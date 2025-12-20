Los Mossos d’Esquadra han alertado de un incremento de las estafas por internet coincidiendo con la campaña de las fiestas de Navidad, que también incluye las campañas previas del Black Friday y el Cyber Monday. El jefe de la Región Policial Virtual de la Policía de la Generalitat, Roger Sales, ha explicado en una entrevista a la ACN que desde la pandemia han aumentado los fraudes digitales porque la ciudadanía ha comenzado a estar «más conectada» y admite que coincidiendo con la Navidad «se dispara la estafa específica vinculada a las compras por internet» y ha recomendado «ser desconfiados» a la hora de efectuar compras por internet. De hecho, durante la campaña del año pasado se contabilizaron 5.519 estafas digitales, con cargos bancarios desconocidos y fraudes en compras por internet o a través de redes sociales como las más habituales.

Las ciberestafas no han dejado de crecer en los últimos años. Lo demuestran los datos de los últimos años. En 2023 se contabilizaron 79.415; en 2024, la cifra subió ligeramente hasta 80.913 casos; y hasta el 30 de noviembre de este año, se han registrado 73.489. Sales expone que la más habitual de este tipo de estafa está relacionada con las transacciones comerciales que se producen en la red, incluyendo inversiones y compras y ventas. Y esto incluye páginas web legítimas como espacios fraudulentos. Un apartado que también tiene en cuenta las estafas que se producen a través de redes sociales y que han proliferado en los últimos años porque los ciberdelincuentes publican anuncios engañosos de productos concretos. “Una red social es un lugar lícito, pero a veces nos encontramos víctimas de anuncios de un producto concreto, que es fraudulento”, expone.

En el segundo lugar del ranking de las ciberestafas, están los cargos bancarios en las tarjetas de crédito o por Bizum, de los cuales la víctima desconoce su procedencia y, según cifra Sales, llegan a representar el 60% del total. En el tercero, se encuentran las suplantaciones de identidad con casos como el estafador del amor o la estafa del CEO, entre otros. Y, finalmente, entre los más habituales también está el phishing, el smishing o el vishing, todas ellas son prácticas que se realizan a través de un correo electrónico, un mensaje instantáneo o una llamada que dan lugar a un engaño y terminan con un cargo bancario.

Roger Sales, jefe de la Región Policial Virtual de los Mossos / ACN

Las personas más vulnerables

Las personas mayores son especialmente vulnerables en estafas como el phishing y similares, pero en los fraudes relacionados con las compras por internet o estafas a través de redes sociales los adultos de entre 46 y 64 años son los más afectados porque, según subraya, Sales es la población que está más conectada y, además, «tiene un poder económico que les permite hacer compras por internet”. El jefe de la Región Policial Virtual también ha alertado sobre nuevos métodos que combinan la tecnología con el engaño: «Hasta ahora, el delincuente tenía tus credenciales de usuario y hacía el cargo a tu tarjeta bancaria, pero ahora, con el segundo factor de autenticación, lo que hace es contactar directamente contigo, haciéndose pasar por tu banco y engañándote para que les facilites ese código para poder hacer ellos la transacción», ha advertido sobre nuevos métodos que combinan la tecnología con el engaño. En este sentido, también ha subrayado que los ciberestafadores también han hecho uso de la inteligencia artificial con, por ejemplo, vídeos falsos de personas famosas que animan a hacer inversiones.

Finalmente, los Mossos dan algunas claves para no caer en la trampa de las ciberestafas. Recomiendan no comprar nunca a través de enlaces recibidos por correo electrónico, comprobar siempre que la página web comience por «https» y asegurarse de que la dirección física de la web es real. «A veces, cuando consultas dónde se encuentra, aparece un descampado», avisa Sales. Otra medida para evitar ser estafados es utilizar una tarjeta de prepago y evitar comprar desde redes Wi-Fi públicas o dispositivos desconocidos.