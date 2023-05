Pilar Rubio acusa a los productores de ‘OT’ de boicotearlo desde dentro

Pilar Rubio fue la presentadora de Operación Triunfo 2011 , una edición que se emitió en Telecinco después de haber sido un programa de TVE históricamente. Aquella experiencia fue un desastre y la cadena decidió eliminar el programa de la parrilla poco después, un fiasco que muchos relacionaron con la presentadora. Llegaron a acusarla de ser la culpable directa del fracaso del concurso, una polémica a la que ha hecho referencia en una entrevista que llega doce años después de aquello.

Enfadada por aquella acusación, ahora es ella quien señala a los culpables. Hace unos años se dijo que los productores boicotearon su trabajo porque le enviaban los guiones muy tarde. Ahora, Pilar Rubio confirma que es cierto: «Sí, o no me los enviaban o no recibía instrucciones por el pinganillo. Aquel era un boicot que me hacía sentir desubicada. Fue bastante duro porque, al final, yo era la cara visible y la gente no entendía lo que estaba pasando. Yo siempre he estado muy respetuosa y nunca he querido entrar en esto. Pasé y punto. Evidentemente, la manera de boicotear un programa, como estaban haciendo los productores, era atacando a la presentadora«, dice en Bluper .

Pilar Rubio acusa a los productores de OT de boicotear el programa | Telecinco

«Yo no quería hacer ensayos generales, me iba días antes y pedía información. Era yo quien me buscaba cómo poder hacer un directo de tres horas y controlar la situación. Me decían que era un programa en movimiento, que no tenían nada… No, era muy duro. Me pilló en una época en la que yo era más joven y no pensaba que había gente que pudiera hacer aquello, boicotear su mismo formato», añade. ¿Y por qué cree que hacían aquello? «Por guerras en la dirección, la productora y la cadena. No interesaba seguir con aquella unión y querían boicotearlo desde dentro«.

Pilar Rubio asegura que no volvería a presentar Operación Triunfo

De aquella mala experiencia aprendió a decir que no: «Se pueden hacer las cosas bien o mal y, en aquella época, hacía lo que me decían e intentaba sacar aquello adelante. Era imposible cuando dos personas, que eran los productores, estaban boicoteando el programa. Por respecto a la cadena y a Paolo Vasile no quería meterme en líos».