Imma Tubella: “La Generalitat hace políticas de autonomía pasada por agua»

La escritora Imma Tubella es una de las voces más influyentes en la literatura catalana contemporánea. En esta entrevista con El Món presenta su último libro, Una historia para ti . La novela narra las peripecias de la princesa Kaiulani de Hawái con una intención clara: establecer un paralelismo entre lo que pasó en este archipiélago y la situación de Cataluña durante el Proceso. La exrectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y catedrática de comunicación describe las similitudes entre la asimilación de Hawái a los Estados Unidos y el Proceso catalán. En los dos casos, dice, los debates sociales eran muy parecidos y la prensa tuvo un papel clave para manipular la opinión pública.

¿Cómo descubrió a la princesa Kaiulani y por qué se decidió a escribir una novela sobre ella?

Hace muchos años que la descubrí, cuando me dieron una beca de la Japan Foundation. Estuve tres o cuatro meses en Japón por una beca de investigación y vi que el vuelo de vuelta podía hacer parada en Honolulú. Como estaba muy cansada de los cuatro meses en Japón, paré allí sin demasiadas expectativas. Pensaba que me encontraría una cosa turística, horrorosa, pero no fue en absoluto así. Hawái es maravilloso y empecé a ver por todas partes referencias a una tal Kaiulani. Tenía contactos con académicos de allá, les pregunté quién era y descubrí que era su última esperanza para mantener la independencia de Hawái. Compré un par de libros sobre ella y los guardé. Cuando acabé mi segunda novela los vi, los cogí y me adentré en su historia. Los empecé a leer en pleno proceso de independencia de Cataluña y esto me enganchó, porque lo que me interesó no es tanto la vida de una princesa, que además yo soy republicana, sino cómo se puede manipular la democracia para someter un país. Esto es lo que hicieron los comerciantes y los misioneros que utilizaron el parlamento hawaiano para hacer pasar una ley contraria a ellos.

¿Estas son las similitudes que observó entre Hawái y la situación de Cataluña?

Estas, pero también todos los debates que leí sobre la lengua, entre otras cosas. Los misioneros llegaron a Hawái a mediados del siglo XIX. Venían con la Biblia bajo el brazo, pero no tenían nada más y junto con los comerciantes, en cincuenta años mataron a tres cuartas partes de la población hawaiana. Esta gente utilizó la democracia para aprobar una ley que tuvo consecuencias para los hawaianos, porque estableció que solo podían votar quienes eran propietarios de la tierra. Los hawaianos no eran propietarios de sus tierras, eran de todos. También hubo muchas discusiones y manipulaciones de la prensa. Por ejemplo, los azucareros se negaron a aprender la lengua y los hawaianos no les entendían. Todas estas discusiones me hicieron pensar en las manipulaciones que hay en la prensa de Madrid sobre el proceso y sobre el independentismo. Hay muchas similitudes entre el argumentario unionista hawaiano y el español y también muchos parecidos entre algunos miedos, el buenismo e ingenuidad de los hawaianos y los nuestros. Me enganché por eso, porque de hecho yo la escribí antes que la que ganó el premio Nèstor Luján.

¿Encarna la traición a los hawaianos en los misioneros?

Hicieron un partido llamado misionero que fue el que lo manipuló todo, pero también formaron parte los comerciantes, los azucareros. Ellos llegaron a Hawái y les robaron las tierras. Era una sociedad autosuficiente que cultivaba y pescaba. Están a tres mil kilómetros de cualquier tierra habitada, pero tienen la desgracia de estar en una ruta estratégica entre Asia y América. Los comerciantes llegaron allá y se hicieron con las tierras con engaños. Deciden plantar cañas de azúcar como monocultivo y defienden el negocio. Este azúcar lo venden en Estados Unidos y les interesa anexionar Hawái a los Estados Unidos para mantener el precio del azúcar. Es una cuestión económica para todos. Los misioneros, como pasó en muchas colonizaciones, iban teóricamente a salvar almas. En Hawái lo prohibieron todo, como por ejemplo, su vestuario o el surf, que consideraban una cosa pecaminosa…

En la novela refleja Hawái como una tierra abierta a todo el mundo. ¿Qué papel tuvo la inmigración en la pérdida de la independencia?

