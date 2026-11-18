Aquest dijous, 19 de novembre, és un dia marcat en vermell per a milions de persones d’arreu del món. No és la final d’un Mundial, ni l’estrena d’una pel·lícula de Marvel, ni el retorn d’una de les grans estrelles de la música. És el llançament de Grand Theft Auto VI (GTA VI), la nova entrega d’una de les sagues de videojocs més populars de la història. Una estrena que ha generat una expectació extraordinària i que ha traspassat completament les fronteres de la comunitat dels videojocs. Les previsions comercials són espectaculars, les xarxes socials fa mesos que en van plenes i fins i tot les empreses han detectat un augment de les peticions de vacances per a aquest dijous i divendres.
Tretze anys esperant el videojoc més desitjat
Per entendre la magnitud de l’expectació cal viatjar fins al setembre del 2013. Aquell mes es va publicar Grand Theft Auto V (GTA V), l’anterior entrega principal de la saga. Va ser un èxit total. Amb més de 200 milions de còpies venudes, és el tercer videojoc més venut de la història, només per darrere del Tetris i el Minecraft. Des d’aleshores, però, han passat tretze anys sense que Rockstar Games, l’estudi responsable de la franquícia, hagi publicat una nova entrega. I això no vol dir que durant aquest temps els jugadors hagin deixat de jugar-hi. Tot el contrari: GTA V ha continuat acumulant vendes i mantenint una comunitat de milions de persones gràcies, especialment, al seu univers en línia, GTA Online.
L’espera ha estat tan llarga que cada petit moviment de Rockstar s’ha convertit en notícia. El primer tràiler de GTA VI, publicat el desembre del 2023, va superar els 93 milions de visualitzacions en les primeres 24 hores a YouTube. El segon, publicat el maig del 2025, va aconseguir més de 475 milions de reproduccions en només un dia, sumant totes les plataformes. És una xifra extraordinària, que va superar fins i tot les grans estrenes de tràilers cinematogràfics.
Però què és exactament GTA? Un món sencer dins d’una pantalla
La saga GTA, nascuda l’any 1997, es basa en videojocs d’acció i aventura de món obert. Aquesta última expressió, que acompanya els Grand Theft Auto des de la seva tercera entrega, és important per entendre’n l’èxit. A diferència d’altres jocs en què el jugador ha de superar uns nivells molt concrets, GTA presenta una ciutat enorme que es pot explorar amb una llibertat gairebé total. El jugador controla un personatge que pot conduir tota mena de vehicles, visitar diferents barris, interactuar amb altres personatges, participar en missions i, si ho prefereix, simplement passejar per l’escenari virtual. Això també és el que ha fet que el joc en línia hagi tingut tant èxit i s’ha mantingut vigent durant els darrers tretze anys, ja que els usuaris poden crear tota mena d’històries que són tan inacabables com la seva imaginació.
La història principal acostuma a girar al voltant del món del crim, els atracaments, les persecucions policials i les relacions entre personatges que intenten sobreviure en entorns molt hostils. Però una part important de l’atractiu és precisament la llibertat que ofereix el joc. No tot consisteix a completar missions: es poden dedicar hores a descobrir racons de la ciutat, conduir, explorar o viure tota mena de situacions que ni tan sols formen part de la història principal.
En aquesta nova entrega, els protagonistes són Jason Duval i Lucía Caminos, una parella que es veu immersa en una conspiració criminal després que un cop aparentment senzill surti malament. L’acció transcorre a Leonida, un estat fictici inspirat en Florida, i recupera Vice City, la ciutat imaginària que representa una versió exagerada de Miami. Un altre element destacat és que la Lucía serà la primera dona protagonista d’una entrega principal de la saga.
Molt més que un videojoc violent
Una de les característiques que ha diferenciat històricament GTA d’altres videojocs és la seva manera d’explicar el món. Hi destaquen la violència, les armes, els robatoris, les persecucions policials i la delinqüència. Però reduir la saga a això és ignorar una part fonamental de la seva personalitat: la ironia i el sarcasme amb què Rockstar retrata la societat dels Estats Units. Els jocs de la franquícia presenten una versió exagerada de la realitat nord-americana, amb una crítica constant al consumisme, l’obsessió pels diners, la cultura de la fama, la política i les desigualtats socials.
Això no vol dir que els videojocs de Rockstar estiguin exempts de controvèrsia. La violència és una part central de l’experiència i és precisament un dels motius pels quals la franquícia ha rebut crítiques des de la seva aparició. GTA VI té una classificació PEGI 18, és a dir, està destinat exclusivament a adults, amb continguts de violència extrema, sexe i drogues. Això, però, és un element compartit amb altres videojocs -GTA no és en cap cas l’exemple de joc més violent que existeix-, així que aquest no és l’únic secret del seu èxit, si bé sí que pot ser un atractiu important per a molts jugadors.
