Telefónica i Repsol creen una empresa de projectes fotovoltaics

La Comissió Europea ha donat llum verda aquest divendres a la creació d’una empresa conjunta entre Repsol i Telefònica, enfocada a la implementació de projectes fotovoltaics a Espanya. Concretament, la companyia s’encarregarà dels processos d’adquisició, instal·lació i manteniment de plaques solars arran de terra o terrats per a l’autoconsum tant de les cases com de les empreses. Amb això, l’executiu comunitari ha apuntat que la proposta d’adquisició “no plantejarà cap problema de competència”, ateses les “limitades superposicions” entre l’operadora de telecomunicacions i la companyia vinculada al sector del combustible.

Les dues empreses espanyoles han anunciat que volen començar un treball conjunt per intentar portar la sostenibilitat de les companyies a un altre nivell. Així doncs i després de presentar la proposta a Europa, Telefónica i Repsol han decidit aliar-se per començar a implementar projectes conjunts relacionats amb plaques fotovoltaiques. Tot i que les empreses no han donat gaires detalls de les seves iniciatives, sembla que començaran a treballar juntes després de l’aprovació europea, que s’ha produït aquest divendres. L’expedient, que li va ser notificat a Brussel·les el passat 13 de maig, ha estat estudiat sota el procediment simplificat que s’aplica als casos menys problemàtics, segons ha indicat la pròpia institució comunitària en un comunicat.

Una proposta definitiva

El mes de març ambdues companyies van anunciar que havien arribat a un acord per constituir la societat, el capital de la qual estarà repartit al 50%. En un primer moment, aquesta empresa podia ser un problema pel que fa a la competència de les altres companyies. Tot i això, la Comissió Europea no ha posat pegues a aquest enllaç i ha decidit donar llum verda a aquesta iniciativa que podria suposar un avenç en aquestes noves tecnologies sostenibles. L’objectiu de la nova societat serà oferir una solució integral d’autoconsum a clients particulars, comunitats de veïns i empreses, tant pimes com grans companyies, mitjançant la instal·lació de panells solars, segons van indicar les dues companyies en un comunicat conjunt per a anunciar el projecte el març passat.