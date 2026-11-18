Este jueves, 19 de noviembre, es un día marcado en rojo para millones de personas en todo el mundo. No es la final de un Mundial, ni el estreno de una película de Marvel, ni el regreso de una de las grandes estrellas de la música. Es el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), la nueva entrega de una de las sagas de videojuegos más populares de la historia. Un estreno que ha generado una expectación extraordinaria y que ha traspasado por completo las fronteras de la comunidad de los videojuegos. Las previsiones comerciales son espectaculares, las redes sociales llevan meses llenas de comentarios y hasta las empresas han detectado un aumento de las solicitudes de vacaciones para este jueves y viernes.

Trece años esperando el videojuego más deseado

Para entender la magnitud de la expectación hay que viajar hasta septiembre de 2013. Ese mes se publicó Grand Theft Auto V (GTA V), la anterior entrega principal de la saga. Fue un éxito total. Con más de 200 millones de copias vendidas, es el tercer videojuego más vendido de la historia, solo por detrás de Tetris y Minecraft. Desde entonces, sin embargo, han pasado trece años sin que Rockstar Games, el estudio responsable de la franquicia, haya publicado una nueva entrega. Y esto no significa que durante este tiempo los jugadores hayan dejado de jugar. Todo lo contrario: GTA V ha continuado acumulando ventas y manteniendo una comunidad de millones de personas gracias, especialmente, a su universo en línea, GTA Online.

La espera ha sido tan larga que cada pequeño movimiento de Rockstar se ha convertido en noticia. El primer tráiler de GTA VI, publicado en diciembre de 2023, superó los 93 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas en YouTube. El segundo, publicado en mayo de 2025, logró más de 475 millones de reproducciones en solo un día, sumando todas las plataformas. Es una cifra extraordinaria, que superó incluso los grandes estrenos de tráilers cinematográficos.

Pero ¿qué es exactamente GTA? Un mundo completo dentro de una pantalla

La saga GTA, nacida en 1997, se basa en videojuegos de acción y aventura de mundo abierto. Esta última expresión, que acompaña a los Grand Theft Auto desde su tercera entrega, es importante para entender su éxito. A diferencia de otros juegos en los que el jugador debe superar unos niveles muy concretos, GTA presenta una ciudad enorme que se puede explorar con una libertad casi total. El jugador controla un personaje que puede conducir todo tipo de vehículos, visitar diferentes barrios, interactuar con otros personajes, participar en misiones y, si lo prefiere, simplemente pasear por el escenario virtual. Esto también es lo que ha hecho que el juego en línea haya tenido tanto éxito y se haya mantenido vigente durante los últimos trece años, ya que los usuarios pueden crear todo tipo de historias que son tan interminables como su imaginación.

La historia principal suele girar en torno al mundo del crimen, los atracos, las persecuciones policiales y las relaciones entre personajes que intentan sobrevivir en entornos muy hostiles. Pero una parte importante del atractivo es precisamente la libertad que ofrece el juego. No todo consiste en completar misiones: se pueden dedicar horas a descubrir rincones de la ciudad, conducir, explorar o vivir todo tipo de situaciones que ni siquiera forman parte de la historia principal.

En esta nueva entrega, los protagonistas son Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que se ve inmersa en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo salga mal. La acción transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y recupera Vice City, la ciudad imaginaria que representa una versión exagerada de Miami. Otro elemento destacado es que Lucía será la primera mujer protagonista de una entrega principal de la saga.

Jason y Lucía, los protagonistas de GTA VI | Rockstar Games

Mucho más que un videojuego violento

Una de las características que ha diferenciado históricamente GTA de otros videojuegos es su manera de contar el mundo. Destacan la violencia, las armas, los robos, las persecuciones policiales y la delincuencia. Pero reducir la saga a esto es ignorar una parte fundamental de su personalidad: la ironía y el sarcasmo con que Rockstar retrata la sociedad de Estados Unidos. Los juegos de la franquicia presentan una versión exagerada de la realidad estadounidense, con una crítica constante al consumismo, la obsesión por el dinero, la cultura de la fama, la política y las desigualdades sociales.

Esto no significa que los videojuegos de Rockstar estén exentos de controversia. La violencia es una parte central de la experiencia y es precisamente uno de los motivos por los que la franquicia ha recibido críticas desde su aparición. GTA VI tiene una clasificación PEGI 18, es decir, está destinado exclusivamente a adultos, con contenidos de violencia extrema, sexo y drogas. Esto, sin embargo, es un elemento compartido con otros videojuegos -GTA no es en ningún caso el ejemplo de juego más violento que existe-, así que este no es el único secreto de su éxito, si bien sí puede ser un atractivo importante para muchos jugadores.

