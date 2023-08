Expectación por la presencia de Puigdemont en la Catalunya Nord, que desafía a Llarena

La Universidad Catalana d’Estiu (UCE) tiene el do de la oportunidad. Siempre. En la edición de este año, la 55.ª, las circunstancias y el contexto político le dan un plus que ha puesto en guardia el rectorado, la comunidad educativa, la red mediática española y catalana y la Gendarmería francesa. Y lo redondea la presencia del presidente al exilio Carles Puigdemont, ya sin inmunidad, en un acto de alto contenido simbólico, con cuatro presidentes más de la Generalitat –Pere Aragonès, Quim Torra, José Montilla y Jordi Pujol– que se hará este lunes, al monasterio de San Miquel de Cuixà, en homenaje a Pau Casals.

Un acto que llega en un momento de negociación por la investidura de Pedro Sánchez como presidente español en que la formación que lidera Puigdemont, Junts per Catalunya, es absolutamente indispensable. La confirmación de su presencia en el acontecimiento de manera presencial ha hecho saltar como un muelle los organizadores del acto y las autoridades francesas, y ha provocado desazón, tensiones, preocupaciones y fuerza expectación.

De hecho, la sensación que se respira en Prada, la sede de la UCE en la Catalunya Nort, es entre la desazón por «si pasa algo», el miedo por una eventual detención practicada por las autoridades francesas, la amenaza de un boicot, por una parte, del independentismo desconcertado por el pacto de la Mesa del Congreso y la «tranquilidad que Puigdemont no se arriesgaría sin una firme convicción que todo está bajo control». Y con el apoyo de la viva, enérgica y casi clandestina «red de los hijos del exilio catalán del 39». «De acuerdo que hacer un acto a 59 kilómetros de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y de un cuartel de la Guardia Civil no es mejor de los escenarios, pero no vemos ningún peligro», informan fuentes de la en torno al presidente y de la dirección de la UCE que han estado en contacto con las autoridades francesas. Los intereses del PSOE, de Pedro Sánchez, de la judicatura española o de las autoridades francesas entran en juego.

En todo caso, la visita de Puigdemont es una prueba de fuego para evaluar la capacidad de Sánchez de mandar sobre las estructuras del Estado y de la capacidad estatal y de los partidos españoles por entomar una nueva fase del Proceso.

Pedro Sánchez a la cumbre de la UE y la CELAC / EP

Las autoridades francesas, al acecho

Una buena parte de la biosfera de Prada confía en el hecho que las autoridades francesas no se quieren envolver en un proceso judicial y político que los podría generar problemas. Casos como la batalla por la lengua a los plenos de los Ayuntamientos de la Cataluña Norte, el enfado de una buena parte de los catalanes del Norte con el cambio de nombre del departamento, que los incluye en la megaregión de Occitania y la situación de Córcega no dan mucho margen por alborotar un gallinero que Emmanuel Macron no tiene ninguna necesidad de alborotar.

De hecho, la presencia de Puigdemont los últimos años en la Cataluña Norte ha estado habitual, y también a la UCE. Unas visitas a la institución universitaria que no han pasado desapercibidas por la administración francesa. El año 2020, el entonces subprefecto de Prada, el delegado del gobierno de París y responsable político de las fuerzas de seguridad a la zona, Dominique Fossat, hizo una visita a las instalaciones justo antes de la llegada de Puigdemont y después de días de los servicios de orden franceses vigilando los alrededores de Vall-Roc, el escenario donde el presidente tenía que pronunciar su conferencia.

En esta línea, el núcleo duro del rectorado de la UCE ha celebrado en primera hora de la tarde de este domingo una reunión al más alto nivel para preparar el encuentro, teniendo presente, básicamente, garantizar el control de acceso a los actos y facilitar los trabajos de vigilancia de la Gendarmería, que ya ha avisado de su despliegue. Por otro lado, la UCE ha tenido que reforzar sus servicios de prensa ante la petición de quincuagésima acreditaciones de periodistas y fotógrafos para cubrir el acontecimiento, varios de internacionales. También ha habido un desbordamiento de solicitudes para asistir a la ceremonia y la UCE ha tenido que reducir el aforo a los alumnos matriculados e invitados de los presidentes y han podido ampliar el espacio hasta el claustro de la Abadía, con sonido en directo, para los asistentes que se puedan aproximar.

El baches-prefecto Dominique Fossat y Ramon Gual, el espíritu de Prada/JM Montaner

Las cábalas por un virtual arresto: un caso Alguer?

