Preu de la llum avui per hores: franges horaries més barates

L’hora més barata de la llum avui Preu més baix del dia 16h – 17h 0.28444 €/kWh Preu més alt del dia 21h – 22h 0.378 €/kWh Preu a les 17:05 0.29333 €/kWh Preu mig del dia 0.3256 € 1 del 8 de 2022 Franges horàries i trams de la llum 00h – 01h: 0.31287 €/kWh 01h – 02h: 0.31809 €/kWh 02h – 03h: 0.32354 €/kWh 03h – 04h: 0.32724 €/kWh 04h – 05h: 0.33048 €/kWh 05h – 06h: 0.33258 €/kWh 06h – 07h: 0.33342 €/kWh 07h – 08h: 0.32638 €/kWh 08h – 09h: 0.33974 €/kWh 09h – 10h: 0.30951 €/kWh 10h – 11h: 0.31723 €/kWh 11h – 12h: 0.31749 €/kWh 12h – 13h: 0.31881 €/kWh 13h – 14h: 0.33101 €/kWh 14h – 15h: 0.28724 €/kWh 15h – 16h: 0.28569 €/kWh 16h – 17h: 0.28444 €/kWh 17h – 18h: 0.29333 €/kWh 18h – 19h: 0.34398 €/kWh 19h – 20h: 0.35910 €/kWh 20h – 21h: 0.37292 €/kWh 21h – 22h: 0.37800 €/kWh 22h – 23h: 0.33550 €/kWh 23h – 00h: 0.33644 €/kWh Evolució del preu del kWh avui Quan posar la rentadora avui? La millor hora per encendre la rentadora no és sempre a l’hora més econòmica del dia, sempre dependrà de la durada del programa que posem: Programes de menys d’una hora de duració Avui la millor hora per posar la rentadora en programes d’una hora és a les 4 de la tarda, ja que la franja horària més econòmica se situa entre les 4 de la tarda i les 5 de la tarda. Programes entre una i dues hores de duració Avui la millor hora per posar la rentadora en programes d’entre una i dues hores és a les 3 del migdia, ja que el tram més econòmic se situa entre les 3 del migdia i les 5 de la tarda i el preu mitjà de kwh per aquesta franja de dues hores queda en 0.2851€. Programes entre dues i tres hores de duració Avui la millor hora per posar la rentadora en programes d’entre dues i tres hores és a les 2 del migdia, ja que el tram més econòmic se situa entre les 2 del migdia i les 5 de la tarda i el preu mitjà de kwh per aquesta franja de tres hores queda en 0.2858€.

FAQS: Preguntes freqüents sobre llum

Quins són els conceptes de les factures de llum? En el resum de la factura podem trobar el preu de la llum desglossat, és a dir, tot allò que se suma a la factura que acaba convertint-se en la xifra que toca pagar. En aquest sentit, hi ha diferents impostos i conceptes que s’han de desxifrar per saber exactament què paguem de llum en la factura.



Potència contractada: És aquell import fix que es paga per la potència contractada mesurada en quilowatts. Aquesta es mesura depenent dels diferents electrodomèstics que utilitzem a la nostra llar. La tarifa varia segons les necessitats de cada casa.



Consum: És l’import variable. Va canviant segons la quantitat consumida i segons les pujades i baixades del preu de la llum, que fixa el mercat elèctric.



Descomptes: En aquest apartat s’especifica si hi ha algun descompte per al receptor de la factura. D’aquesta manera, es pot veure si ha de pagar la tarifa completa o se li descompta alguna part del pagament, sigui de l’import fix o del variable.



Impost d’electricitat: Actualment l’estableix el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Correspon al 5,113% de la suma del que es factura per potència i consum.



Impostos indirectes: A tots els conceptes anteriors, a més, s’hi ha d’aplicar l’IVA, és a dir, el 21% per a potències superiors a 10 quilowatts, o bé el 10% en potències inferiors.



Altres conceptes: En aquest apartat és molt habitual trobar-se amb l’import del lloguer del comptador, que es paga per cada dia de facturació.



La suma de tots els conceptes és el que dona el resultat final a pagar per l’electricitat que consumim. Moltes vegades, però, també s’hi afegeix la suma dels serveis de manteniment que es cobren a part.

Per què puja el preu de llum? Fa mesos que la factura de la llum puja de manera constant, i és que el preu de l’electricitat no ha deixat d’augmentar. Hi ha dos factors clars, l’encariment de les matèries primeres i la reducció de la producció d’energies renovables.



Encariment de les matèries primeres: Avui dia no és cap secret que el petroli i el gas són dos productes que s’han encarit moltíssim, només cal veure el preu del carburant. Aquest augment de preu també afecta la pujada de la llum. Una de les lluites europees que ha aflorat després d’aquestes pujades és la necessitat d’una autonomia energètica, ja que per aconseguir aquestes matèries primeres es depèn de l’exterior, com per exemple de Rússia, un país en guerra a Ucraïna i que desafia la UE, que ha fet trontollar els mercats que regulen els preus.



Reducció de la producció d’energies renovables: Un altre dels grans factors que afecta al preu de la llum són les condicions meteorològiques. En aquest sentit, part de l’energia que consumim és renovable i ve de l’energia eòlica, hidràulica i d’altres energies renovables, que són més barates. En el moment en el qual aquestes energies escassegen, s’han de buscar altres recursos menys sostenibles per seguir tenint la mateixa quantitat d’electricitat; energies que normalment ja són més cares que les renovables.

Com s’actualitza al mercat regulat el preu de la llum? En el mercat regulat els factors de pujada del preu de la llum explicats anteriorment tenen gran importància en l’augment del que paguem. Tot i això, una de les parts essencials d’aquesta equació és l’oferta i la demanda. D’aquesta manera, el mercat regulat depèn molt de les necessitats i varia segons la quantitat que es consumeix. Per tant, si la demanda augmenta, els preus pugen. En canvi si la demanda disminueix els preus baixen.



L’altra factor important i també lligat a l’escassetat d’energies renovables és l’oferta. En aquest sentit com que les energies tenen preus diferents cal tenir en compte que l’oferta d’algunes energies serà més barata que d’altres. D’aquesta manera, si l’oferta majoritària és d’una energia més cara, la tarifa de la llum augmenta i viceversa.

Quins tipus de mercats de llum hi ha? Mercat lliure: És el que regula la llum que pagues quan signes el contracte. Hi ha moltes tarifes diferents i moltes companyies que n’ofereixen. A curt termini, aquest mercat no pateix les oscil·lacions, ja que el preu és el que s’ha pactat prèviament.



Mercat regulat: Aquest és el que es paga depenent de les oscil·lacions del preu de la llum, que a la vegada depèn directament de l’oferta i la demanda. En aquest sentit, aquest mercat es controla segons quanta llum es consumeix i varia cada dia. Quanta més demanda de llum, més cara surt, en canvi com menys electricitat es necessita més barata és.