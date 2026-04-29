¿Por qué los niños de los 60 y 70 afrontan mejor las crisis? La explicación científica de una resiliencia ignorada

Ni cristales, ni algodones. Si tus rodillas estuvieron tatuadas por las costras de las caídas en el asfalto y tu única forma de contacto con los amigos era gritar bajo su balcón, perteneces a un linaje especial. La psicología ha puesto nombre a lo que ya sabías: la resiliencia invisible de los nacidos entre 1960 y 1970.

Aquellos que crecieron en un mundo sin pantallas, sin cinturones de seguridad obligatorios en los asientos traseros y con una libertad que hoy rozaría la temeridad, desarrollaron un cableado cerebral diferente. (Sí, nosotros también echamos de menos esa sensación de aventura constante).

No se trata de nostalgia barata, sino de una estructura mental forjada en la incertidumbre y la resolución de problemas en tiempo real. La ciencia explica ahora por qué eres capaz de mantener la calma cuando el Wi-Fi cae o cuando la vida se pone cuesta arriba de verdad.

La «Libertad de Riesgo»: El gimnasio de la mente

La psicología del desarrollo señala que la clave de esta resiliencia está en el juego no supervisado. En los 60 y 70, los niños salían de casa con una única orden: «vuelve cuando se enciendan las farolas». Ese espacio de horas sin adultos permitió que el cerebro aprendiera a gestionar el riesgo por sí mismo.

Si había un conflicto en el partido de fútbol, tenías que negociar. Si te perdías, tenías que preguntar o buscar el camino. Esta autonomía forzosa creó una tolerancia a la frustración que hoy brilla por su ausencia. Tu cerebro aprendió que los problemas se solucionan, no se evitan.

Este entrenamiento invisible es lo que los expertos llaman «autoeficacia». Haber sobrevivido a un entorno con menos redes de seguridad te ha dotado de una confianza interna que te permite enfrentar crisis actuales con una agilidad mental superior.

A diferencia de la sobreprotección moderna, aquella exposición controlada al peligro real enseñó a toda una generación a distinguir entre un inconveniente y una verdadera tragedia.

La forja del carácter en la era analógica

Otro factor determinante es la espera. En los 70, nada era inmediato. Había que esperar que comenzara tu programa favorito, que revelaran las fotos de las vacaciones o que alguien te llamara al teléfono fijo de casa. Esta «gratificación retrasada» es un pilar fundamental de la salud mental.

Hoy sabemos que la capacidad de esperar fortalece la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada del control de los impulsos. Por eso, si creciste en esa época, tu umbral de paciencia es, por norma general, mucho más alto que el de un nativo digital.

Esta paciencia se traduce en una mayor resistencia ante los reveses laborales o personales. No buscas la solución en un clic, sino que entiendes que los procesos importantes requieren tiempo y esfuerzo. Es la filosofía del «pico y pala» aplicada a la supervivencia emocional.

La psicología moderna observa con fascinación cómo esta generación gestiona la soledad y el silencio. Al no haber crecido con el estímulo constante de las notificaciones, posees una paz interior técnica que es envidiada por los terapeutas actuales.

¿Por qué esta resiliencia pasa hoy desapercibida?

El problema es que esta fortaleza es silenciosa. No se manifiesta con grandes discursos, sino en la capacidad de seguir adelante sin quejarse. Es una resistencia estoica que a menudo se confunde con frialdad o falta de empatía por parte de los más jóvenes.

Sin embargo, en momentos de crisis económica o social, son los nacidos en los 60 y 70 quienes suelen llevar el timón. Su cerebro está diseñado para la adaptación rápida. Pasaron de la máquina de escribir al iPad sin inmutarse, integrando cambios tecnológicos masivos mientras mantenían sus valores fundamentales.

Esta «plasticidad generacional» es un fenómeno único. Has vivido en dos mundos radicalmente diferentes y has extraído lo mejor de ambos. Tienes la astucia de la calle y la capacidad de entender la modernidad, un combo que te convierte en una pieza imprescindible en cualquier equipo.

¿Sabías que la capacidad de resolver problemas sin la ayuda de Google es una de las habilidades más valoradas hoy por los reclutadores de élite? Tu infancia analógica es ahora tu activo profesional más grande.

Urgencia: El legado que no debemos perder

Estamos en un punto de inflexión donde esta manera de entender la vida corre el riesgo de extinguirse bajo el peso de la hiperconexión. Es vital que quienes poseen esta resiliencia invisible la transmitan, no como una crítica, sino como una lección de supervivencia.

Reconocer este «superpoder» en ti mismo es el primer paso para valorarlo. No eres «anticuado», eres robusto. Tu mente fue forjada en un molde que ya no existe, y eso te otorga una ventaja competitiva en un mundo cada vez más frágil y dependiente.

La próxima vez que sientas que no encajas en la velocidad frenética de hoy, recuerda que tus fundamentos son de hormigón armado. Has superado crisis que hundirían a otros solo porque tu infancia te ha enseñado que, al final del día, siempre se puede volver a casa cuando se enciendan las farolas.

¿No es increíble pensar que aquellos juegos peligrosos en la calle te estaban preparando para ser el pilar que eres hoy?