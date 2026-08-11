Unas cincuenta personas, convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), se han concentrado este martes durante cerca de una hora frente a la comisaría de la Policía Nacional en la Jonquera para protestar por el caso de abuso policial y discriminación lingüística que sufrió Isaac Padrós, diputado de Junts per Catalunya en el Parlamento. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio cuando el parlamentario, que es invidente, fue a renovar el DNI de su hija menor acompañado de su pareja. Allí vivió un episodio de intimidación policial, discriminación lingüística y posible falsedad documental.

Con gritos de «independencia» y «no nos callarán», los concentrados han cortado la calle Mayor, justo frente a las dependencias de la policía española, que han sido vigiladas por efectivos de los Mossos d’Esquadra. Además de Padrós, a la protesta han asistido varios representantes políticos, como la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, el diputado de la CUP por Girona Dani Cornellà, y el representante de ERC Jordi Viñas, entre otros. «No fue anécdota ni malentendido, fue catalanofobia. Y no se puede normalizar ni dejar pasar», ha subrayado Sales en un comentario en X.

Padrós ha criticado duramente la actuación de la Policía Nacional y ha criticado que el gobierno español «necesite siete agentes para conseguir la identificación de un ciudadano invidente». Asimismo, el diputado ha lamentado el papel de los Mossos d’Esquadra que se presentaron en el lugar de los hechos, criticando que cambiaran del catalán al castellano: «Cuando eso pasa, ¿en qué situación quedamos nosotros?». El parlamentario de Junts ha confirmado que el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, le llamó para interesarse por su situación, aunque ha considerado que la conversación se produjo «por encargo de alguien que buscaba proximidad y tranquilidad».

Convocados por la @assemblea, nos concentramos frente a la comisaría de la Policía Nacional española en la Jonquera para apoyar a @IsaacPadros y su familia para denunciar la discriminación lingüística que sufrieron allí.



No fue anécdota ni malentendido, fue… pic.twitter.com/rDd4UzQThF — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) 11 de agosto de 2026

Exigencia de responsabilidades a la Subdelegación y a la Generalitat

Por su parte, el presidente de la ANC, Josep Vila, ha remarcado que se trata de un caso «que no se puede dejar pasar» y ha ofrecido «todo el apoyo» al diputado de Junts. Un apoyo que ha hecho extensivo «a todas aquellas personas que no denuncian situaciones como esta». Vila ha reclamado explicaciones y responsabilidades tanto al subdelegado del gobierno español en Girona, Pere Parramon, como al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. «Queremos saber qué acciones emprenderán ante unos hechos tan graves. Tanto el subdelegado del gobierno como el mismo presidente de la Generalitat, ya que la persona afectada es un parlamentario», ha enfatizado el líder de la entidad independentista. «Casos como el de Padrós demuestran lo importante que es no retroceder ante las instituciones españolas, con toda la educación y la decisión del mundo. Nos va la lengua, la democracia y el país», ha añadido en X.

Denuncia formal

A raíz del incidente, Isaac Padrós presentó una denuncia ante la Fiscalía de Girona donde atribuye a los agentes de la policía española la comisión de 5 delitos. En el escrito se detalla que el pasado 29 de julio los agentes de la comisaría de la Jonquera denegaron a la familia la exención de la tasa de expedición del DNI, la cual les corresponde por su condición de familia numerosa, a pesar de haber presentado el título acreditativo. Ante la justificación del agente, que alegó la existencia de un cartel informativo en la entrada de las dependencias, Padrós recordó que debido a su ceguera el cartel no le resulta accesible. A pesar de ello, el policía insistió en que era necesario abonar el pago.

Posteriormente, según la denuncia, irrumpieron en la sala siete agentes más de la policía española. Uno de ellos se dirigió en castellano al diputado para exigirle el pago. Cuando Padrós reiteró sus explicaciones en catalán, el agente afirmó que no le entendía. «El agente con TIP 128146 se situó detrás del diputado y le exigió que hablara en castellano. Cuando Padrós pidió un servicio de traducción, le fue denegado bruscamente afirmando que ‘no había'», relata Padrós en la denuncia, donde también deja constancia de que el mismo agente rechazó con desprecio la documentación que acredita al denunciante como diputado en el Parlamento.