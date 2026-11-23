Alhora ha estrenado este lunes un nuevo anuncio de campaña para las elecciones españolas del 29-N bajo el lema «Pactar con España tiene consecuencias». El video muestra a cinco viajeros en un vagón de Rodalies que indican su línea y destino antes de ponerse un revólver en la cabeza y apretar el gatillo, en una denuncia sobre el estado del servicio ferroviario a seis días de las elecciones al Congreso. «Los pasajeros de Rodalies, obligados a jugar a la ruleta rusa según su destino», denuncia la formación independentista. «Los pasajeros del spot no juegan a la ruleta rusa por gusto: lo hacen contra su voluntad», destaca.

En el spot, los pasajeros detallan los trayectos «R2, Granollers Centre», «R13, la Plana-Picamoixons», «R11, Portbou», «R14, Lleida Pirineus» y «R16, Tortosa». Según la formación, estos cinco destinos –repartidos por las cuatro demarcaciones– evidencian que la problemática afecta al conjunto de la red y no solo a una sola línea. La formación vincula cada recorrido a incidencias concretas. En este sentido, señala que la R2 ha sufrido este año robos de cobre entre Mollet y Granollers con retrasos generales, mientras que la R13 y la R14 tienen tramos de vía única donde cualquier avería o robo de cable obliga a hacer transbordos por carretera, con la R13 cortada dos meses entre la Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders.

Asimismo, el texto señala que la R11 ha acumulado cortes por señalización entre Figueres y Portbou –y cinco días de servicio por carretera en octubre, con peticiones de usuarios para que sea gratuito hasta que mejore–, y recuerda que la R16 arrastra desde hace años los retrasos denunciados por la plataforma Trens Dignes de las Terres de l’Ebre. Ante este escenario, la cabeza de lista de Alhora por Lleida, Cristina Casol, defiende que el anuncio «refleja perfectamente que viven cada día como rehenes de un servicio que no eligen. Es un anuncio que, para mí, refleja la angustia».

Ningú més està dient el que tothom pensa: que anar amb Rodalies és jugar a la ruleta russa. Aviat el veureu a la televisió. https://t.co/ceAtETvVin — Alhora (@alhora_cat) November 23, 2026

La ofensiva de «Fora Renfe»

El partido sitúa el origen de la iniciativa Fora Renfe el 20 de enero de este año, a raíz del choque de un tren de la R4 contra un muro de contención caído en la vía entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, un accidente que provocó la muerte de un maquinista en prácticas, decenas de heridos y el corte del tramo entre Sant Sadurní y Martorell durante más de dos meses. Desde entonces, la propuesta –nacida como manifiesto y comunidad en Telegram con más de 7.000 miembros e impulsada por una consulta con más de 5.400 participantes y un 90% de votos favorables– registró la ILP en el Parlamento el 4 de noviembre. La iniciativa busca modificar la Ley ferroviaria para que la Generalitat solo pueda adjudicar Rodalies a una empresa 100% propia, descartando tanto a Renfe –a quien el partido atribuye el 40% de los problemas– como a la empresa mixta.

Alhora sostiene que el deterioro responde a décadas de gestión de los gobiernos españoles y a los acuerdos de los partidos catalanes en el Congreso, en un momento en que el Gobierno ha firmado por adjudicación directa el primer contrato programa con Renfe en quince años, hasta 2028 y por 1.400 millones de euros. El presidente de Alhora y cabeza de lista por Barcelona, Jordi Graupera, ha manifestado que «la división fundamental de nuestra política no es entre el PP y el PSOE. Es entre los que viven de rodillas y los que continuamos erguidos». A corto plazo, la decisión de la Mesa del Parlamento de esta semana marcará el siguiente paso formal de la ILP para su admisión a trámite. Una vez admitida, se necesitarán 50.000 firmas, un umbral al que la iniciativa se acerca con más de 45.000 adhesiones reunidas y 7.000 voluntarios, además de responsables previstos en las 198 estaciones y las 21 líneas y 200 buzones a pie de calle.