El 23-J sacude ERC mientras Junts exhibe calma

El batacazo electoral del independentismo en general, y de ERC en particular, en las elecciones españolas de domingo empieza a hacer menear el sismógrafo de la política catalana. Pero el hecho que dos días después de la pérdida de 400.000 votos los republicanos hayan pactado con el PSC entrar al gobierno de la Diputación de Barcelona todavía ha espoleado más sectores de la formación republicana que hace meses no acaban de ver clara la estrategia. Movimientos en la poderosa Federación de ERC en Barcelona, comunicados y ampliación de adheridos al Colectivo Primero de Octubre, la iniciativa de un referéndum interno para avalar o no el pacto a la Diputación y algunos consejeros nacionales históricos que ya han empezado a hacer punta a lápiz de cara al Consejo Nacional de ERC convocado por viernes.

Las diversas microtensiones que emergen en ERC contrastan con el ademán de tranquilidad se ve a las filas de Junts por Cataluña. De hecho, su secretario general, Jordi Turull, está en el Brasil esta semana. Los juntaires han neutralizado el debate interno sobre la investidura aplicando la fórmula que todo depende de Pedro Sánchez. Por otro lado, están cómodos con el relato que, por pasiva, les ha dejado ERC: la Moncloa depende de sus siete diputados. Un relato que algunas voces de ERC quieren replicar porque, entre otras cuestiones, tienen los mismos diputados. Por otro lado, esta tarde se ha celebrado una reunión del Consejo de la República, donde el mensaje ha sido claro: las condiciones para negociar son «autodeterminación y amnistía», dos elementos que Waterloo sabe perfectamente que son prácticamente inasumibles para el Estado y para el gobierno español.

El otro grande damnificado de la noche electoral es la CUP. La izquierda independentista intentará superar el batacazo de pasar de 246.971 votos en 2019 a los 98.794 el pasado 23-J. Una pérdida que ha fulminado su presencia en el Congreso de Diputados. La reacción de los cupaires implica recuperar el proceso interno de reflexión que se restañó por la convocatoria avanzada de los comicios españoles. Este martes, el Secretariado Nacional de la formación comenzó el que define como «proceso de refundación que tiene que ser aprobado este otoño y que se alargará hasta mayo de 2024 con una Asamblea Nacional». Elementos que se han hecho notar en el pleno del Parlamento de este miércoles.

Albert Botran, de la CUP, que se ha quedado sin acta en el Congreso de Diputados/CUP

Movimientos en ERC

Los resultados electorales han puesto en guardia cuadras y militantes territoriales republicanos que ya veían venir la clatellada electoral. De hecho, el aviso de las municipales era un mal agüero que espoleó un incipiente y muy tímido debate interno de la revisión de la estrategia. Ahora, estos movimientos tienen más seguidores, al menos públicamente, y más después del acuerdo para gobernar la Diputación de Barcelona con el PSC. De entrada, ha habido movimientos en la potente Federación de Barcelona, un encuentro de militantes de base, sobre todo de los distritos de San Martí y San Andreu, para mirar de plantear una reunión contra a la estrategia de la dirección del partido, y que algunas voces apuntan que podría liderar la diputada y exregidora de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Pilar Vallugera, que iba de número 4 en la candidatura de los republicanos del pasado 23-J. De hecho, este anochecer, se ha hecho una reunión de la ejecutiva donde se han expuesto las quejas y reproches.

Por otro lado, el Colectivo Primero de Octubre ha emitido dos comunicados muy críticos con la dirección y que reclaman un congreso extraordinario para cambiar estrategia y la dirección. Fuentes del colectivo, un sector crítico semioficial dentro de la estructura de la formación, aseguran que les han llegado «peticiones de adhesión de decenas de militantes» en las últimas horas. Así, preparan su intervención de cara al Consejo Nacional de viernes, un cónclave que la dirección de los republicanos convocó a pesar de que en el último consejo rechazaron celebrarlo. La convocatoria se decidió porque las encuestas apuntaban cierto optimismo con los resultados superando cómodamente Juntos. El sector crítico no quiere desaprovechar la oportunidad de poner en debate entre los consejeros nacionales de la formación su propuesta de renovación.

