Negra, criminal y catalana: 10 libros para regalar por Sant Jordi

La novela negra no es una moda nueva. En Cataluña se ha leído siempre, con fenómenos como el que generaba la actividad de la librería Negra y criminal –en la Barceloneta, dirigida por el añorado Paco Camarasa– y con una tradición que en 2005 desembocó en un encuentro literario que ha acabado consolidada en la semana BCNegra, que se hace cada año. Los últimos años, con el boom del true crime en todo el mundo y el fenómeno de Crims en Cataluña, el género se ha convertido en una pieza clave del mercado editorial que es fundamental, también, por Sant Jordi. Os proponemos aquí 10 obras sobre crímenes, reales y de ficción, de autores de los Países Catalanes y escritas en catalán, ideales para regalar el día del libro.

1. ‘Sense càstig. Deu crims impunes’, de Tura Soler y Jordi Grau

Tura Soler y Jordi Grau son dos periodistas de las comarcas gerundenses con décadas de experiencia en el seguimiento de los crímenes que se han producido a la demarcación. Grado ha trabajado para el Diari de Girona y para El Punt –ahora El Punt Avui –, donde coincidió con Soler. Cómo explican ellos mismos, se han pasado la vida «picante piedra» en un género que ahora vive un estallido. Y ahora era el momento, por lo tanto, de recoger todo el que tenían a la memoria y poner luz a la oscuridad de manantial asesinados impunes registrados desde los años 80, crímenes sin castigo.

Han escrito Sense càstig (La Campana) a cuatro manos, y leerlo permite recorrer la historia reciente de la investigación policial en Cataluña, con la evolución de las técnicas de la policía científica y el traspaso de la Guardia Civil y la Policía Nacional a los Mossos d’Esquadra. Todo ello, en relatos breves que son auténtica literatura, pero que son muy reales. Atención que hay el caso bombea de este año a Crímenes , La chica de Portbou , en el cual Tura Soler trabajó como periodista.

Portada del libro Sense càstig. Deu crims impunes’, de Tura Soler i Jordi Grau

2. ‘La quarta noia per l’esquerra’, de Andreu Martín

En la Barcelona de la época de la Primera Guerra Mundial, llena de espías, de avispados haciendo negocios ilegales –sobre todo alrededor del puerto de Barcelona– y de casinos y cabarés, llega un chico que viene de campesino y que, además, acaba de salir del seminario. Es, por lo tanto, un personaje que está muy lejos de entender aquella Barcelona tan canalla y que está especialmente expuesto a todos los peligros que implica. Ha llegado a la gran ciudad buscando una chica que había sido relacionada con su padre, y la única pista que tiene es que es la cuarta chica por la izquierda en una vieja fotografía. Por increíble que parezca, la localiza como vedet del Molino y empieza a estirar el hilo. Y empiezan a pasar cosas. Uno de los autores catalanes más veteranos de novela negra – Ara direu que estic boig, Història de mort, L’harem del Tibidabo– vuelve a llevarnos con La quarta noia per l’esquerra (Al revés) por los bajos fondos de Barcelona.

Portada del libro ‘La quarta noia per l’esquerra’

3. ‘Enemiga íntima’, de Susana Peix

A medio camino entre lo true crime y la ficción, la obra de Susana Peix novela un caso real que se produjo en Vilanova i la Geltrú en 2019. El joven Ismael confesó a los Mossos d’Esquadra que había matado su padre. Lo había apuñalado por la espalda. Pero los investigadores pronto descubrieron que el caso no estaba del todo resuelto, contrariamente al que parecía: el crimen había sido inducido por otra persona. Una pareja virtual, una estafa y un asesinato: estos son los ingredientes básicos y las claves de este asunto reconstruido en Enemiga íntima (Al revés), a partir del testigo personal del protagonista, Ismael, datos del sumario y conversaciones con otras personas del entorno.

Portada del libro ‘Enemiga íntima’

4. ‘Liquideu Einstein’, de Andreu González Castro

Volvemos a la Barcelona de principios del siglo XX, en este caso no durante la Primera Guerra Mundial sino poco después, en 1923. El científico Albert Einstein –entonces ya prestigioso en el ámbito académico pero que después se acabaría convirtiendo en un icono pop– visita Barcelona para hacer una serie de conferencias sobre física. Lo siguen elementos antisemitas de Alemania, un país devastado por la derrota bélica y dónde empieza a gestarse el que acabará siendo el nazismo. Einstein es judío y el protagonismo científico que tiene el pose a la diana de los antisemitas, que planean matarlo durante su estancia en Barcelona. En Liquideu Einstein (Capital Books), Andreu González Castro nos lleva a descubrir esta trama intrigante.