La saga también ha estado acompañada de polémicas por la representación de las mujeres y de las minorías sociales. La saga ha sido criticada históricamente por el tratamiento sexualizado de muchos personajes femeninos y por recurrir a estereotipos machistas, homófobos y transfóbicos. En GTA V, por ejemplo, la representación de las mujeres trans generó numerosas quejas por caricaturizarlas y convertirlas en objeto de burla. La polémica provocó que Rockstar retirara algunos de estos personajes y elementos en las versiones remasterizadas del juego en 2022, tras las quejas de colectivos LGTBIQ+. También el racismo ha sido motivo de controversia: en 2003, varias asociaciones de la comunidad haitiana de Estados Unidos protestaron contra GTA: Vice City porque consideraban que el juego presentaba a los haitianos como delincuentes y narcotraficantes e incluía una misión con la orden de «matar a todos los haitianos».

Un negocio de dimensiones difícilmente imaginables

Las cifras económicas ayudan a entender por qué GTA VI es un estreno tan especial. La franquicia ha vendido en total más de 475 millones de copias entre todos sus juegos y GTA V logró superar los 1.000 millones de dólares en ingresos durante los tres primeros días tras salir al mercado, en 2013. De hecho, estableció un récord como el producto de entretenimiento que más rápidamente había alcanzado esa cantidad de dinero. Las previsiones para GTA VI van aún más allá. Las reservas se abrieron el pasado mes de junio y tanto Sony como Microsoft han confirmado que es el videojuego más reservado de la historia de sus tiendas digitales, PlayStation Store y Microsoft Store.

Un anuncio de GTA VI en un andamio de un edificio de Barcelona | Europa Press

Rockstar, además, no es solo GTA. El estudio también es responsable de Red Dead Redemption, otra de las grandes sagas de la industria, ambientada en el Lejano Oeste. Su segunda entrega, Red Dead Redemption 2, ha superado los 85 millones de copias vendidas. También ha publicado títulos tan reconocidos como Max Payne, L.A. Noire o Bully. Es un catálogo que ha convertido a Rockstar en una de las empresas más influyentes del sector.

La gente que pide días de vacaciones en el trabajo para jugar

La dimensión del lanzamiento también se ha hecho notar fuera de las tiendas. Muchas personas en todo el mundo han reservado días de vacaciones para poder empezar a jugar a GTA VI sin tener que pensar en las obligaciones laborales. Según un informe de la plataforma de recursos humanos Remote, las solicitudes de días libres para este jueves 19 de noviembre han aumentado un 44% en España respecto al mismo día del año anterior. Se trata del cuarto país del mundo donde más han crecido las peticiones de vacaciones para poder jugar a GTA VI, solo por detrás de Italia, India e Irlanda. Además, casi uno de cada tres trabajadores que ha pedido fiesta el jueves también ha reservado este viernes para alargar el fin de semana. La generación Z es la que más ha contribuido a este fenómeno, especialmente entre los hombres jóvenes. Incluso se ha popularizado la expresión «GTA flu» para referirse, irónicamente, a una epidemia de trabajadores enfermos que en realidad estarán jugando.

La fiebre por el videojuego también llegará a las aulas. Algunos profesores ya han previsto que el estreno, que se producirá a la medianoche de miércoles a jueves, puede provocar ausencias y alumnos con pocas horas de sueño. Según explica la Cadena SER, hay docentes que han decidido aplazar algunos exámenes o reducir la carga de deberes durante esta semana, conscientes del impacto que puede tener la salida del videojuego. Se prevé un aumento del absentismo también en las universidades.

Los videojuegos, cultura de masas

GTA VI es una demostración más de que los videojuegos hace tiempo que dejaron de ser un entretenimiento minoritario asociado exclusivamente a los adolescentes. La franquicia ha acumulado más de 900.000 millones de visualizaciones en YouTube a lo largo de su historia, según un informe de Google. Alrededor de los videojuegos se han creado comunidades, canales de divulgación, contenidos audiovisuales, competiciones e incluso formas propias de expresión artística. Un videojuego de estas dimensiones combina guion, interpretación, música, diseño visual, arquitectura, dirección artística, tecnología y narrativa interactiva. A diferencia del cine o la literatura, sin embargo, el público no solo contempla la historia: también participa y puede modificar, dentro de los límites del juego, la manera en que la vive.

Esta es una de las razones por las cuales el lanzamiento de GTA VI va mucho más allá de los millones de personas que mañana encenderán su consola. Es un evento que implica una de las grandes empresas culturales del mundo, moviliza comunidades internacionales y genera conversaciones que llegan a personas que nunca han cogido un mando. Los videojuegos también son cultura. Y GTA VI es, probablemente, uno de los ejemplos más evidentes del peso que han adquirido en la sociedad contemporánea.