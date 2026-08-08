Cataluña se prepara para un evento astronómico insólito y extraordinario. El próximo miércoles, 12 de agosto, la Luna se interpondrá exactamente entre la Tierra y el Sol, lo que provocará un eclipse total que dejará a oscuras gran parte del territorio catalán en pleno día. Ante la magnitud de este fenómeno, el Termcat ha hecho los deberes y ha publicado el Diccionario de los eclipses, un recopilatorio terminológico especializado para poner a disposición de la ciudadanía todas las palabras necesarias para describir cada segundo del fenómeno natural.

Este nuevo diccionario en línea reúne las denominaciones y definiciones normativas de los conceptos clave vinculados a los eclipses, tanto de Sol como de Luna, y garantiza una información rigurosa y unificada. Con ilustraciones divulgativas de Gala Pont y el apoyo de la Generalitat de Cataluña, la iniciativa pretende que nadie se quede sin palabras cuando el cielo se vuelva oscuro como la noche.

Un eclipse total no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual compuesto por etapas precisas. Para no perderse ningún detalle, el Termcat establece el nombre normativo de cada una de estas fases y de los fenómenos ópticos singulares que se producen:

Eclipse total: Eclipse en el que el objeto eclipsado queda completamente oculto a la vista del observador desde la Tierra.

Eclipse en el que el objeto eclipsado queda completamente oculto a la vista del observador desde la Tierra. Primer contacto: Instante en el que el disco de la Luna comienza a tocar el disco solar (inicio de la fase de parcialidad).

Instante en el que el disco de la Luna comienza a tocar el disco solar (inicio de la fase de parcialidad). Parcialidad: Fase del eclipse durante la cual solo una parte del disco solar queda oculta por la Luna.

Fase del eclipse durante la cual solo una parte del disco solar queda oculta por la Luna. Segundo contacto: Instante preciso en el que la Luna oculta completamente el disco solar y se inicia la fase de totalidad.

Instante preciso en el que la Luna oculta completamente el disco solar y se inicia la fase de totalidad. Perlas de Baily (o bolitas de Baily) : Puntos de intensa luz solar que se ven a través de los valles y relieves del límite del disco lunar justo antes del segundo contacto o inmediatamente después del tercer contacto.

: Puntos de intensa luz solar que se ven a través de los valles y relieves del límite del disco lunar justo antes del segundo contacto o inmediatamente después del tercer contacto. Anillo de diamante: Efecto visual espectacular que se produce cuando solo queda una única ‘perla de Baily’ brillando como un diamante sobre la débil corona solar.

Efecto visual espectacular que se produce cuando solo queda una única ‘perla de Baily’ brillando como un diamante sobre la débil corona solar. Anularidad: Fase de un eclipse anular en la que la Luna oculta la parte central del disco solar y deja visible un anillo luminoso alrededor. Esta fase dura, aproximadamente, 12 minutos y 30 segundos.

Fase de un eclipse anular en la que la Luna oculta la parte central del disco solar y deja visible un anillo luminoso alrededor. Esta fase dura, aproximadamente, 12 minutos y 30 segundos. Corona solar : Capa exterior de la atmósfera del Sol, que se hace visible a simple vista como una aureola brillante de color blanco plateado únicamente durante la totalidad.

: Capa exterior de la atmósfera del Sol, que se hace visible a simple vista como una aureola brillante de color blanco plateado únicamente durante la totalidad. Cromosfera: Capa de la atmósfera del Sol, situada entre la fotosfera y la corona solar, formada por gases a baja presión.

Capa de la atmósfera del Sol, situada entre la fotosfera y la corona solar, formada por gases a baja presión. Totalidad: Período durante el cual el disco solar queda completamente oculto por la Luna.

Período durante el cual el disco solar queda completamente oculto por la Luna. Tercer contacto: Instante en el que acaba la fase de totalidad cuando reaparece el primer rayo de luz solar.

Instante en el que acaba la fase de totalidad cuando reaparece el primer rayo de luz solar. Cuarto contacto: Instante final en el que la Luna deja de tocar el disco solar y se da por finalizado el eclipse.

Instante final en el que la Luna deja de tocar el disco solar y se da por finalizado el eclipse. Límite: En el caso de estrellas, planetas u objetos relativamente grandes del sistema solar, el límite adopta habitualmente una forma circular; si el astro está en rotación con el eje no alineado con la visual, adopta una forma ligeramente elíptica. Esta forma puede presentar, además, irregularidades causadas por el relieve propio del astro, como en el caso de la Luna..

Sombra, penumbra y observación segura

Desde el punto de vista de la física astronómica, el eclipse se define como la ocultación total o parcial de un astro por la interposición de otro astro entre él y el observador. En el fenómeno del próximo 12 de agosto juegan un papel clave las zonas de sombra proyectadas:

Sombra: Región del espacio en la que el disco solar queda totalmente oculto por la Luna. Las zonas de la Tierra situadas en esta franja son las que vivirán el eclipse total.

Región del espacio en la que el disco solar queda totalmente oculto por la Luna. Las zonas de la Tierra situadas en esta franja son las que vivirán el eclipse total. Penumbra: Región del espacio en la que el disco solar queda solo parcialmente oculto por la Luna (zona de eclipse parcial).

Región del espacio en la que el disco solar queda solo parcialmente oculto por la Luna (zona de eclipse parcial). Observar: Mirar algo con atención continuada. En el contexto astronómico, requiere siempre protección ocular homologada durante todas las fases parciales para evitar daños visuales irreparables. Es decir, es necesario tener a mano unas gafas de eclipse, que protegen los ojos de la radiación solar y permiten visualizar de forma directa el sol.

Además del diccionario, también se ha elaborado un carrusel visual con algunos de los fenómenos más espectaculares que se podrán observar: las perlas de Baily, el anillo de diamante y la corona solar. Cataluña se prepara así no solo para mirar el cielo, sino para nombrar este prodigio de la naturaleza con toda la precisión de la lengua catalana.