El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó el pasado 19 de diciembre desde Mataró la resolución de la primera convocatoria del Plan de Barrios y Villas 2025-2029, y anunció los 20 municipios que recibirán 232,71 millones de la ley de barrios. El anuncio ha levantado suspicacias en Junts per Catalunya que quiere saber si la elección de la ciudad de Mataró para hacer el anuncio «responde a motivaciones propagandísticas y electorales». De hecho, la capital de la comarca del Maresme recibirá 25 millones para el barrio de Cerdanyola, pero lo que tiene a Junts con la mosca detrás de la oreja es la coincidencia en el espacio tiempo del anuncio y una intervención del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, dos días antes en TV Mataró donde dejó entrever que el barrio sería uno de los beneficiados.

La formación de Carles Puigdemont ha presentado una pregunta por escrito para saber si «resulta pulcro institucionalmente» que el consejero de la Presidencia revele días antes en TV Mataró que era «muy optimista sobre que el barrio de Cerdanyola sea uno de los proyectos finalistas», y que precisamente «fuera en este barrio donde el presidente de la Generalitat hiciera el acto de presentación». Además, Illa realizó una visita institucional a esta zona de la ciudad y se reunió con el alcalde, el socialista David Bote. «¿La elección de Mataró para hacer el anuncio responde a motivaciones propagandísticas y electorales?», pregunta explícitamente la diputada de Junts Judith Toronjo, que firma la pregunta, a la cual ha tenido acceso El Món. Fuentes de Junts han recordado en declaraciones a El Món que apoyaron la ley y ven «positivo» el Plan de Barrios, pero reclaman al ejecutivo «ser pulcros» con los anuncios que hace.

Toronjo también pregunta por qué la resolución de la convocatoria de subvenciones la anunció el presidente de la Generalitat en un acto en Mataró en lugar de hacerse por el canal oficial previsto que, según establece la ley, es el Tablero electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya. Asimismo, reclama saber por qué motivo aún no se ha hecho efectiva «la publicación de la resolución de la convocatoria, tal como establece el artículo 21 del Decreto 163/2025». De hecho, los municipios que se han quedado fuera tienen la posibilidad de presentar alegaciones y la resolución no será definitiva hasta el mes de enero.

Judith Toronjo es la secretaria de organización de Junts / ACN

¿Qué dice la ley?

En la exposición de motivos de la pregunta por escrito, la diputada de Junts constata que el artículo 21 del Decreto 163/2025, de 29 de julio, de despliegue de la Ley 11/2022, de 29 de diciembre, de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y las villas establece que «la propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones se notifica a las personas interesadas mediante su publicación en el Tablero electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos». Esto, además, también queda recogido en el punto 12 del anexo de la primera convocatoria del Plan de Barrios y Villas 2025-2029.

Por otro lado, el mismo artículo 21 del decreto también constata que la propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones debe contener «la lista de las entidades solicitantes propuestas para ser entidades beneficiarias de las subvenciones y de las que forman parte de la lista de reserva, si la hay, debidamente priorizada en función de la puntuación obtenida». «En el supuesto de que alguno de los entes propuestos para ser beneficiarios de la subvención no la acepte o desista de la solicitud, se puede otorgar la subvención al ente solicitante de la lista de reserva por orden de puntuación», concluye.

412 millones de euros para 20 municipios

El presidente de la Generalitat, acompañado de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, explicó que la Generalitat y los municipios invertirán 412 millones de euros para mejorar la vida de 273.000 personas de 20 poblaciones repartidas en las 8 veguerías de Cataluña. De esta cantidad, detalló que la Generalitat aportaría 232,71 millones, una cifra superior a la prevista inicialmente. Los 20 municipios de esta primera convocatoria son: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Mataró, Lleida, Tarragona, Reus, la Pobla de Segur, Manresa, Amposta, Torrelameu, Solsona, Figueres, Olot, Vic, Girona, la Seu d’Urgell, Calafell, Sant Joan Despí y Tortosa.