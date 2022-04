Catalunya capta 612 milions d’euros d’inversió estrangera

El departament d’Empresa i Treball ha presentat aquest divendres les dades d’inversió estrangera a Catalunya. Roger Torrent, conseller ha afirmat que hi ha hagut un gran creixement envers l’any passat en inversió de fora de l’Estat. De fet, el creixement ha estat d’un 27,7% més en comparació al 2021. Tal com apunten les dades compartides per Torrent, la captació de projectes feta per Acció -l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat- es va mantenir el 2021 tot i el context hostil encara marcat per la pandèmia i els problemes a la cadena de subministrament. Així mateix, hi ha uns altres 600 projecte en cartera, molts dels quals es podrien materialitzar els anys vinents.

Els projectes estrangers tenen cabuda a Catalunya

Del total de projectes atrets, el 37% estan lligats a empreses “noves”, és a dir, que no tenien un establiment previ al país. Per contra, el 44% són d’empreses que ja estaven a Catalunya, però que han decidit ampliar inversions o relocalitzar nous serveis o línies de negoci. La resta són inversions conjuntes amb empreses locals, adquisicions o inversions de manteniment.

L’expresident del Parlament Roger Torrent a la conselleria d’Empresa i Ocupació / ACN

Per territoris, els nous projectes s’han distribuït per 13 comarques, tot i que des de l’Executiu es reconeix que cal fer més esforços per aconseguir que les inversions arribin a les zones més apartades de la capital catalana. “La diversitat territorial és considerable, però sí que és cert que encara considerem que està excessivament concentrada a l’àrea de Barcelona“, ha destacat el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos.

Els sectors que disparen les xifres

Pel que fa als sectors més forts, Torrent ha ressaltat el pes de la indústria de l’automoció, la química i de les tecnologies de la informació i la comunicació. Tot i que el conseller no ha volgut donar els noms concrets de la major part de projectes pels contractes de confidencialitat que hi ha amb les empreses, ha apuntat que moltes decideixen instal·lar a Catalunya centres de transició digital, punts d’innovació i manufactures 4.0.