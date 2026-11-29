Victoria del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en la demarcación de Tarragona en las elecciones del 29-N, que empata en escaños con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Con casi el 100% escrutado, los republicanos ganan un escaño respecto de 2023 e igualan a los socialistas, que mantienen los dos representantes de las últimas generales. El Partido Popular (PP) también conserva su diputado, mientras que la gran novedad la protagoniza Vox, que irrumpe por primera vez en Tarragona con un escaño. Junts y el Frente Amplio, con un diputado cada uno hace tres años, quedan fuera del nuevo reparto.

El PSC, con 128.519 votos -un 29,5% del total- empata en número de escaños con ERC, que se queda en segunda posición lejos de los socialistas -con 93.607 votos, un 21,45%. El PSC, que en 2023 ya fue la fuerza más votada de la demarcación con 120.482 votos y un 32,9%, revalida cómodamente la victoria, mientras que los republicanos logran ampliar sus resultados en casi 6 puntos, lo que les permite sumar un nuevo escaño.

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Junts no revalida el escaño y Vox aterriza en Tarragona

La principal novedad del reparto en Tarragona es la entrada de Vox –14,7% de los votos-, con un diputado, después de haberse quedado a las puertas de la representación en 2023, cuando obtuvo 37.910 votos, un 10,4% del total. La irrupción del partido de extrema derecha deja fuera a Josep Maria Cruset, que no revalida el escaño de Junts con unos resultados -9,14%- 2 puntos por debajo que en 2023, cuando obtuvieron 40.593 votos, un 11,1% del total. Lo mismo le pasa al Frente Amplio –4,29%-, que tampoco logra revalidar el escaño obtenido hace tres años bajo la candidatura de Sumar-En Comú Podem. El PP, por su parte, crece ligeramente –15,6%– y conserva el diputado obtenido en 2023, cuando sumó 50.790 votos, un 13,9% del total.

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