El fantasma del ‘tamayazo’ reaparece en el debate postelectoral del 23-J

Después de las elecciones del 23 de julio, el debate sobre la investidura de la presidencia española ha quedado totalmente polarizado. Por un lado, el independentismo tiene la clave para facilitarle a Pedro Sánchez volver a ser presidente, una idea que en estos momentos no avanza hacia buen puerto. Por otro lado, el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que fue el ganador matemático de los comicios también intenta unir fuerzas para poder asumir la presidencia de la Moncloa. La primera formación que ha anunciado abiertamente que no será un «obstáculo» para investir a Feijóo es la ultraderecha de Vox.

Así lo anunció este pasado miércoles por la mañana el portavoz en el Congreso de la extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros. Ahora bien, con el apoyo de Vox Feijóo no tendría bastante para poder ser investido. Es por eso que desde Vox instan al líder de los populares a convencer algunos miembros del que consideran el «PSOE bueno«, es decir, los perfiles más conservadores de los socialistas como el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que los apoyen. Ahora bien, el portavoz de Vox no ha dado ningún nombre directamente, puesto que considera que ningún socialista «es bueno»: «Si él los convence, por supuesto Vox no será un obstáculo para evitar un gobierno de destrucción nacional».

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en declaraciones a los medios este miércoles / EP

Interpelado directamente por las declaraciones de Espionsa de los Monteros, el barón socialista ha respondido directamente a la ultraderecha y ha querido dejar claro que conoce la afición «de todos aquellos que hablan de transfuguismo y de votos burlescos» porque se repita un ‘tamayazo’, pero que esto «no va con él»: «Yo a los de Vox los he sentido siempre decir que no hay socialista bueno… Me da hasta pereza contestar, pero que estén buscando transfuguismo, que estén pensando que puede haber golpes de mano o ‘tamayazo’, esto sinceramente no es tener muy claro en que consiste la democracia», responde con contundencia en declaraciones a los medios este jueves antes de participar en la toma de posesión del presidente de Asturias, Adrián Barbón.

Un retorno al pasado

A raíz de la afinidad que tiene García-Page con el líder de los populares, este ha sido el primer nombre que ha salido cuando ha reaparecido el fantasma del ‘tamayazo’, haciendo referencia a los hechos del 2003 en los cuales la abstención de los dos diputados socialistas Eduardo Tamayo y Maria Teresa Sáez no permitió investir a Rafael Simancas presidir la Comunidad de Madrid, dándole, pues, la presidencia a la popular Esperanza Aguirre. «Yo puedo hablar con todo el mundo, porque además mantengo buena relación con todo el mundo también, pero a este efecto, si quieren hablar de algo, del que tenga que pasar en el Congreso de los Diputados, es con el secretario general del Partido», reitera García-Page.