La saga també ha anat acompanyada de polèmiques per la representació de les dones i de les minories socials. La saga ha estat criticada històricament pel tractament sexualitzat de molts personatges femenins i per recórrer a estereotips masclistes, homòfobs i transfòbics. A GTA V, per exemple, la representació de les dones trans va generar nombroses queixes per caricaturitzar-les i convertir-les en objecte de burla. La polèmica va provocar que Rockstar retirés alguns d’aquests personatges i elements en les versions remasteritzades del joc el 2022, després de les queixes de col·lectius LGTBIQ+. També el racisme ha estat motiu de controvèrsia: el 2003, diverses associacions de la comunitat haitiana dels Estats Units van protestar contra GTA: Vice City perquè consideraven que el joc presentava els haitians com a delinqüents i narcotraficants i incloïa una missió amb l’ordre de “matar tots els haitians”.
Un negoci de dimensions difícilment imaginables
Les xifres econòmiques ajuden a entendre per què GTA VI és una estrena tan especial. La franquícia ha venut en total més de 475 milions de còpies entre tots els seus jocs i GTA V va aconseguir superar els 1.000 milions de dòlars en ingressos durant els tres primers dies després de sortir al mercat, el 2013. De fet, va establir un rècord com el producte d’entreteniment que més ràpidament havia arribat a aquesta quantitat de diners. Les previsions per a GTA VI encara van més enllà. Les reserves es van obrir el passat mes de juny i tant Sony com Microsoft han confirmat que és el videojoc més reservat de la història de les seves botigues digitals, PlayStation Store i Microsoft Store.
Rockstar, a més a més, no és només GTA. L’estudi també és responsable de Red Dead Redemption, una altra de les grans sagues de la indústria, ambientada al Far West. La seva segona entrega, Red Dead Redemption 2, ha superat els 85 milions de còpies venudes. També ha publicat títols tan reconeguts com Max Payne, L.A. Noire o Bully. És un catàleg que ha convertit Rockstar en una de les empreses més influents del sector.
La gent que demana festa a la feina per jugar-hi
La dimensió del llançament també s’ha fet notar fora de les botigues. Moltes persones arreu del món han reservat dies de vacances per poder començar a jugar a GTA VI sense haver de pensar en les obligacions laborals. Segons un informe de la plataforma de recursos humans Remote, les sol·licituds de dies lliures per aquest dijous 19 de novembre han augmentat un 44% a l’Estat espanyol respecte del mateix dia de l’any anterior. Es tracta del quart estat del món on més han crescut les peticions de vacances per poder jugar a GTA VI, només per darrere d’Itàlia, l’Índia i Irlanda. A més a més, gairebé un de cada tres treballadors que ha demanat festa dijous també ha reservat aquest divendres per allargar el cap de setmana. La generació Z és la que més ha contribuït a aquest fenomen, especialment entre els homes joves. Fins i tot s’ha popularitzat l’expressió “GTA flu” per referir-se, irònicament, a una epidèmia de treballadors malalts que en realitat estaran jugant.
La febre pel videojoc també arribarà a les aules. Alguns professors ja han previst que l’estrena, que es produirà a la mitjanit de dimecres a dijous, pot provocar absències i alumnes amb poques hores de son. Segons explica la Cadena SER, hi ha docents que han decidit ajornar alguns exàmens o reduir la càrrega de deures durant aquesta setmana, conscients de l’impacte que pot tenir la sortida del videojoc. Es preveu un augment de l’absentisme també a les universitats.
Els videojocs, cultura de masses
GTA VI és una demostració més que els videojocs fa temps que han deixat de ser un entreteniment minoritari associat exclusivament als adolescents. La franquícia ha acumulat més de 900.000 milions de visualitzacions a YouTube al llarg de la seva història, segons un informe de Google. Al voltant dels videojocs s’han creat comunitats, canals de divulgació, continguts audiovisuals, competicions i fins i tot formes pròpies d’expressió artística. Un videojoc d’aquestes dimensions combina guió, interpretació, música, disseny visual, arquitectura, direcció artística, tecnologia i narrativa interactiva. A diferència del cinema o la literatura, però, el públic no només contempla la història: també hi participa i pot modificar, dins dels límits del joc, la manera com la viu.
Aquesta és una de les raons per les quals el llançament de GTA VI va molt més enllà dels milions de persones que demà encendran la seva consola. És un esdeveniment que implica una de les grans empreses culturals del món, mobilitza comunitats internacionals i genera converses que arriben a persones que no han agafat mai un comandament. Els videojocs també són cultura. I GTA VI és, probablement, un dels exemples més evidents del pes que han adquirit en la societat contemporània.