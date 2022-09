Un think tank català obliga Díaz a publicar l’impacte econòmic de l’SMI

L’Institut Ostrom, un think tank liberal català, ha aconseguit que el Ministeri de Treball espanyol, dirigit per la vicepresidenta Yolanda Díaz, hagi de publicar en menys de 10 dies un informe que analitza els efectes de l’última pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que el va col·locar en 1.000 euros mensuals a 14 pagues. Aquest informe, encarregat a la Catedràtica d’Economia a la Universitat del País Basc, Sara de la Rica, està centrat en els treballadors amb jornada reduïda, un col·lectiu al qual l’SMI impacta de manera especial i en l’impacte de pujades de l’SMI en la bretxa de gènere i la desigualtat, particularment en la part baixa de la distribució salarial. El cas és que aquest informe, cabdal en la negociació de la pujada de l’SMI, és completament paral·lel i addicional al que va emetre el comitè d’experts i es va considerar com una alternativa a l’anàlisi que havia realitzat el Banc d’Espanya.

Doncs bé, aquest informe, avui dia, segueix estant al calaix de la ministra Díaz des del mes de gener, que es nega a fer-lo públic al·legant que el document és un “informe intern de caràcter auxiliar” i que l’accés podria suposar un perjudici per als interessos econòmics i comercials o afectar la propietat intel·lectual. Tot i això, l’Ostrom va reclamar al Ministeri el lliurament de l’estudi, emparant-se en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, rebent, però, la negativa del govern espanyol. Ara bé, tot i aquesta negativa, el passat 27 d’abril de l’Ostrom va tornar a interposar una reclamació, aquest cop davant el Consell de Transparència, assegurant que el Ministeri no havia justificat degudament la possibilitat real de lesió en els interessos econòmics i comercials exposats ni la presència d’un interès superior al protegit.

L’Ostrom guanya la batalla

Cinc mesos després, el Consell de Transparència ha donat la raó a l’Institut Ostrom instant al Ministeri que, en un termini màxim de deu hàbils, publiqui l’estudi. En cas que no sigui així, l’Institut podrà interposar un recurs davant els Jutjats Centrals Contenciós Administratiu de Madrid, de conformitat amb el que preveu l’article 9.1 c) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Després d’aquesta resolució, Albert Torelló, investigador de l’Ostrom, assegura que “la publicació d’aquest informe és d’interès general per al ciutadà, ja que avalua una política pública de conseqüències profundes sobre l’economia espanyola. D’acord amb els principis de transparència i de bon govern; escau la difusió de l’avaluació de polítiques públiques que encarrega el govern espanyol“. A més, Torelló afegeix que “és evident que la justificació que realitza el Ministeri és manifestament insuficient per satisfer els paràmetres exigits per la llei i la jurisprudència del Tribunal Suprem, en haver-se limitat a al·legar que, atès que el Ministeri de Treball no ha decidit encara sobre la publicació i explotació comercial de l’estudi esmentat, la seva entrega a disposició del sol·licitant afectaria els drets a la propietat intel·lectual”.

A més d’amagar aquest informe, s’ha de recordar que en les últimes setmanes Yolanda Díaz ha encarregat tres informes més sobre l’SMI, un d’ells a l’exdiputat de Podemos Alberto Montero, actualment professor de la Universitat de Màlaga. Alhora, cal recordar que el Ministeri vol convocar el pròxim mes de novembre als agents socials per valorar un nou augment de l’SMI que per elevar-lo fins al 60% del salari mitjà, aproximadament uns 1.060 euros mensuals, com es va comprometre a fer al llarg de la legislatura.