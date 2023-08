Carles Mata: «Sin rivalidad, los ‘castells’ no habrían evolucionado»

Este miércoles se celebra la Diada de Sant Fèlix, uno de los días más especiales para els Castellers de Vilafranca. Carles Mata y Cusiné es una de las caras conocidas de los Verdes, conocidos por este nombre por su color de camisa, la colla de la cual empezó a formar parte el 1994. El 2020 se convirtió en el presidente de la entidad, y durante su mandato la pandilla ha conseguido grandes hitos, como por ejemplo cargar el primer pilar de 9 de la historia, y organizar el 75º cumpleaños de la entidad, que se celebra este año y culminará con una gran gala en el Liceo. Antes del Lice, los Verdes se enfrentan al reto de Sant Fèlix, en la fiesta mayor de la población que los ha visto nacer y crecer.

¿Como encaran Sant Fèlix?

Sisco Benet dice que tenemos siete castillos de gama extra en cartera y que podemos hacer cualquiera de los siete. Entonces, han hecho unos ensayos y una planificación para llegar aquí con estos siete castillos y según como vaya la Diada, según como vayan yendo los castillos, elegirá en función del que él vea más adecuado en aquel momento. Lo que es seguro es que alguno de gama extra entrará.

¿Qué supone para los Castellers de Vilafranca esta Fiesta Mayor?

Es el colmo. Para nosotros es el día más especial para la colla. La Diada de Sant Fèlix es uno de los motivos por los cuales hacemos castillos. Sí que después tengo más actuaciones, pero para nosotros la fiesta mayor es el colmo de las actuaciones de castillos. Para nosotros es jugar en casa. Por eso es diferente la fiesta mayor. Es un sentimiento.

¿Cómo ha cambiado el mundo casteller en los últimos 30 o 40 años?

Ha cambiado mucho… Yo siempre le agradezco mucho a Carles Domènec, quien fue nuestro capataz durante muchos años, y con su predecesor, el Melilla [conocido así por su lugar de procedencia], que lo revolucionaron todo, no solo los Castellers de Vilafranca. El Melilla fue el primer capataz que introdujo tres ensayos por semana, hizo aumentar la intensidad y los retos. Esto hizo que las otras colles también quisieran ponerse el mismo listón. Las colles han visto que, cuanto más ensayas, mejor pueden llegar a salir las cosas, y esto ha hecho que la misma rivalidad y las ganas de poder más que el otro hicieran que el mundo casteller tirara para arriba.

Podemos decir, pues, que existe y tiene que existir rivalidad entre colles?

Es esencial para que los castillos sigan existiendo y que sigan existiendo con el nivel que tienen hoy en día. Hay mucha rivalidad entre colles. Y quien diga que no, miente. La rivalidad está y siempre estará. Es una rivalidad sana, que aparece en la plaza, pero que una vez se acaba desaparece y te vas a tomar una cerveza con estos compañeros de las otras colles. Esto pasa a menudo y no hay ningún problema. Esta rivalidad ha hecho que el nivel de castillos esté dónde está hoy en día, sin rivalidad entre pandillas, todo seguiría igual que siempre, los castillos no habrían evolucionado.

Así pues, la rivalidad es una de las claves del mundo casteller. ¿Cuáles son las otras claves?

Las horas de ensayo. Y, sobre todo, poder ganar masa social. La masa social es importantísima para hacer los castillos. Tú puedes tener muchas horas de ensayo, puedes tener rivalidad, pero si no tienes gente en los ensayos, poca cosa harás. Y la gente se consigue cautivándola, haciendo cosas para que venga. De hecho, en este sentido, nosotros hemos tenido 90 personas nuevas en la colla este último año, de las cuales la mayoría están entre 14 y 22 años. Estamos empezando a crear el futuro de la colla ya.

Carles Mata, presidente de los Castelleros de Vilafranca. Vilafranca 28.08.2023 / Mireia Comas

¿A qué se debe que ahora la gente se interese más por el mundo casteller?

Aquí en Vilafranca ya hace unos años creamos un concurso que es un concurso entre institutos que se llama El Jovert. Es un concurso donde participan los diferentes institutos de Vilafranca y algunos de la comarca y, dentro de la hora lectiva de educación física, lo que hacen es prepararse construcciones castelleras. Y esto les motiva mucho. La hacemos cada dos años, y la edición de este año fue todo un éxito. Conseguimos reunir a más de 1.200 personas en el Figuerot [nombre del local de los Castellers de Vilafranca]. El hecho de que viniera tanta gente ha provocado el efecto llamada, y varias personas se han acabado interesando por este mundo.

Más allá de Vilafranca, ¿cada vez hay más colles en lugares de Cataluña donde no estaban? ¿Cada vez hay más voluntad de perpetuar tradición?

Es cierto, pero la pandemia ha hecho mucho daño. Hay colles que hoy en día todavía no han conseguido hacer castillos. Especialmente, aquellas colles pequeñas que en su momento les costaba tener gente ha hecho que continúen sin tener tanta gente o menos gente. Es por eso que, de las 104 colles que hay en toda Cataluña, hay algunas que todavía no han podido retomar su actividad. Sin gente no se puede hacer nada, y no se puede evolucionar, y esto está costando la supervivencia de algunas colles.

