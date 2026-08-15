Samanta Villar se ha puesto a prueba, muchas veces hasta el extremo, en los programas de televisión que ha presentado. 21 días logró convertirse en historia de la televisión, de hecho, ya que pocas veces se había visto a una periodista sumergida hasta tal nivel en realidades sociales marginales o poco comunes. La catalana ha hecho un repaso a su larga trayectoria en el pódcast La escalera roja y eso ha servido para saber qué opina de algunos de los capítulos más icónicos que se recuerdan. Ha llamado especialmente la atención, por ejemplo, que reproche a sus antiguos jefes cómo gestionaron el programa de 21 días fumando porros.

Ahora que lo ve con la perspectiva de los años y la edad, cree que aquella emisión debería haberse hecho «de otra manera»: «No me sentí muy cómoda con lo que pasó… Yo era más joven y era la primera vez que estaba pasando por una experiencia así». Si lo volviera a hacer, está convencida de que cambiaría muchas cosas: «Lo habría hecho de otra manera, pero quienes mandaban consideraron que era como se debía hacer«.

Tenían miedo de acabar haciendo apología de las drogas, pero Samanta Villar cree que no lo pensaron bien: «En aquel momento, había mucho miedo de que saliera cualquier cosa positiva vinculada al consumo de drogas porque eso podría perjudicar el programa«. Cree que nadie lo pensó «mucho» antes de comenzar y, después, nos encontramos con una realidad que también tenía sentido: «La cadena no diría a la gente que fumara tranquilamente porque no pasaba nada, eso no es verdad».

«El consumo de sustancias tiene un riesgo para la gente que tenga predisposición a una psicopatía o esquizofrenia. Son sustancias que, aunque puedan hacer poco a mucha gente, a determinadas personas sí que les puede perjudicar mucho así que se debe hablar con mucho cuidado de estas cosas», ha explicado.

Los problemas de ansiedad de Samanta Villar

La cuestión es que había una parte de esta realidad de las drogas que no podían explicar «por responsabilidad»: «Creo que el programa no fue capaz de mostrar esta realidad de manera completa y sin restricciones. Me llegué a preguntar por qué nos habíamos metido en esto». Tres días después de estar grabando, comenzó a sufrir graves problemas de ansiedad: «Hubo un momento, en el que me daban brotes de repente y no sabía calcular la distancia de las cosas. Todo lo veía de forma abombada, era algo rarísimo».

Samanta Villar recuerda que no le gustó lo que pasó en su programa más famoso | Instagram

Por primera vez, Samanta Villar explica que aprendió a usar su resiliencia para soportar aquellos brotes: «Cuando sufría estos episodios en medio de la calle, me hablaba a mí misma. Me decía que no confiara en mis ojos, que estaba todo bien, pero mis ojos me daban una información que no era correcta y debía estar tranquila». Era una «paranoia», una pesadilla de la que le costó salir: «Iba tocando la pared cada dos pasos hasta que llegaba a casa».