Como los hawaianos abrían las puertas a todo el mundo, fueron los misioneros, los azucareros y después chinos y japoneses, los que les llevaron enfermedades desconocidas hasta entonces. También hubo mucha inmigración portuguesa y castellana. Les abrieron las puertas, pero no hicieron ninguna política de defensa de su país y de su lengua. Simplemente, les invadieron. Se hicieron con el parlamento, les impusieron una Constitución a golpe de bayoneta que, además, iba contra sus intereses… Insisto, no es la historia de una princesa, sino la de un robo mediante la democracia.

¿Lo que comenta sobre la imposición de una lengua en Hawái porque no supieron defender la suya sucede todavía hoy en día?

Esto puede pasar en cualquier país si no tiene políticas claras. En aquel momento todos los países del mundo tenían políticas claras en cuanto a la inmigración. Por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos investigué qué se pedía para ser americano y me apunté a un curso donde explican historia, cultura y hacen propaganda del país. Hacen tener ganas de aprender la lengua y dejan claro que no puedes ser norteamericano si no la sabes hablar. La inmigración legal latina en los Estados Unidos habla inglés. Los países tienen políticas relacionadas con la inmigración porque son necesarias. Es decir, tienen las puertas abiertas y los extranjeros son bienvenidos, pero con políticas no de asimilación sino de respeto al país. Si no, pasa lo que pasó en Hawái, donde en cuestión de cincuenta años los liquidaron.

¿Se puede extrapolar lo que pasó en Hawái a la situación de la lengua en Cataluña?

Cataluña es un país de acogida y a mí me parece fantástico, pero no tiene que olvidar que tiene que tener herramientas como tiene todo el mundo. Esta inmigración no tiene que representar una pérdida de identidad propia. En mi pueblo, en la Bisbal, cuando yo era pequeña, llegaron pueblos enteros. Incluso traían a su propio alcalde y se fiaban más de él que del alcalde que había en el pueblo que los acogía.

En la novela habla mucho del destino. Siguiendo este paralelismo Hawái-Cataluña, ¿cuál cree que será nuestro destino como país?

No tengo una bola de cristal, pero creo que depende de nosotros. Esto es lo que tenemos que pensar. No puedo esconder que soy independentista y recuerdo siempre las palabras de Lluís Maria Xirinacs: «La independencia no se pide, se toma”. La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana dijo hace poco que teníamos que pedir la independencia en Europa y recordé estas palabras. La idea de Europa es muy bonita, pero en realidad la Unión Europea es una unión de estados que se defienden los unos a los otros. ¿Qué quiere decir que lo tenemos que pedir? Todo depende de nosotros. No confío nada en nuestros políticos, me han decepcionado absolutamente, pero confío en la gente. La gente está y está dispuesta porque sabe el que ganará. La base no se ensancha con renuncias, sino haciendo sentir a la gente la necesidad y explicando lo que se ganaría. España no nos está ayudando, nos está hundiendo, y lo tenemos que saber explicar.

¿Hace falta una estrategia compartida entre la clase política y la sociedad civil?

Con esta clase política no iremos muy lejos. No la considero ni clase política. Estamos en un momento muy bajo del nivel político que necesita un país para salir adelante. Tengo la esperanza de que surja una nueva clase política que sepa conectar con la gente y que juntos hagamos algo. La actual está avezada a las renuncias. Por ejemplo, con el acuerdo de claridad. Por favor, ¡si solo se tiene que mirar el Quebec! Esto era una cuestión unionista, ¿qué estamos diciendo? La Generalitat hace políticas de una autonomía pasada por agua. No es la autonomía de Pujol, es una autonomía pasada por agua y nadie se salva. En este momento, diría que nadie, y que hace falta sangre nueva.

¿Pronto veremos nuevas novelas que también exploren este terreno?

Yo publico una cada dos años y cuando le dije a mi editora que ya tenía un nuevo manuscrito me dijo que primero publicaríamos el de la princesa Kaiulani, que estaba escrito desde el 2017. Ya tengo una nueva novela preparada, de hecho es la primera de una trilogía, y hemos quedado que esta vez no tardaremos dos años. Es una novela histórica, pero es actual. El segundo volumen no será tan histórico.

¿Cataluña es protagonista?

Todas las que he escrito son sobre Cataluña, aunque sea con un trasfondo. Cataluña siempre está presente. La segunda y tercera novela de la trilogía que se publicará pronto tienen mucha Cataluña.