¿Durante la pandemia se pararon?

Por mucho que digan que no paramos, evidentemente paramos. El sentido de responsabilidad lo tenemos al 100% y paramos durante muchos meses. A pesar de parar, lo que sí que tenemos es que somos una colla que desde el inicio luchamos para poder volver a empezar tan pronto como se pudo y recuperar la normalidad. Hasta que algunos deportes de contacto, como el rugby, no empezaron a recuperar la actividad, nosotros no pedimos poder volver a hacer castillos. Y con mascarilla siempre.

¿Los castillos tienen proyección internacional?

Efectivamente, y un claro ejemplo es Travis Scott hace pocas semanas…

¿Cómo ha sido el caso de Travis Scott?

Travis Scott es un multimillonario, es un crac de la música. A escala de los Estados Unidos está a la altura de una Beyoncé. Número 1 de música trap y hip hop . Vio castillos en algún video del concurso de castillos de Tarragona y quería que esto apareciera en su videoclip. Por eso, cuando tuvo clara la idea del que quería hacer, empezó a buscar productoras hasta encontrar la Canadá. Curiosamente, una chica de la productora había sido castellera con nosotros de pequeña y nos llamó. Después de estudiar la propuesta dijimos, ¿’por qué no?’. Fue una cosa diferente, pero la gente respondió. Llevamos 350 camisas para poder hacer un castillo de nuevo en la Tarraco Arena Plaza, la plaza castellera de Tarragona.

Formar parte de un proyecto de estas características y esta complejidad tiene que tener mucha repercusión.

Sí que tiene. Cuando le den un Grammy, quizás podemos ir a hacer un castillo allí, no? [sonríe]. La repercusión es que, a escala mundial, la gente se interesará por una cosa de la cultura catalana que quizás ahora no sabe ni que existe. Nosotros somos una colla que siempre nos ha gustado exportar la cultura catalana. Y de hecho, este año, dentro del marco del 75º aniversario, iremos a México a hacer castillos. Desde la delegación del Govern en México están muy contentos de que vayamos 200 personas de la pandilla para representar nuestra tradición.

Carles Mata, presidente de los Castelleros de Vilafranca. Vilafranca 28.08.2023 / Mireia Comas

¿Que suponen los castillos en la Cataluña del siglo XXI?

Yo creo que la gente cuando ve castillos lo relaciona mucho con la catalanidad y la cultura catalana. Pero nosotros no nos enmarcamos exclusivamente dentro del catalanismo en la hora de hacer castillos. Sí que siempre se han marcado los castillos dentro de la cultura catalana, pero somos una colla abierta de todo el mundo. Todo el mundo que tenga ganas y quiera hacer castillos puede venir. Nuestro himno de la colla lo dice: “ Seas de derechas o de izquierdas «. Es igual, nosotros aquí, lo que venimos a hacer es castillos, cultura catalana, no política.

¿Si los castillos no son una herramienta política, son una herramienta social?

Y tanto, son una herramienta de integración social. Aquí hemos tenido gente que en su momento iba por el mal camino, y ha sido entrar a la colla, poder conocer nuevas amistades, conocer gente y reconducir su vida hacia una de mejor. Nosotros tenemos gente de todas partes, sin distinciones. Siempre lo decimos: «La puerta del Figuerot está siempre abierta, tanto para entrar como para salir». El claro ejemplo de esto es un vecino mío que es francés. Él tenía familia en Cataluña y vino a vivir cuando se jubiló. Como no conocía a casi nadie de Vilafranca, decidió venir a probar los castillos para conocer gente. Y ahora no falla ningún día, está muy motivado. Los castillos son un punto de integración dentro de la ciudad.

¿Los castillos son el baluarte más importante de la cultura catalana?

Es una de las más fuertes, es evidente. La sardana también es muy fuerte. Incluso los gigantes, los dragones o todo el bestiario catalán. De hecho, aquí a Vilafranca tenemos un dragón que tiene más de 200 años. Pero sí que es verdad que los castillos son los que tienen más repercusión hoy en día.

¿Por qué?

Quizás es la que tiene más repercusión porque no solo sales en la prensa o en las teles cuando haces un castillo, sino que sales porque has hecho un videoclip con en Travis Scott. Al final de castillos hay cada semana y, cuando llega la época importante de castillos, a las noticias siempre sale. Podría ser que en el ámbito mediático o de repercusión, los castillos están un poco por encima del resto. Pero claro, esto ya no es cosa nuestra, esto es cosa de la prensa.

Hablando de prensa, ¿notáis que hay una norma no escrita en el periodismo de solo explicar los éxitos de los castillos?

Ayer caímos con el 4 de 9 con aguja y toda la prensa lo pone, es lo que pasó y ya está. Yo no tengo esta percepción, que se escondan las caídas, los castillos pueden caer, evidentemente. Son accidentes que pasan y se tiene que explicar. Es verdad que alguien se puede hacer daño con una caída, pero como con otras muchas cosas.