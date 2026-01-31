Cent anys després de la mort d’Antoni Gaudí encara continuen sortint a la llum alguns secrets desconeguts de la seva vida i exitosa carrera. Amb motiu de l’Any Gaudí es podrà veure l’exposició Gaudí, Pagès i l’Obrera a la Nau Gaudí de Mataró des del 27 de març i fins al 17 de gener de 2027. En aquesta exposició ha sortit a la llum la història, fins ara desconeguda, de la primera casa que va dissenyar l’arquitecte l’any 1878. Cinc anys abans de construir la nau de blanqueig de cotó de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense, Gaudí ja havia dissenyat un xalet per al director i “ànima” de la cooperativa, Salvador Pagès, el qual va costar 1.790 pessetes. És a dir, la primera casa dissenyada per l’emblemàtic arquitecte es va vendre per l’equivalent a 10 euros amb 75 cèntims.
Fins ara se sabia, més o menys, que Gaudí havia construït una casa abans de fer la nau de blanqueig de cotó, considerada com el quilòmetre zero de la seva obra, però es desconeixien els detalls d’aquesta construcció. Ara, però, gràcies a la feina dels investigadors, ja s’ha pogut determinar de qui va ser el primer encàrrec que va rebre Gaudí, en quin any es va fer la seva primera casa i en quines condicions. Cal tenir en compte, però, que tant la construcció del xalet com de la nau de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense van formar part del mateix encàrrec. Ara aquest espai s’ha convertit en la Nau Gaudí. Originàriament, però, a banda d’una fàbrica, també s’havia projectat fer un centre d’oci i un barri obrer amb una trentena de cases unifamiliars a quatre vents. Del projecte inicial, però, només se’n va acabar fent la nau i les latrines, a banda de dues cases, una d’elles dissenyada pel mateix Gaudí.
Les negociacions pel preu de les obres
La investigació sobre la primera casa dissenyada per Gaudí també ha revelat que hi va haver fortes desavinences pel pressupost del xalet. El paleta que la va construir, segons relata la investigadora Núria Poch en conversa amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN), va demandar Salvador Pagès perquè deia que les obres van ser més cares del que s’havia acordat inicialment. El paleta volia cobrar 2.451 pessetes per la casa -és a dir, gairebé quinze euros-, mentre Gaudí, que va intercedir en el litigi com a mediador, va posar-hi un preu de 900 pessetes -poc més de cinc euros. Finalment, però, després d’un període de negociacions, Salvador Pagès en va acabar pagant 1.790. L’exposició, la qual també està liderada per Núria Poch, ha permès potenciar la recerca sobre els anys en què Gaudí va centrar bona part dels seus esforços en Mataró i ordenar cronològicament totes les obres que l’arquitecte va fer a la ciutat.