Portada del libro ‘Liquideu Einstein’

5. ‘Arrels i ales’, de Dora Muñoz

Misterio e intriga en estado puro. Un jubilado alemán, Jurgen, aparece muerto en Mallorca, donde vive desde hace 40 años. La Guardia Civil investiga el asesinato, pero la hija de la víctima, que viaja a la isla desde Berlín cuando le comunican la muerte del padre, no entiende nada. De hecho, empieza a sospechar que no conocía realmente su padre, que había huido de la RDA mucho antes de la caída del muro y que desde entonces no se había movido de Mallorca. Cuando lo encuentran muerto en un parque natural, la versión oficial es que se trata de un jubilado aficionado a la ornitología sin enemigos aparentes. Aclarar qué ha pasado y el pasado de la víctima es el trayecto apasionante que propone Dora Muñoz en Arrels i ales (Llibres del delicte).

Portada del libro ‘Arrels i ales’

6. ‘L’amant secreta’, de Sebastià Bennasar

La última novela del mallorquín Sebastià Bennassar vuelve a demostrar –como otros de los títulos que os proponemos aquí– que la historia es un trasfondo ideal para el género negro. En este caso, L’amant secreta (Pagès Editors) nos lleva a seguir la historia, por un lado, de ladronas de arte que reciben el encargo de robar un cuadro, pero como acto de justicia, para volverlo a sus amos. El franquismo – tiene un papel Nicolás Franco, hermano del dictador aficionado al arte pornográfico, la Guerra Fría y Portugal son los otros ingredientes esta obra, considerada la novela negra más ambiciosa del autor.

Portada del libro ‘L’amant secreta’

7. ‘Vigila amb mi’, Anna Carreras Aubets

Otro viaje literario que junta el mundo del arte y la novela negra. En Vigila amb mi (Llibres del delicte), Anna Carreras Aubets cierra su trilogía negra y lo hace con humor, un humor ácido y un punto negro. Nos presenta una protagonista que es pintora y que no soporta la mediocridad. Emma, simplemente, cuando tropieza con un mediocre, siente que lo tiene que matar. Eso sí, siempre lo alerta: lo mira a los ojos y le dice «vigila conmigo». De hecho, este itinerario atormentado lo hace mientras intenta llegar a la exposición a la cual aspira como a artista, una gran muestra macabra que piensa que la hará triunfar definitivamente.

Portada del libro ‘Vigila amb mi’

8. ‘Memòries de mi mateix’, de Ferran Torrent

A pesar de que inclasificable porque el estilo propio de una carrera como la de Ferran Torrent rebasa cualquier hashtag, no resistimos la tentación de añadir a esta compilación la nueva novela del autor valenciano, que ya va por la tercera edición y que será uno de los éxitos de este Sant Jordi. Cerramos así la pequeña trilogía que forma con la novela del mallorquín Sebastià Bennasar y la de la barcelonesa Anna Carreras, porque en Memòries de mi mateix (Columna, Grup 62) también se mezcla el mundo del arte con la investigación criminal. Torrent recupera su personaje Mítico Regino, falsificador de cuadros y de documentos: la policía política del franquismo, redes internacionales de falsificación, el expolio nazi, la lucha antifranquista y otros muchos elementos confluyen en una historia que va desde 1969 a 2019.

Portada del libro ‘Memòries de mi mateix’

9. ‘Sota el fang’, de Joan Roca Navarro

El escenario de Sota el fang (La Magrana) es el delta del Ebro. El principio de la historia es la desaparición de tres niños en 1970, de los cuales no se encuentra ni rastro, ni vivos ni muertos. Dos décadas después, desaparece el padre de uno de los niños y, días después, aparece un brazo humano arrancado de un cuerpo en un carrizal de la zona. En la misma época, llegan dos refugiados de la guerra de los Balcanes, Dimitri y la Vieja. A partir de todo esto, otro personaje, Augusto Lehmann, se tiene que enfrentar a su pasado, del cual huía. Misterio en un entorno que invita a adentrarse en la intriga.

Portada del libro ‘Sota el fang’

10. ‘Pecats capitals’, de Carles Porta

No podíamos cerrar esta lista de recomendaciones para San Jorge sin el rey del true crime mediático catalán, Carles Porta. Además de hacer funcionar su factoría y el equipo que trabaja para hacer Crims , para TV3 y para Catalunya Ràdio, Porta ha buscado la manera de tener un libro a punto para cada Sant Jordi, y este año no es una excepción. Esta vez es Pecats capitals (La Campana), una compilación de siete historias reales en que el posible móvil es uno de los siete grandes pecados humanos de la tradición cristiana fijados literariamente por Dante en La divina comedia : la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la garganta, la envidia y la pereza. Ponemos luz a la oscuridad.