Dicen que el aleteo de una mariposa en Vendrell no solo se puede sentir en Ecuador, sino que puede abrir la enésima crisis entre el poder ejecutivo y el judicial. Es el caso del ciudadano ecuatoriano William Joffre Alcívar, conocido con el apodo de comandante Willy y uno de los supuestos líderes de Los Tiguerones, una organización criminal de narcotráfico con sede en Ecuador y acusado del asalto armado a las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, el 9 de enero de 2024. Alcívar fue detenido el sábado, alrededor de las cinco de la tarde en Vendrell, por miembros de la comisaría de policía judicial de Tarragona del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Fue trasladado al aeropuerto de Reus, cargado en un avión fletado por la policía ecuatoriana y deportado inmediatamente hacia el Ecuador, donde llegó la madrugada del domingo.

Una operación que el Ministerio del Interior de Ecuador ha presentado como un «ejemplo de la lucha contra el crimen organizado». Además, el mismo ministro del Interior del país latinoamericano, John Reimberg, se jactaba de la forma en que había sido deportado Alcívar. En concreto, como una operación «fruto de la cooperación policial y de inteligencia entre Ecuador y España» y advirtiendo que las fronteras «no serán un refugio para quienes pretendan evadir la justicia».

Ahora bien, ni Ecuador ni España han tenido presente un detalle importantísimo -o bien lo han querido pasar por alto con política de hechos consumados- y es que la Audiencia Nacional, dos veces según las dos resoluciones a las que ha tenido acceso El Món, había denegado la extradición a Ecuador de Alcívar por «falta de suficientes garantías» para «preservar los derechos humanos, como no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes». Ahora el equipo de la defensa del arrestado prepara una batería de medidas para pedir llevar al Ministerio del Interior ante los tribunales españoles por haber deportado a un ciudadano a través de un posible fraude de ley para eludir la orden jurisdiccional que prohibía trasladarlo a Ecuador. De hecho, es una vulneración, según fuentes jurídicas cercanas al caso de la Audiencia Nacional, del principio non-refoulement, que se traduce como el principio de no devolución. «Es una norma fundamental del derecho internacional que prohíbe a un estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida o libertad corran peligro», detallan.

William Jofre Alcívar, con casco y vestido de verde, en el momento de aterrizar en Guayaquil/MdIEcuador

Orden de expulsión administrativa

En este contexto cabe recordar que la sala tercera de la sala penal de la Audiencia Nacional dictó un auto el 23 de junio de 2025 con el que declaraba procedente la extradición de Alcívar que solicitaba la Corte Nacional de Ecuador. Ahora bien, ponía condiciones muy claras. En primer término, que en tres meses el estado ecuatoriano «aportara suficientes garantías de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de las personas recluidas en sus centros penitenciarios y que la situación de las prisiones se ha normalizado, atendiendo a lo que, sobre esto, dictaminen los órganos de observación especializados previstos en el sistema de protección regional de los derechos humanos».

Es decir, la Audiencia Nacional estaba de acuerdo con la extradición, pero advertía que quería asegurarse de la seguridad de las prisiones y el cuidado por la integridad de los internos, porque tenía conocimiento de una «falta de control efectivo de las prisiones de Ecuador» dominadas por «grupos de delincuencia organizada». El primero de octubre de 2025 se registró una petición formal de garantías a la embajada de Ecuador, pero nunca llegó respuesta. El 23 de diciembre de 2025, la sala penal de la Audiencia Nacional, acordó declarar «no prestadas las garantías» y, en consecuencia, denegaba la extradición y acordaba la libertad de Alcívar y la finalización de las medidas cautelares. Siete días después, la misma sala, ratificaba la misma decisión tras la interposición de un recurso de súplica, y además, añadía el archivo del procedimiento.

La orden judicial era muy clara hasta que los gobiernos de los dos estados decidieron buscar una grieta que podría resultar un verdadero fraude de ley. En concreto, la aplicación de una orden de expulsión administrativa vigente en España. «Este mecanismo permitió hacer efectivo su retorno a Ecuador sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de extradición», informa en un comunicado el Ministerio del Interior de Ecuador. Es decir, una manera de saltarse las órdenes judiciales a través del entendimiento entre dos gobiernos. Cabe decir que en la operación participaron el Cuerpo Nacional de Policía, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, la INTERPOL, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de España y la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER-SEDEX). El hecho de que la Audiencia Nacional se vea menospreciada por el Ministerio del Interior comienza a abrir una nueva crisis entre los dos poderes porque, de hecho, es la judicatura la que cumple los requisitos de derechos humanos en estos casos de extradición.