendrían que obligar. En cambio, si me dicen que me ponga a estudiar matemáticas recreativas para entender cómo funciona un juego de Martin Gardner, leeré todos los libros que hagan falta, me lo estudiaré, lo preguntaré, pediré información… Porque me apasiona.