Los alumnos de la UCE y miembros del rectorado han evaluado las posibilidades de una eventual detención, como pasó a la Alguer, cuando la inmunidad se encontraba pendiente de resolución de las medidas cautelares. «Si Francia ya no tendría claro una detención de un presidente catalán, no creemos que Pedro Sánchez le interese negociar su investidura desde Soto del Real, la imagen internacional no quedaría mucha bien, verdad?», comentan fuentes de la UCE. La desazón de alumnas ha emergido en uno de los cursos de más éxito a la UCE, el de derecho, donde hoy participaban la profesora de derecho internacional público de la Universitat de Girona Mirentxu Jordana y Georgina Rodríguez, recercadora de derecho internacional público, en una clase magistral sobre derecho europeo y derechos fundamentales con relación a las causas abiertas por el exilio.

Jordana ha recordado que las nuevas euroórdenes todavía no se han emitido. De hecho, fuentes del Tribunal Supremo avisaron que el juez instructor del Proceso, Pablo Llarena, no las reactivaría hasta que no se aclare el recurso contra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de retirar la inmunidad que Carles Puigdemont y el consejero Toni Comín tienen como eurodiputados. «A estas alturas no hay euroorden, pero puede ser que se active el Sistema de Información de Schengen (SEIS), como pasó al Alguer, es decir, que la alarma policial que hay en la red de control de fronteras se dispare porque nadie la ha desactivado a pesar de la retirada de las euroórdenes», indican las dos juristas. «Cuesta mucho sacar estas alertas!», alertan fuentes conocedoras del sistema que se encuentran continuamente, en casos de investigados o procesados por yihadismo.

El monasterio de San Miquel de Cuixart, en una imagen de este días/Josep Maria Montaner

¿Y si la judicatura lo aprovecha?

Ahora bien, también puede haber el riesgo que se aplique algún «acuerdo bilateral entre España y Francia» que facilite una detención. «Habría que ver la base jurídica de estos acuerdos bilaterales, más pensados para delitos en caliente o delitos de sangre que para cuestiones políticas», opinan las profesoras. Pero, por otro lado, el hecho que la misma oficina del presidente al exilio confirmara su presencia sábado a mediodía, con dos días de antelación a la celebración del acto, permite interpretar que está prácticamente garantizada una participación «plácida» en el acto. «Es poner sobre aviso el Estado español, y quizás lo interpretan como una provocación, una prueba de fuego, un tentar la suerte o, incluso, una demostración de fuerza», apuntan fuentes jurídicas.

«Lunes, Llarena podría activar una euroorden, como hizo para Comín y Ponsatí a la Alguer cuando fueron a ver el presidente Puigdemont», señalan otras fuentes. En todo caso, fuentes del exilio en la Cataluña y de la UCE coinciden que en «Francia los incomoda mucho la cuestión y que, si podan, evitarán cualquier conflicto». Una opinión que se refuerza ante un contexto político que ha dado la clave de la gobernabilidad de España a Puigdemont. «No es fácil encarcelar a quién te tiene que hacer presidente», comentan, pillos, fuentes del entorno de Waterloo.

Boye acompañará Puigdemont

En todo caso, El Món ha podido saber que el abogado Gonzalo Boye acompañará el presidente, porque la «judicatura española podría aprovechar la oportunidad para dinamitar una virtual negociación» del PSOE con el independentismo y reforzar la derecha. Pero, también entienden las mismas fuentes que una «actuación de este tipo no estaría del todo justificada y podría laminar la reputación internacional del sistema judicial español». «Puede ser la prueba de fuego por saber si Pedro Sánchez manda o no manda y más en un contexto en que ocupa la presidencia de la Unión Europea», especulan.

El simbolismo del acto, una protección

Una de las cuestiones también que se tienen presentes es la fuerza simbólica del acto. En un monasterio como San Miquel Cuixà, y la con la presencia de cinco presidentes, uno de ellos del PSC. Con el trasfondo de un homenaje a una figura internacional como Pau Casals. La fotografía de Aragonés, Torra, Puigdemont, Montilla y Pujol es una imagen de continuidad institucional –Artur Mas no podrá asistir por motivos personales– y más cuando estarán acompañados por uno de los tótems de la sociedad civil y religiosa de Cataluña, Manuel Gasch. El máximo representante de una institución simbólica de Cataluña. Sea como sea, este lunes en la Cataluña Norte será un termómetro del estado actual de la política española y del Estado cabe el Proceso.