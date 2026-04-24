Simone Biles ho té clar: els valors que aprens entrenant són els que t’ajuden a sobreviure fora

Veure Simone Biles és observar la perfecció física en moviment. Amb 41 medalles a la seva vitrina, és l’atleta més guardonada de la història, però el seu triomf més gran no ha estat un salt mortal, sinó aprendre a dir “no puc més”.
En la seva recent visita a Madrid, la gimnasta nord-americana ha deixat una lliçó de vida que transcendeix l’esport d’elit. (I sí, és exactament el que moltes de nosaltres necessitàvem escoltar avui entre tant d’estrès i autoexigència).
Lluny dels focs de la competició, Biles s’ha convertit en la cara visible d’una revolució silenciosa: la de la salut mental. El seu pas per ‘El Hormiguero’ no ha estat per parlar de trofeus, sinó de com l’autocura emocional és el veritable luxe del nostre segle.
El perill dels ‘twisties’: quan la ment es desconnecta
Biles va recordar el moment que va canviar la seva vida als Jocs Olímpics de Tòquio. Va patir el que en gimnàstica anomenen twisties, un bloqueig mental aterridor on el cos oblida com girar en l’aire. És, literalment, una desconnexió entre el cervell i els músculs.
En lloc de forçar i posar-se en perill mortal, va decidir retirar-se. Aquell gest, titllat per alguns de debilitat, va ser en realitat un acte de valentia extrema. “Vaig decidir que m’havia de retirar per no posar-me en perill”, va confessar amb una tranquil·litat que desarma.
Aquest episodi va obrir un debat mundial necessari. Ens va ensenyar que, per molt professional o exitosa que siguis, si el teu cap no està en equilibri, el teu cos acabarà fallant. És un mirall on moltes dones poden veure’s reflectides quan intenten arribar a tot i obliden escoltar-se.
Avui, Biles no només és una atleta; és una ambaixadora del benestar. Ha demostrat que demanar ajuda no et fa menys capaç, sinó molt més humana i resilient a llarg termini.
L’esport com a brúixola per a la vida real
Per a la Simone, l’esport és molt més que guanyar medalles. És una eina d’estructura i valors que s’apliquen en tancar la porta del gimnàs. “La vida canvia amb l’esport perquè t’ensenya el treball dur i a no rendir-te”, afirma amb convicció.
Aquest aprenentatge aterra directament en la nostra rutina diària. Ja sigui una sessió de pilates, una caminada ràpida o 10 minuts d’esquats a casa, l’exercici ordena la ment i retorna una sensació de control enmig d’agendes impossibles.
L’esport t’obliga a tenir un horari, a cultivar la voluntat i a entendre el valor de l’esforç constant. Però, sobretot, t’ensenya a conèixer els teus límits. No es tracta de matxacar-se, sinó de trobar aquell espai propi on el soroll exterior desapareix.
La gimnasta insisteix que els valors de l’equip i la disciplina són pilars que sostenen la seva vida actual. En un món on l’ansietat sembla la norma, el moviment físic actua com una àncora emocional imprescindible per mantenir l’eix.
Teràpia i equilibri: el nou entrenament
Si l’exercici enforteix els seus músculs, la teràpia és el que manté el seu cap al seu lloc. Biles parla d’anar al psicòleg amb la mateixa naturalitat amb què parla d’entrenar a la barra d’equilibri. “Vaig aconseguir l’ajuda que necessitava”, explica sense estigmes.
Aquest missatge connecta amb una conversa cada vegada més present: el veritable benestar ja no és només material. Sentir-se bé, dormir millor i viure amb menys ansietat són els nous objectius d’èxit per a la dona contemporània.
A 29 anys, i amb la vista posada (o no) en els Jocs de Los Angeles, la Simone no té pressa. No sap si estarà al terra competint o animant des de la grada, i aquesta incertesa no l’asusta. És la pau de qui ja no ha de demostrar res a ningú més que a si mateixa.
Nosaltres també hem après que la força no només està a aguantar el pes del món sobre les espatlles, sinó a tenir la maduresa de deixar-lo anar quan la càrrega ens impedeix respirar.
Al final, la història de Simone Biles ens recorda que som molt més que el nostre rendiment professional o les nostres medalles diàries. Cuidar-se des de dins és l’únic camí per brillar de veritat per fora.
El teu moment de pausa
La lliçó de Biles és una invitació a la reflexió. En el teu dia a dia, quantes vegades ignores els teus propis ‘twisties’ per por a defraudar els altres? La salut mental no és un destí, és un entrenament diari que requereix tanta constància com qualsevol esport.
No esperis que la teva ment i el teu cos es desconnectin per demanar temps mort. Prioritzar-se és, possiblement, l’exercici més difícil i beneficiós que faràs en tota la teva vida.
Continuaràs forçant el salt o t’atreviràs, com la Simone, a escoltar el que el teu cos intenta dir-te?