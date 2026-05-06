La psicologia afirma que els nens dels 60 i 70 no són forts per la criança, sinó pel contrari

Segur que has escoltat mil vegades allò de “abans érem més forts”. És la frase de capçalera en els dinars familiars de qui va créixer entre els anys 60 i 70. Aquesta medalla d’honor que es pengen per haver sobreviscut a una infantesa sense cascs, sense cinturons de seguretat i sense supervisió constant.
Però prepara’t, perquè la ciència acaba de llançar una galleda d’aigua freda sobre aquest orgull generacional. No, no et vas fer més fort per jugar entre escombres o per tornar a casa quan s’encenien els fanals. (I sí, a nosaltres també ens ha sorprès el gir que li dona la psicologia moderna a aquest assumpte).
La trampa de la falsa resiliència
La creença popular dicta que la duresa de l’entorn va forjar personalitats d’acer. No obstant això, estudis recents en psicologia clínica suggereixen que el que molts confonen amb fortalesa és, en realitat, un mecanisme d’adaptació a l’abandonament emocional o a la manca d’estructura. No és que fossin nens de ferro, és que no van tenir cap altra opció que hipermadurar abans d’hora.
Aquest fenomen té un nom tècnic: parentificació. Passa quan el nen assumeix rols d’adult perquè l’entorn és caòtic o els pares estan absents. El resultat no és un adult més resilient, sinó una persona que ha après a desconnectar de les seves pròpies necessitats per sobreviure a l’entorn. La “força” era, simplement, una màscara de supervivència.
Confondre la manca de mims amb independència és el gran error de diagnòstic de les últimes dècades. L’autonomia real neix de la seguretat, no del desemparament.
El cost ocult: la salut mental en la maduresa
Què passa quan aquests nens arriben als 50 o 60 anys? Les dades de salut mental actuals mostren una realitat molt diferent del mite de l’invencibilitat. Molts adults d’aquestes dècades presenten avui dificultats per gestionar la vulnerabilitat o per demanar ajuda. És el preu d’haver crescut sota la premissa que “plorar és de febles”.
La psicologia afirma que aquesta generació tendeix a somatitzar més l’estrès. Com que no van aprendre a processar les emocions de forma oberta durant la seva criança, el cos acaba parlant per ells. Problemes d’ansietat crònica, trastorns de la son o una autoexigència tòxica són les restes d’aquell “entrenament” dels anys 70 que avui considerem heroic.
No es tracta de criticar els pares de llavors. Ells aplicaven el que sabien en un context de precarietat econòmica i social. Però elevar aquesta manca de recursos a la categoria de “millor criança” és, segons els experts, un error històric que impedeix a les noves generacions avançar cap a models d’apego molt més sans i funcionals.
La “generació de cristall” davant el mirall
És aquí on entra la gran polèmica actual. Els nens dels 60 i 70 solen titllar els joves d’avui com la generació de cristall. Els acusen de ser tous, d’ofendre’s per tot i de necessitar teràpia per a cada sotrac. Però, i si fos a l’inrevés? I si expressar l’emoció fos el veritable signe d’evolució?
La ciència suggereix que la generació actual és la primera que té les eines per trencar traumes transgeneracionals. Mentre que els nens dels 70 enterraven les seves pors sota una capa de falsa autonomia, els joves d’avui les identifiquen i les treballen. La fragilitat que se’ls atribueix podria ser, paradoxalment, una forma de valentia emocional que els seus pares mai es van permetre.
L’estudi de la Universitat de Psicologia revela que un entorn amb límits clars i validació emocional produeix adults amb un sistema nerviós molt més regulat. Al cap i a la fi, un nen que se sent segur no necessita ser “fort”; només necessita ser nen per desenvolupar-se amb èxit.
El consell: Si ets d’aquesta generació, intenta preguntar-te quantes vegades et permets dir “no puc més” sense sentir culpa. Aquí està la veritable prova de la teva fortalesa.
Sabies que això afecta la teva butxaca?
Fins i tot en l’àmbit laboral, aquest patró es repeteix. Els treballadors de les dècades dels 60 i 70 són els que més pateixen de burnout. La seva incapacitat per posar límits els porta a acceptar càrregues de feina inhumanes, creient que la seva “resistència” és un avantatge competitiu. Tanmateix, les empreses estan començant a valorar més la intel·ligència emocional que la mera resistència al càstig.
La paradoxa és absoluta. Aquella criança que buscava fer homes i dones “de profit” ha generat una massa crítica d’adults amb dificultats per a l’autocura. Al final, l’estalvi en “protecció” infantil dels anys 70 el paguem avui en factures de teràpia i medicació per a l’ansietat.
La llei de la vida és evolució, no repetició d’errors. Mirar enrere amb nostàlgia està bé, però idealitzar el perill o el descuit emocional és una trampa per al nostre benestar actual. Els temps han canviat perquè el nostre coneixement sobre el cervell humà també ho ha fet.
No caiguis en la trampa de creure que el patiment et va fer millor. Et va fer resistent, sí, però potser a un preu massa alt. La verdadera maduresa consisteix a entendre que protegir un nen no és fer-lo feble, sinó donar-li les arrels necessàries perquè, quan arribi la tempesta, no es trenqui.
Continuaràs defensant que el d’abans era millor o començaràs a abraçar la teva pròpia vulnerabilitat avui mateix?