La figura de Rufián

Otros consejeros nacionales consultados por El Món aseguran que también quieren decir la suya en la reunión de viernes. Sobre todo de cara el relato de las virtuales negociaciones. «Pero, ante todo, la dirección tiene que afrontar los errores», avisan. De aquí que una fórmula que piensan plantear es «doblar la propuesta de Junts y si Junts flaquea, ERC quedaría como la clave, una nueva oportunidad de oro». «La campaña de los republicanos, la predisposición inmediata de ERC a hacer presidente español Pedro Sánchez, ha dado todo el protagonismo a Carles Puigdemont», critican. «Tenemos la misma fuerza que Junts y, en cambio, la foto aquella que quedan libres los 7 diputados de los juntaires es brutal! Allá tendríamos que ser nosotros!», reprochan. «Ahora toda la prensa da por hecho que votamos Sánchez, como ya ha dicho Bildu», concluyen.

Otros consejeros nacionales abonan la tesis que hace falta un «Rufián con barretina», la propuesta que en su día formuló el ex consejero y tótem de la ERC socialdemócrata Josep Huguet. En este contexto, reclaman un «cambio de caras en Madrid para que Gabriel Rufián se dedique a su compromiso de trabajar para ganar Santa Coloma de Gramenet». «Hay que poner gente que haga creíble un cambio de estrategia», remarcan las mismas fuentes. Es más, incluso, critican abiertamente el fichaje de Francesc Marc Álvaro. «No puede ser que tenga el acta un tertuliano que nos ha dejado a parir y que Joan Capdevila, que se ha trabajado asuntos muy delicados, como la Solvay de Martorell o los autónomos, no consiga el acta, donde es la meritocracia? Ampliamos la base, pero por arriba?», razonan las mismas fuentes.

El presidente del Gobierno, Pere Aragonès, con la cabeza de lista de ERC a las elecciones del 23-J, Gabriel Rufián, a la Hospitalet / ACN

El referéndum interno

Una de las iniciativas que más apoyos está recibiendo las últimas horas es la impulsada por el terrassenc Carles Caballero: un referéndum interno para avalar o no el pacto de ERC a la Diputación de Barcelona. Varios militantes que apoyan a la idea de Caballero insisten que «el pacto con el PSC es inexplicable, y más dos días después del batacazo electoral». «Hay acuerdos que las abuelas no los entienden», añaden, para advertir que de «continuar en esta línea, ERC está haciendo que las próximas elecciones en el Parlamento las gane Salvador Isla». El impulsor de la iniciativa encuentran absurdas las declaraciones del líder republicano a la Diputación, el alcalde de Moià Dionisio Guiteras, justificando el pacto por «la estabilidad». «El PSC no necesita para nada la estabilidad», concluye.

Caballero manifiesta que ha recibido mucho retorno de su propuesta y espera que la misma ejecutiva nacional del partido la tramite. De hecho, los estatutos de la formación prevén tres maneras de participación de la militancia: a través de las asambleas territoriales, la consulta a la militancia y el referéndum. La única vinculante es el referéndum y se puede convocar por mayoría de la ejecutiva o del consejo nacional o por el 10% de la militancia. Los impulsores de la iniciativa esperan que sea la misma dirección del partido quien la ponga en marcha la dirección «por la importancia que tiene» el tema. Ahora bien, si la dirección no da el paso, no les temblará el pulso para recoger las firmas para pedir el referéndum. «Nos tienen que preguntar qué pensamos, y más después de la castaña de domingo», interpela Caballero.

Dionis Guiteras (ERC) y Lluïsa Moret (PSC) al pleno de la Diputación / ACN

La tranquilidad de Junts

«La suerte ha sido una buena aliada», argumentan dirigentes de Junts que admiten que la carambola de domingo y «la esclavitud que supone para ERC su compromiso a investir Sánchez» les permiten vivir muy tranquilos estos días. «Son los socialistas los que se tienen que menear», resaltan las mismas fuentes. La tranquilidad es tal que Jordi Turull, el secretario general, se encuentra en el Brasil, a pesar de qué el lunes conversó con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para analizar la situación. De momento, Junts ha puesto en marcha un equipo negociador con Turull, Míriam Nogueras y el mismo presidente al exilio, Carles Puigdemont y, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, será el encargado de dialogar con ERC.

