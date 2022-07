Catalunya lidera el rànquing de l’Estat en creació d’empreses

La creació d’empreses a Catalunya ha augmentat un 4,6% més aquest mes de maig en comparació al mateix període de l’any passat. En concret s’han registrat 1.977 noves companyies en un mes, la xifra més alta de tot l’Estat, segons l’Estadística de Societats Mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així doncs, es confirma la tendència creixent de l’empresariat català que continua augmentant les xifres cada més, ja que ha acabat amb més empreses cada mes.

La creació d’empreses repunta des del 2017 a Catalunya

Aquest divendres s’han publicat les dades de creació d’empreses i Catalunya segueix liderant el rànquing, seguida de Madrid amb 1.944 noves creacions i Andalusia amb 1.544. De fet, La tendència de les xifres a Catalunya contrasta amb el conjunt de l’Estat, on la creació d’empreses al maig ha baixat un 4,6% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins a les 9.132. El capital subscrit va superar els 376 milions d’euros, el que suposa un augment anual del 12,9%. A més de les empreses catalanes ja constituïdes, 540 han ampliat el seu capital al mes de maig. per un import de 205,8 milions d’euros

Les empreses que s’han dissolt

Per contra, però, també hi ha hagut moltes empreses que s’han dissolt. Només a Catalunya, han desaparegut 147. A part, les dades també desglossen el perquè de la desaparició d’aquestes companyies. 97 ho van fer de forma voluntària, 13 per fusió i 37 per altres circumstàncies. Paral·lelament, a l’estat espanyol el nombre de societats dissoltes s’ha situat en 1.728, un increment del 0,3% en termes interanuals; i les que han ampliat capital han baixat fins a les 2.454, un 2,6% menys que en el mateix mes del 2021. En aquest sentit, la comunitat de Madrid si qu ha liderat un rànquing i ha estat de les empreses dissoltes. Així doncs, s’ha situat com la comunitat amb més empreses que han desaparegut, fins a 538.