Los EE.UU ponen en entredicho también la operación Judas contra el independentismo

El departamento de Justicia de los Estados Unidos no ve clara la persecución contra el independentismo, ni los batiburrillos que hacen los servicios de seguridad españoles entre diferentes causas y sumarios. Así se constata en la respuesta de las autoridades de los EE.UU a la petición de auxilio judicial de la Audiencia Nacional española en el sumario del caso Tsunami Democràtic, al que ha tenido acceso El Món. En concreto, Sandra Barbolescu, responsable de la oficina internacional de la justicia norteamericana, firma una respuesta a España donde no solo advierte que hace falta más justificación para tramitar su petición, sino que no esconde su sorpresa por como las autoridades españolas mezclan Tsunami Democrático con la causa Judas, es decir, los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2017, tres semanas antes de la sentencia del Procés. Incluso piden aclarar cómo implican a los presidentes Quim Torra, Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras en la causa Judas.

De hecho, la Audiencia Nacional pedía en los EE.UU información y datos de Tsunami en base las diligencias 85/2019 del juzgado central de instrucción 6 que codirigen los jueces Manuel Garcia Castellón y Alejandro Abascal. Una investigación que el mismo juzgado reconoce que se alimenta de la causa 99/2018, que ha investigado a varios miembros del activismo independentista después del referéndum. Unas diligencias que, a la vez, se nutrían también de la causa 104/2017, la gran macrocausa contra el independentismo que permaneció en secreto durando casi 5 años. Así, la Audiencia Nacional intentó colar la detención de los CDR, que los define como miembros de los «ERT» (Equipos de Respuesta Táctica), como prueba de la peligrosidad del Tsunami. La justicia norteamericana, son embargo, no se dejó tomar el pelo y respondió con otra pregunta: cómo podía ser que organizaran las protestas si estaban encarcelados.

Una imagen corporativa del departamento de Justicia de los EE. UU./DoJ

«Podría explicar más en detalle esta conexión?»

El 7 de febrero de 2020, Sandra Barbolescu firmó la respuesta a la petición de información de la justicia española. Una respuesta llena de preguntas. Sobre todo, por la relación que los investigadores españoles establecían entre la causa Judas y la de Tsunami. «Las autoridades relacionan la detención de los miembros de los ERT vinculados a artefactos explosivos y los comentarios a Tsunami Democrático y la aplicación Github», comenta. Y, a continuación, pregunta: «¿Podría explicar más en detalle esta conexión?».

La fiscal norteamericana continúa buscando respuestas y ruega a la justicia española si «creen que los sospechosos detenidos están coordinando las actividades desde el centro penitenciario o ha sido su detención la que ha causado los comentarios en la web del Tsunami y cuentas Github». Es decir, no entienden como unos detenidos en una operación policial y acusados de terrorismo pueden dirigir un movimiento telemático desde una prisión. Incluso, pide «cuándo se produjeron las detenciones y cuando finalizaron los juicios». Es decir, para aclarar la confusión que generaba la documentación, dado que las autoridades españolas no especifican si los detenidos del 23-S ya habían sido juzgados. «Le pido que facilite más información sobre los cargos, condenas y acusados para tener más contexto», solicita la fiscal americana.

En este punto, la respuesta del departamento de Justicia también quiere aclarar otro punto inquietante. En este caso, la relación que la Audiencia Nacional ve entre los detenidos en la operación Judas y Puigdemont, Torra y Junqueras por un tuit de Tsunami Democràtic del 2 de septiembre de 2019. «¿Se trata de alguno de los acusados por ser ERT?», se pregunta la fiscal, que no acaba de ver clara la petición y la rechaza hasta obtener más información. En definitiva, de la respuesta del departamento de Justicia de los EE.UU se desprende la mezcla intencionada de las autoridades españolas para relacionar detenciones de acusados de terrorismo con el Tsunami Democràtic. Un relato que la justicia norteamericana no se tragó.