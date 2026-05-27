El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha calificado de «error» que Jorge Iglesias, uno de los dos nuevos concejales del PSC en Ripoll, hiciera su discurso en castellano tras tomar posesión del cargo durante el pleno municipal de este martes. El conseller lo dijo en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de la Ser al día siguiente de que Iglesias y Paco Morillo, que no quiso intervenir, se estrenaran como nuevos concejales socialistas en la capital del Ripollès. La intervención en lengua castellana de Iglesias fue calificada de «inaudita» por la alcaldesa Sílvia Orriols, que lo animó a apuntarse a la escuela de adultos.

Vila manifestó que la toma de posesión de ayer habría sido un «momento ideal» para demostrar que los dos nuevos representantes de los socialistas catalanes en Ripoll «pueden hacer un esfuerzo» y hablar en catalán. «Habría sido un momento ideal para mostrar que se sumaban a la lengua catalana», manifestó el conseller, que, no obstante, remarcó que no conoce «de nada» a los dos nuevos concejales del PSC. «Aparentemente, hasta ahora no la han hablado, quizá por vergüenza, quizá no se sienten seguros… no lo sé«, añadió el titular de Política Lingüística.

Después de que Illa y él mismo hicieran balance del primer año del Pacto Nacional por la Lengua, Francesc Xavier Vila evitó poner nota a la situación del catalán, pero admitió que tiene una salud «delicada» debido a «tendencias negativas» y un entorno «complejo». «Crecemos, pero no suficiente; tenemos que crecer mucho más para garantizar el futuro de la lengua», subrayó. Por otro lado, y al día siguiente de anunciar la creación de la Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos, el conseller indicó que muchos de los expedientes que se abren por vulneraciones de derechos lingüísticos «por suerte» no acaban en sanción. En este sentido, defendió que el objetivo del Gobierno en este ámbito no es tener un afán recaudatorio, sino que los expedientados rectifiquen los elementos que no se adecúan a la ley.

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante el acto / Arnau Carbonell Vidal

Vila dice que el requisito del C2 para maestros se aplicará de forma progresiva

Por otro lado, Vila manifestó que el requisito del C2 para maestros –que cuenta con el aval de la justicia– será «progresivo» y se comenzará a exigir a aquellos que quieren ser maestros pero aún no ejercen. Sin embargo, dijo que la aplicación de la medida para el próximo curso «está en estudio» y que «se están pensando fórmulas» para los maestros que ya ejercen. No obstante, subrayó que solo este año 13.000 personas se inscribieron a las pruebas para acreditar el C2, un nivel que considera que es un requisito «por profesionalidad» y «deontológico» para los docentes, a quienes invitó a presentarse a las pruebas de nivel por iniciativa propia. Finalmente, el conseller dijo que se debe abordar «desde el principio» el requisito de catalán para los migrantes regularizados, y es por eso que es «prioritaria» la legalización.