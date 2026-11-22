Lamine Yamal se está haciendo de oro gracias al fútbol, pero el de Mataró es consciente de que esta es una carrera efímera, corta y que también puede terminar en cualquier momento. Es por eso que, como tantos otros, también ha optado por invertir parte de sus ingresos en negocios alternativos que le supongan un plan B. El primero que hizo cuando comenzó a triunfar en el Barça fue comprar una casa a su madre, otra al padre y también una a la abuela. Ahora que también tiene la suya, la antigua mansión de Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat, parece que le ha tomado el gusto a eso de ir adquiriendo propiedades.

Desde Vanitatis han podido saber que el joven ha constituido una empresa que se dedica, precisamente, a la compraventa y explotación de inmuebles. Solo cuatro meses después, ha firmado una primera compra y ha añadido a su cartera un edificio entero en Sant Just Desvern. Eso sí, solo ha adquirido el 50% de la propiedad que compartirá con la empresa que administra su abogado de confianza.

Lamine Yamal prueba suerte en el negocio inmobiliario | Europa Press

La primera compra de la nueva empresa de Lamine Yamal

El inmueble industrial se encuentra en una parcela de 1.444 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas superiores, una planta baja y un sótano. No se ha sabido qué precio han pagado o cuáles son sus intenciones con esta compra. No consta ninguna hipoteca inscrita sobre la finca, así que parece que han pagado trinco-trinco.

Como decíamos, el medio digital ha publicado que la otra empresa que ha participado en esta operación pertenece al abogado argentino de Lamine Yamal. Este letrado especializado en derecho deportivo ha trabajado con varios futbolistas del Barça, así que habría sido gracias a su entorno que habría terminado conociéndolo. Han pasado unos cuantos años desde que comenzó a confiar en él y, ahora, este negocio a medias demuestra que esta es una relación con futuro a largo plazo.

Aún es pronto para saber si esta nueva aventura empresarial de Lamine Yamal da sus frutos, pero al menos demuestra que está comenzando a mover hilos para asegurarse un futuro aún más adinerado.