L’Institut Cerdà ha presentat avui a la seu de Veolia a Barcelona la 5a edició del Observatorio de Riesgos para las Empresas en España, durant un acte que han obert el director País de Veolia a Espanya, Daniel Tugues, i el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper.
L’Observatori de Riscos que impulsa l’Institut Cerdà és l’informe de referència que anualment analitza els desafiaments en l’àmbit global als quals s’enfronten empreses i organitzacions i els aterra al context estatal. Per al 2026, l’Observatori ha identificat 33 riscos clau que s’agrupen en 6 àmbits: institucionals, recursos, ambientals, tecnològics, econòmics i socials.
Entre els que tenen més importància, n’hi ha dos que repeteixen de l’any passat: la preocupació climàtica i la ciberseguretat. Destaca, però, que les amenaces al comerç internacional, les desigualtats socials i el repte demogràfic han escalat enguany cap a les primeres posicions. L’anàlisi assenyala que és la conseqüència de la recomposició de l’ordre geopolític global i regional, el descontentament creixent per la divergència entre la macroeconomia i la percepció de la manca de progrés de segments de la població o la polarització creixent sobre la immigració. Tots tres aspectes han guanyat rellevància en els últims mesos i la continuaran tenint almenys a curt i a mitjà termini.
Una guia útil
L’Observatori de Riscos és una aportació del Servei de Suport a la Gestió de Crisis (SSgC) de l’Institut Cerdà. Aquest servei va ser creat el 2010 per ajudar empreses i organitzacions a estar més ben preparades per gestionar situacions extraordinàries mitjançant la prevenció i el desenvolupament de les pròpies capacitats, fent especial èmfasi en la col·laboració entre empreses i amb organismes públics.
En la seva intervenció, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha destacat precisament el valor de la col·laboració publicoprivada. “El Govern treballa amb mà estesa i voluntat d’acord, perquè no hi ha progrés econòmic sense empreses fortes, innovadores i competitives. Com podem ajudar les empreses a anticipar i gestionar millor els riscos? Tenim grans eixos d’actuació com la digitalització, la internacionalització i la reindustrialització”, ha afirmat. I ha afegit que “davant d’un entorn global incert, Catalunya presenta una economia resilient i dinàmica. Com a govern, tenim clar que les bones dades macroeconòmiques que s’estan registrant s’han de traduir en prosperitat compartida i que el creixement ha d’arribar a les famílies, reduir desigualtats i distribuir-se de forma equilibrada arreu del territori”.
Daniel Tugues, director País de Veolia a Espanya, organització amfitriona de la presentació, ha subratllat el paper de Veolia en l’acompanyament a administracions, empreses i ciutadania en la gestió dels riscos ambientals i l’adaptació al canvi climàtic, posant com a exemple la gestió de la sequera a l’àrea metropolitana de Barcelona: “gràcies a la innovació i a l’ús d’aigua regenerada, es va poder garantir el subministrament sense interrupcions, fins i tot en el moment més crític, i avançar cap a un model de més independència hídrica”.
Al seu torn, Carlos Cabrera, president de l’Institut Cerdà, ha alertat sobre la complexitat del moment actual i també s’ha referit a la col·laboració publicoprivada en la prevenció de crisis. Ha defensat que “l’Administració ha de fer un esforç per assumir que el seu lideratge no se centra únicament en la capacitat i gestió de resposta, sinó en el procés de prevenció previ que esdevindrà crític per a la gestió posterior de la crisi”.
El contingut de l’Observatori l’han exposat Miguel Hernández, director general de l’Institut Cerdà, i Pere Torres, conseller tècnic i coordinador de l’informe.
Després, una taula rodona ha reunit experts de diferents sectors per tractar sobre els reptes i riscos de l’adaptació de l’economia i la societat a les noves realitats climàtiques. Hi han participat Zoel Martín, economista al Departament d’Economia Espanyola de Caixabank Research; Jordi Torrent, cap d’Estratègia del Port de Barcelona; Enrique García-Maestre, director Financer (CFO) i director de Serveis Generals d’Aigües de Barcelona, i Albert Salas, director Global Energy and Environment de Grifols. L’ha moderada Marta Bellera, directora de l’Àrea de Riscos, Crisis i Resiliència de l’Institut Cerdà. La cloenda de l’acte ha anat a càrrec de Narcís Berberana, vocal del Patronat de l’Institut Cerdà.
La nova edició de l’Observatori de Riscos ja es pot descarregar aquí.