De todas maneras, Junts tiene claro que quién tiene la «primera y última palabra es Waterloo». «Si Sánchez quiere llamar al presidente que lo haga, pero lo tendrá difícil porque antes le tendrá que pedir a Marlaska que le saque el Pegasus del móvil», ironicen desde el núcleo duro de los juntaires. «Nos han dejado el protagonismo y ya nos va bien, porque nos fortalece, o amnistía y autodeterminación o no habrá pacto, ni una ley de lenguas ni un reconocimiento nacional, nada de los caramelos que se piensan que pueden ofrecer», alegan. «Se equivocan si se piensan que ofreciendo una solución personal para Puigdemont se resolverá la gobernabilidad de España, quiere decir que no han entendido nada, que tiene muy claro cuál es su futuro», arguyen desde Juntos.

Jordi Turul y Carles Puigdemont en una reunión de la ejecutiva de Juntos a Argelers, en la Cataluña Norte / Europa Press

Otros miembros de los juntaires, además, recuerdan que repetir elecciones es un « win-win «. «A Sánchez ya le va bien porque puede afirmar que no ha negociado España con los independentistas, y a nosotros nos refuerza nuestro discurso y nuestra coherencia», aducen. En este sentido, los juntaires recuerdan que de las «tres familias de Junts», las dos importantes coinciden a no menearse si el PSOE no se menea con la autodeterminación y la amnistía. Así puigdemontistes y borrasistes se mantienen firmes, y los girondins , partidarios de las tesis de Jaume Giró, no tienen margen de maniobra porque tampoco tienen «tropa» dentro de la formación. «Está claro, que la reunión de grupo parlamentario para decidir el nuevo curso político se hará en Bruselas», avisan los juntaires que están convencidos de que ERC aguantará hasta el máximo la legislatura y esto los permitirá alimentar su relato, discurso y estrategia. Sobre todo, la posición importante es la que ostenta Josep Rull, que tiene todos los números para ser el candidato juntaire de la presidencia de la Generalitat, que, de momento, no ve el acuerdo en ninguna parte.

Aun así, hay sectores en Junts que alertan que no están capitalizando los votos que pierden ERC y la CUP. Es más, resaltan que domingo también perdieron 150.000 votos. Una situación que obliga a pensar en la táctica, la estrategia, el discurso y el aparato territorial. En este punto, aparece el fantasma de la «cuarta lista» que podrían liderar los « ponsèties «, seguidores de la ex consejera Clara Ponsatí. Una opción que Juntos voz neutralizada si no pacta la investidura. «Además, los ponsèties están peleados con Uriel Bertran, el jefe de acción política de la ANC que espolea la cuarta lista», apuntan las mismas fuentes. En esta situación, el Consejo de la República se ha reunido virtualmente esta tarde para certificar su posicionamiento: solo se puede negociar sobre autodeterminación y amnistía.

La presidenta del grupo parlamentario de los comunes, Jéssica Albiach, y el portavoz, David Cid, a la sesión de control. Fecha de publicación: miércoles 23 de noviembre del 2022, 12:16 Localización: Barcelona Autor: Mariona Puig

Optimismo en los Comunes y reflexión en la CUP

Los únicos optimistas con una investidura de Pedro Sánchez facilitada por Junts son los Comunes. Fuentes de la formación están convencidos de que Junts pactará y que tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz ofrecerán acuerdos «más allá de ser simbólicos» y que «serán asumibles para el independentismo». «No se pueden permitir que Vox y el PP obtengan la mayoría para gobernar, y que se carguen la inmersión, la gente los quemaría», señalan. De aquí que entienden que será «a última hora, y forzando la máquina, pero habrá acuerdo». Es más, los pactos y soluciones que se ofrezcan serán a «principios de la legislatura para pasar el trance cuanto antes mejor». «Hay que tener presente que tienen 7 diputados, pero uno, en Girona, les viene de 350 votos y otro, en Tarragona, de mil votos. Podría ser que en unos nuevos comicios se queden en cuatro o cinco», comentan.

En cambio, la CUP se encuentra en un estado del todo mustio. Hasta el punto, que antes de registrar motines internos o un baile de comunicados de los diferentes sectores, el Secretariado Nacional ha reaccionado proponiendo abrir «un proceso de refundación de la organización, que tiene que ser aprobado este otoño». Un proceso que se alargaría hasta mayo del 2024 y culminaría con una asamblea nacional que estableciera las bases de una nueva estrategia. En una carta a la militancia, el secretariado considera que no se ha hecho una “buena lectura de la situación, del clima, del momento, del agotamiento y del cansancio” del momento político actual y que no se ha estado a la altura en la hora de “construir aquellos espacios y estructuras necesarias para hacer saltos cualitativos a escala organizativa y a escala política”. En definitiva, el ciclo político se ha reconfigurado.