Simone Biles lo tiene claro: los valores que aprendes entrenando son los que te ayudan a sobrevivir fuera

Ver a Simone Biles es observar la perfección física en movimiento. Con 41 medallas en su vitrina, es la atleta más galardonada de la historia, pero su mayor triunfo no ha sido un salto mortal, sino aprender a decir «no puedo más».

En su reciente visita a Madrid, la gimnasta estadounidense ha dejado una lección de vida que trasciende el deporte de élite. (Y sí, es exactamente lo que muchas de nosotras necesitábamos escuchar hoy entre tanto estrés y autoexigencia).

Lejos de los focos de la competición, Biles se ha convertido en la cara visible de una revolución silenciosa: la de la salud mental. Su paso por ‘El Hormiguero’ no ha sido para hablar de trofeos, sino de cómo el autocuidado emocional es el verdadero lujo de nuestro siglo.

El peligro de los ‘twisties’: cuando la mente se desconecta

Biles recordó el momento que cambió su vida en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sufrió lo que en gimnasia llaman twisties, un bloqueo mental aterrador donde el cuerpo olvida cómo girar en el aire. Es, literalmente, una desconexión entre el cerebro y los músculos.

En lugar de forzar y ponerse en peligro mortal, decidió retirarse. Aquel gesto, calificado por algunos de debilidad, fue en realidad un acto de valentía extrema. «Decidí que tenía que retirarme para no ponerme en peligro», confesó con una tranquilidad que desarma.

Este episodio abrió un debate mundial necesario. Nos enseñó que, por muy profesional o exitosa que seas, si tu cabeza no está en equilibrio, tu cuerpo acabará fallando. Es un espejo donde muchas mujeres pueden verse reflejadas cuando intentan llegar a todo y olvidan escucharse.

Hoy, Biles no solo es una atleta; es una embajadora del bienestar. Ha demostrado que pedir ayuda no te hace menos capaz, sino mucho más humana y resiliente a largo plazo.

El deporte como brújula para la vida real

Para Simone, el deporte es mucho más que ganar medallas. Es una herramienta de estructura y valores que se aplican al cerrar la puerta del gimnasio. «La vida cambia con el deporte porque te enseña el trabajo duro y a no rendirte», afirma con convicción.

Este aprendizaje aterriza directamente en nuestra rutina diaria. Ya sea una sesión de pilates, una caminata rápida o 10 minutos de sentadillas en casa, el ejercicio ordena la mente y devuelve una sensación de control en medio de agendas imposibles.

El deporte te obliga a tener un horario, a cultivar la voluntad y a entender el valor del esfuerzo constante. Pero, sobre todo, te enseña a conocer tus límites. No se trata de machacarse, sino de encontrar ese espacio propio donde el ruido exterior desaparece.

La gimnasta insiste en que los valores del equipo y la disciplina son pilares que sostienen su vida actual. En un mundo donde la ansiedad parece la norma, el movimiento físico actúa como una ancla emocional imprescindible para mantener el eje.

Terapia y equilibrio: el nuevo entrenamiento

Si el ejercicio fortalece sus músculos, la terapia es lo que mantiene su cabeza en su lugar. Biles habla de ir al psicólogo con la misma naturalidad con que habla de entrenar en la barra de equilibrio. «Conseguí la ayuda que necesitaba», explica sin estigmas.

Este mensaje conecta con una conversación cada vez más presente: el verdadero bienestar ya no es solo material. Sentirse bien, dormir mejor y vivir con menos ansiedad son los nuevos objetivos de éxito para la mujer contemporánea.

A los 29 años, y con la vista puesta (o no) en los Juegos de Los Ángeles, Simone no tiene prisa. No sabe si estará en el suelo compitiendo o animando desde la grada, y esa incertidumbre no la asusta. Es la paz de quien ya no tiene que demostrar nada a nadie más que a sí misma.

Nosotros también hemos aprendido que la fuerza no solo está en aguantar el peso del mundo sobre los hombros, sino en tener la madurez de dejarlo ir cuando la carga nos impide respirar.

Al final, la historia de Simone Biles nos recuerda que somos mucho más que nuestro rendimiento profesional o nuestras medallas diarias. Cuidarse desde dentro es el único camino para brillar de verdad por fuera.

Tu momento de pausa

La lección de Biles es una invitación a la reflexión. En tu día a día, ¿cuántas veces ignoras tus propios ‘twisties’ por miedo a defraudar a los demás? La salud mental no es un destino, es un entrenamiento diario que requiere tanta constancia como cualquier deporte.

No esperes que tu mente y tu cuerpo se desconecten para pedir tiempo muerto. Priorizarse es, posiblemente, el ejercicio más difícil y beneficioso que harás en toda tu vida.

¿Continuarás forzando el salto o te atreverás, como Simone, a escuchar lo que tu cuerpo intenta decirte?