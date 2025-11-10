El director de la BBC dimiteix per la manipulació d’unes declaracions de Trump

Tim Davie i Deborah Turness, el director general i la consellera delegada de la BBC, han presentat la seva dimissió com a resposta a les greus acusacions de manipulació que estava rebent la cadena britànica. El vídeo de la polèmica? L’emissió d’un discurs fragmentat de Donald Trump en el qual semblava que animés, explícitament, l’assalt del Capitoli que va tenir lloc el gener del 2021.
El cap de la BBC ha reconegut que s’han comès “alguns errors” que el forcen a “assumir-ne la responsabilitat”, ha dit en una carta de comiat. Davie ocupava aquest càrrec des de feia cinc anys, una cadena que abandona després de 20 anys treballant-hi.
The Telegraph va aconseguir que els filtressin un memoràndum intern de la BBC, signat per un extreballador, que suggereix que va editar-se el discurs de Trump en dues parts perquè, d’aquesta manera, s’oferia un missatge manipulat que deixava malament el president nord-americà. Però com ho havien retocat exactament? Tot ajuntant dues parts diferents d’un discurs.
Si a la frase original, Trump diu “anirem fins al Capitoli i animarem als nostres valents senadors i congressistes”, en el vídeo retocat se’l sent dir “anirem fins al Capitoli i estaré allà amb vosaltres, lluitarem com dimonis”. Entre una part de la frase i l’altra de la lluita, a la vida real va haver-hi un lapse de 50 minuts.
INSANE: BBC Panorama *edited footage* of Trump's speech to make it look like he encouraged the Capitol Hill riot.— Lee Harris (@addicted2newz) November 3, 2025
La BBC, amb un biaix propalestí en la cobertura de la guerra de Gaza?
Per una altra banda, en aquest escrit intern també s’indicava un presumpte biaix propalestí de la BBC durant la cobertura de la guerra de Gaza. L’exassessor de la cadena britànica els acusava de “censurar” veus conservadores en el debat sobre la identitat de gènere i de presentar l’experiència trans com una “celebració de la diversitat” sense objectivitat.
En la seva carta de dimissió, la consellera delegada ha rebutjat amb fermesa aquestes acusacions i ha afirmat que, tot i que s’han comès “errors”, és “fals” que BBC News tingui un biaix institucional. De fet, ha atribuït la polèmica únicament a l’edició d’unes declaracions de Donald Trump. La consellera Turness ha afegit que la controvèrsia sobre el programa Panorama ha arribat a un punt que perjudica la BBC, institució que diu “estimar”.
La ministra britànica de Cultura, Mitjans i Esport, Lisa Nandy, ha agraït a Davie els seus anys de servei i ha destacat la seva tasca en un període “de grans canvis” per a la BBC. Per la seva banda, el president de la BBC, Samir Shah, ha lamentat la dimissió de tots dos, qualificant-la de “dia trist per a la cadena”, i ha reconegut la forta pressió personal i professional que ha portat Davie a prendre aquesta decisió.