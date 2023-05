Anabel Pantoja, desagradable con la prensa: «No tengo que responder nada»

Anabel Pantoja acaba de volver de la Riviera Maya, el paraíso al que ha querido acudir para desconectar en un momento familiar complicado. Estos últimos días se ha hablado de ella a los programas del corazón, precisamente, porque aseguran que Luis Manuel Pinocho habría interpuesto una demanda para demostrar que es su hermanastro.

La reportera de Europa Press habría querido saber qué opina y cómo se lo ha pasado en este viaje, pero ella no ha llegado de muy buen humor y no ha querido responder sus preguntas. También se han interesado sobre las últimas declaraciones que ha soltado su ex, un tema sobre el que no se ha querido pronunciar: «Madre mía… No tengo que responder nada. Te escucho con educación, pero no estoy obligada a responderte nada. No hablaré de cosas que no tienen que ver conmigo».

«Estoy encantada, me lo he pasado de p… madre en el viaje y la próxima semana marcho a Desalia. ¿Estamos todos bien y nada, hablar de cosas que no tienen que ver conmigo? ¿Para qué?», ha añadido para intentar dejar atrás la reportera.

Anabel Pantoja no ha querido hablar de la demanda de su hermanastro

Tampoco ha hablado de la presunta demanda del hermanastro y no ha dado muchos detalles sobre los rumores que la relacionan con Samuel: «Es un buen amigo y un buen compañero», ha respondido muy secamente. «Si no te importa, voy hacia el parking y no me apetece que me hagas más preguntas. No me sigas«, ha espetado.

Anabel Pantoja no ha querido hablar con la prensa | Europa Press

Ella ha trabajado en televisión muchos años y sabe perfectamente cómo funciona este mundo. Esto no ha hecho que fuera más simpática o agradecida con la compañera de profesión, que se ha quedado con un palmo de narices al ver su reacción.

Una intervención que ha demostrado que no tenía ganas de enfrentarse a las preguntas de la prensa rosa.