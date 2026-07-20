María Montessori, pedagoga: «Mai ajudis un nen en una tasca en la qual sent que pot tenir èxit»

Vivim en una cultura de la sobreprotecció constant. A la mínima senyal de frustració, dubte o dificultat, els pares correm de manera gairebé instintiva a intervenir, a corregir el rumb o a acabar la tasca per ells. (Sí, nosaltres també ho hem fet alguna vegada a la cuina o amb els deures pensant que estàvem ajudant).
Gustavo Deco, neurocientífic: un cervell estressat sobreviu, un de feliç se centra en l’aprenentatge.
John Locke explicava per què hem d’escoltar atentament els nens: «Hi ha més a aprendre de les seves preguntes que dels discursos»
Però, i si et diguéssim que aquest impuls d’ajuda immediata és, en realitat, un obstacle invisible per al seu correcte desenvolupament mental? La històrica pedagoga María Montessori, els mètodes de la qual segueixen sent un referent mundial en les escoles més prestigioses, ens va deixar una advertència clara que avui cobra més vigència que mai en un món hiperconnectat i impacient.
L’error és subtil, diari i absolutament devastador per a la ment de l’infant. Quan un nen s’enfronta a un petit desafiament quotidià i nosaltres intervenim abans d’hora per estalviar-li el patiment, li estem robant una cosa fonamental per al seu futur: la valuosa capacitat de sentir l’èxit per mèrit propi. La frustració controlada no és un enemic a batre, sinó el motor biològic i psicològic necessari que precedeix la resolució real de problemes de qualsevol adult.
El perill ocult de l’ajuda innecessària
Segons l’enfocament original de la metodologia Montessori, el paper de l’adult en el nucli familiar ha de ser exclusivamente el d’un guia invisible i protector, mai el d’un salvador sistemàtic. Cada vegada que agafes el llapis pel teu fill perquè va massa lent, obres el pot que a ell se li resisteix o col·loques aquesta peça de trencaclosques que no encaixa a la primera, li estàs enviant un missatge nociu directament al seu subconscient. Li estàs dient que ell no és capaç de fer-ho i que tu has d’assumir el control.
Aquesta dinàmica repetida durant anys crea una dependència absoluta i una alarmant falta d’autonomia. Els nens que creixen sota aquesta ombra d’ajuda constant tendeixen a desenvolupar una menor tolerància a la frustració i busquen sempre l’aprovació d’un tercer abans de prendre qualsevol decisió mínima. La neurociència moderna ha confirmat el que la pedagoga italiana ja va observar en les seves primeres investigacions: el cervell infantil necessita el conflicte cognitiu per fixar les connexions neuronals de l’aprenentatge profund.
La solució que proposa aquest mètode de fama internacional no consisteix a tancar-se a l’habitació ni a desentendre’s dels problemes dels més petits, sinó a canviar radicalment el nostre rol com a pares. Hem de passar de ser agents actius que solucionen complicacions a ser observadors i dissenyadors d’un entorn segur on el nen pugui fallar sense por de ser jutjat o corregit de forma immediata.
L’arquitectura de l’autèntic èxit infantil
La veritable clau d’aquest canvi cultural resideix exclusivament en l’art de l’observació conscient. Aprendre a distingir entre un nen que realment necessita un suport tècnic elemental perquè la tasca supera les seves capacitats biològiques i un nen que només necessita temps i espai per pensar de manera autònoma és l’habilitat més valuosa que pot desenvolupar un pare avui dia. Estem parlant de dissenyar un ambient a casa on ells se sentin completament segurs per errar, perquè recordem que només en l’error conscient existeix el veritable creixement.
Aquesta filosofia educativa no tracta en absolut d’abandonar el nen a la seva sort davant de tasques impossibles per a la seva edat, sinó d’oferir-li les eines físiques i temporals necessàries perquè ell sigui el protagonista real del seu propi descobriment. És un canvi de mentalitat domèstica que molts qualifiquen de revolucionari: hem de deixar d’ensenyar des de la superioritat de l’adult per començar a permetre aprendre des de la curiositat de l’infant.
Quan un nen aconsegueix cordar-se les sabates sol després de deu intents fallits, la descàrrega de dopamina i la fixació de l’autoestima són reals i indestructibles. Si ho fas tu perquè arribes tard al cotxe, el calçat estarà cordat en cinc segons, però el dany en la seva percepció d’autoeficàcia ja s’haurà produït. Els experts de l’Associació Montessori Internacional adverteixen que aquests petits detalls diaris sumen milers d’hores al final de la infància, marcant la diferència entre un adolescent segur o un de profundament insegur.
Com aplicar el mètode a casa des d’aquest mateix instant
No necessites fer un curs d’anys ni transformar la teva llar en una escola de disseny per implementar aquest gir a la teva rutina diària. El primer pas és purament mental i depèn del teu autocontrol emocional. La propera vegada que vegis el teu fill lluitant de manera evident amb una tasca escolar, un joc o una responsabilitat domèstica, respira profundament, fa un pas enrere i espera de forma activa. Compta fins a deu en silenci abans d’oferir qualsevol tipus de sugeriment verbal o intervenció física.
Si veus que la frustració comença a escalar fins a un punt de bloqueig emocional, la solució mai és donar la resposta correcta directament. El truc consisteix a oferir una petita pregunta guia que obri un nou camí mental a la seva ment. Pots utilitzar frases senzilles com ara què creus que passa si girem aquesta peça o quin penses que és el següent pas lògic que hem de fer. D’aquesta manera tan subtil, estàs retornant immediatament el poder a les seves mans i obligant el seu cervell a treballar l’esforç personal.
Els resultats empírics que recullen els centres que apliquen aquesta metodologia des de fa dècades són completament innegables. Estem parlant de nens molt més segurs de si mateixos, amb una autoestima sòlida basada en fets comprovats per ells mateixos i no en elogis buits o aplaudiments artificials dels pares. El benefici a llarg termini és clar: estem formant de veritat adults independents capaços d’enfrontar-se als problemes del món real sense necessitat que ningú vingui a solucionar-los la vida.
A més, sabies que aquesta eina de contenció no només serveix per a l’àmbit acadèmic o educatiu? Molts psicòlegs d’empresa i líders d’equips apliquen avui dia aquesta mateixa filosofia Montessori en la gestió de projectes i en el món dels negocis B2B per fomentar la proactivitat de les seves plantilles i evitar l’ordre i comandament tradicional que asfixia el talent emergent.
Al cap i a la fi, les dinàmiques familiars canvien ràpidament i la pressió de l’entorn empeny cap a una pressa constant que és totalment incompatible amb els ritmes naturals de la infància. La pressió escolar augmentarà de cara al proper curs i les ganes de solucionar-ho tot ràpidament seran una temptació constant a les tardes.
Prendre la decisió conscient de frenar el nostre impuls protector és la millor estratègia que podem adoptar avui mateix pel seu futur real. El millor regal que podem fer als nostres fills mai serà fer-los la vida excessivament fàcil o planera, sinó fer-los completament capaços de dominar la seva pròpia realitat amb seguretat. Estàs preparat per fer aquest pas enrere tan necessari a casa i observar com comença a ocórrer la màgia de l’aprenentatge autònom?