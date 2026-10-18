Las universidades catalanas continúan abanderando la investigación científica en múltiples ámbitos. Entre las doce instituciones del país –tanto públicas como privadas– publicaron 22.700 investigaciones en el año 2024, un 35% más que en 2015, año en que el Observatorio IUNE impulsó su primer informe anual. Continúa una tendencia al alza que alcanzó su pico máximo justo después de la pandemia (2021) con 24.098 investigaciones.

El informe, de ámbito estatal, constata el liderazgo de Cataluña, que genera el 23% del conjunto de investigaciones estatales. Madrid ha alcanzado su máximo de publicaciones en 2024, con 19.803 investigaciones. La diferencia radica principalmente en el peso que tienen las investigaciones impulsadas por instituciones privadas. Solo un 7,6% de las publicaciones catalanas (1.718, en números absolutos) frente al 12,5% de Madrid (2.471). En el conjunto del Estado, las privadas han generado poco menos del 9% de las publicaciones totales.

La Universitat de Barcelona (UB) continúa liderando la investigación catalana, un título puramente simbólico que nunca ha dejado de tener entre manos. En 2015 custodiaba 5.656 investigaciones. Casi una década después, ha incrementado un 35% el número de publicaciones, llegando a las 7.677 en 2024. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con sede en Bellaterra, sigue una tendencia similar, sumando prácticamente el mismo porcentaje de incremento: si en 2015 publicó 4.624 análisis, la cifra en 2024 ya era de 6.205.

Acceso a la plaza Cívica de la UAB | Albert Segura (ACN)

Ambas universidades, las dos más grandes de Cataluña, suman seis de cada diez publicaciones firmadas por investigadores del país. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Rovira Virgili (URV) han generado un volumen más bajo, de entre 1.400 y 2.200 publicaciones. Así, la UPF alcanzó su máximo de publicaciones en 2024 (1.757). Las otras dos universidades públicas, la de Girona y Lleida, suman unas 1.700 entre ambas.

La Universitat Ramon Llull (URL) lidera en el caso de las privadas, pero con solo 469 publicaciones. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aportan unas 400 investigaciones y la Universitat de Vic (UVic), cerca de 380. A pesar de las cifras más bajas, el incremento de investigaciones en las universidades privadas demuestra la apuesta por la investigación. Las tres instituciones que más crecen porcentualmente (UIC, UOC y UVIC) son privadas o concertadas. Especial atención merece la universidad osonense, con un 215% más de publicaciones que una década atrás.

Liderazgo de Cataluña

El estudio del Observatorio IUNE también pone de manifiesto que muchas de estas investigaciones se han logrado publicar en entrevistas científicas de renombre. Un total del 66,5% de la producción científica catalana correspondiente al año 2024 (14.820 publicaciones) se ha difundido en revistas del primer cuartil (Q1), las de mayor prestigio y rigor internacional, superando la media estatal del 60,6%. Desde 2015, el número de publicaciones catalanas en revistas Q1 ha crecido un 52%.

Por otro lado, el 61% de las investigaciones se han realizado en colaboración con otras instituciones internacionales. Finalmente, las universidades catalanas han captado recursos de 205 proyectos europeos, lo que representa el 25,9% de todos los proyectos asignados al sistema universitario del Estado.