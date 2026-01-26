El Institut Cerdà ha presentado hoy en la sede de Veolia en Barcelona la 5ª edición del Observatorio de Riesgos para las Empresas en España, durante un acto que abrieron el director País de Veolia en España, Daniel Tugues, y el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper.

El Observatorio de Riesgos que impulsa el Institut Cerdà es el informe de referencia que anualmente analiza los desafíos en el ámbito global a los que se enfrentan empresas y organizaciones y los aterriza en el contexto estatal. Para 2026, el Observatorio ha identificado 33 riesgos clave que se agrupan en 6 ámbitos: institucionales, recursos, ambientales, tecnológicos, económicos y sociales.

Entre los que tienen más importancia, hay dos que repiten del año pasado: la preocupación climática y la ciberseguridad. Destaca, sin embargo, que las amenazas al comercio internacional, las desigualdades sociales y el reto demográfico han escalado este año hacia las primeras posiciones. El análisis señala que es la consecuencia de la recomposición del orden geopolítico global y regional, el descontento creciente por la divergencia entre la macroeconomía y la percepción de la falta de progreso de segmentos de la población o la polarización creciente sobre la inmigración. Todos estos aspectos han ganado relevancia en los últimos meses y la continuarán teniendo al menos a corto y medio plazo.

Una guía útil

El Observatorio de Riesgos es una aportación del Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis (SSgC) del Institut Cerdà. Este servicio fue creado en 2010 para ayudar a empresas y organizaciones a estar mejor preparadas para gestionar situaciones extraordinarias mediante la prevención y el desarrollo de sus propias capacidades, haciendo especial énfasis en la colaboración entre empresas y con organismos públicos.

En su intervención, el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, destacó precisamente el valor de la colaboración público-privada. “El Gobierno trabaja con mano extendida y voluntad de acuerdo, porque no hay progreso económico sin empresas fuertes, innovadoras y competitivas. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas a anticipar y gestionar mejor los riesgos? Tenemos grandes ejes de actuación como la digitalización, la internacionalización y la reindustrialización”, afirmó. Y añadió que “ante un entorno global incierto, Cataluña presenta una economía resiliente y dinámica. Como gobierno, tenemos claro que los buenos datos macroeconómicos que se están registrando deben traducirse en prosperidad compartida y que el crecimiento debe llegar a las familias, reducir desigualdades y distribuirse de forma equilibrada en todo el territorio”.

Daniel Tugues, director País de Veolia en España, organización anfitriona de la presentación, subrayó el papel de Veolia en el acompañamiento a administraciones, empresas y ciudadanía en la gestión de los riesgos ambientales y la adaptación al cambio climático, poniendo como ejemplo la gestión de la sequía en el área metropolitana de Barcelona: “gracias a la innovación y al uso de agua regenerada, se pudo garantizar el suministro sin interrupciones, incluso en el momento más crítico, y avanzar hacia un modelo de más independencia hídrica”.

Por su parte, Carlos Cabrera, presidente del Institut Cerdà, alertó sobre la complejidad del momento actual y también se refirió a la colaboración público-privada en la prevención de crisis. Defendió que “la Administración debe hacer un esfuerzo por asumir que su liderazgo no se centra únicamente en la capacidad y gestión de respuesta, sino en el proceso de prevención previo que se volverá crítico para la gestión posterior de la crisis”.

El contenido del Observatorio fue expuesto por Miguel Hernández, director general del Institut Cerdà, y Pere Torres, consejero técnico y coordinador del informe.

Después, una mesa redonda reunió a expertos de diferentes sectores para tratar sobre los retos y riesgos de la adaptación de la economía y la sociedad a las nuevas realidades climáticas. Participaron Zoel Martín, economista en el Departamento de Economía Española de Caixabank Research; Jordi Torrent, jefe de Estrategia del Puerto de Barcelona; Enrique García-Maestre, director Financiero (CFO) y director de Servicios Generales de Aigües de Barcelona, y Albert Salas, director Global Energy and Environment de Grifols. La moderó Marta Bellera, directora del Área de Riesgos, Crisis y Resiliencia del Institut Cerdà. La clausura del acto estuvo a cargo de Narcís Berberana, vocal del Patronato del Institut Cerdà.

La nueva edición del Observatorio de Riesgos ya se puede descargar aquí.