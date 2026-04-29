Per què els nens dels 60 i 70 afronten millor les crisis? L’explicació científica d’una resiliència ignorada

Ni cristalls, ni cotons. Si els teus genolls van estar tatuats per les crostes de les caigudes a l’asfalt i la teva única forma de contacte amb els amics era cridar sota el seu balcó, pertanys a una estirp especial. La psicologia ha posat nom al que tu ja sabies: la resiliència invisible dels nascuts entre 1960 i 1970.
Aquells que van créixer en un món sense pantalles, sense cinturons de seguretat obligatoris als seients del darrere i amb una llibertat que avui fregaria la temeritat, van desenvolupar un cablejat cerebral diferent. (Sí, nosaltres també trobem a faltar aquesta sensació d’aventura constant).
No es tracta de nostàlgia barata, sinó d’una estructura mental forjada en la incertesa i la resolució de problemes en temps real. La ciència explica ara per què ets capaç de mantenir la calma quan el Wi-Fi cau o quan la vida es posa costa amunt de debò.
La “Llibertat de Risc”: El gimnàs de la ment
La psicologia del desenvolupament assenyala que la clau d’aquesta resiliència està en el joc no supervisat. Als 60 i 70, els nens sortien de casa amb una única ordre: “torna quan s’encenguin els fanals”. Aquest espai d’hores sense adults va permetre que el cervell aprengués a gestionar el risc per si mateix.
Si hi havia un conflicte en el partit de futbol, havies de negociar. Si et perdies, havies de preguntar o buscar el camí. Aquesta autonomia forçosa va crear una tolerància a la frustració que avui brilla per la seva absència. El teu cervell va aprendre que els problemes se solucionen, no s’eviten.
Aquest entrenament invisible és el que els experts anomenen “autoeficàcia”. Haver sobreviscut a un entorn amb menys xarxes de seguretat t’ha dotat d’una confiança interna que et permet enfrontar crisis actuals amb una agilitat mental superior.
A diferència de la sobreprotecció moderna, aquella exposició controlada al perill real va ensenyar a tota una generació a distingir entre un inconvenient i una vertadera tragèdia.
La forja del caràcter en l’era analògica
Un altre factor determinant és l’espera. Als 70, res era immediat. Calia esperar que comencés el teu programa preferit, que revelessin les fotos de les vacances o que algú et truqués al telèfon fix de casa. Aquesta “gratificació retardada” és un pilar fonamental de la salut mental.
Avui sabem que la capacitat d’esperar enforteix l’escorça prefrontal, la zona del cervell encarregada del control dels impulsos. Per això, si vas créixer en aquesta època, el teu llindar de paciència és, per norma general, molt més alt que el d’un natiu digital.
Aquesta paciència es tradueix en una major resistència davant els revessos laborals o personals. No busques la solució en un clic, sinó que entens que els processos importants requereixen temps i esforç. És la filosofia del “pico i pala” aplicada a la supervivència emocional.
La psicologia moderna observa amb fascinació com aquesta generació gestiona la soledat i el silenci. Al no haver crescut amb l’estímul constant de les notificacions, possueixes una pau interior tècnica que és envejada pels terapeutes actuals.
Per què aquesta resiliència passa avui desapercebuda?
El problema és que aquesta fortalesa és silenciosa. No es manifesta amb grans discursos, sinó en la capacitat de seguir endavant sense queixar-se. És una resistència estoica que sovint es confon amb fredor o falta d’empatia per part dels més joves.
Tanmateix, en moments de crisi econòmica o social, són els nascuts als 60 i 70 els qui solen portar el timó. El seu cervell està dissenyat per a l’adaptació ràpida. Van passar de la màquina d’escriure a l’iPad sense immutar-se, integrant canvis tecnològics massius mentre mantenien els seus valors fonamentals.
Aquesta “plasticitat generacional” és un fenomen únic. Has viscut en dos mons radicalment diferents i n’has extret el millor de tots dos. Tens l’astúcia del carrer i la capacitat d’entendre la modernitat, un combo que et converteix en una peça imprescindible en qualsevol equip.
Sabies que la capacitat de resoldre problemes sense l’ajuda de Google és una de les habilitats més valorades avui pels reclutadors d’elit? La teva infància analògica és ara el teu actiu professional més gran.
Urgència: El llegat que no hem de perdre
Estem en un punt d’inflexió on aquesta manera d’entendre la vida corre el risc d’extingir-se sota el pes de la hiperconnexió. És vital que els qui posseeixen aquesta resiliència invisible la transmetin, no com una crítica, sinó com una lliçó de supervivència.
Reconèixer aquest “superpoder” en tu mateix és el primer pas per valorar-lo. No ets “antic”, ets robust. La teva ment va ser forjada en un motlle que ja no existeix, i això t’atorga un avantatge competitiu en un món cada vegada més fràgil i dependent.
La pròxima vegada que sentis que no encaixes en la velocitat frenètica d’avui, recorda que els teus fonaments són de formigó armat. Has superat crisis que n’enfonsarien d’altres només perquè la teva infància t’ha ensenyat que, al final del dia, sempre es pot tornar a casa quan s’encenguin els fanals.
No és increïble pensar que aquells jocs perillosos al carrer t’estaven preparant per ser el pilar que ets avui?