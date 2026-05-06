La psicología afirma que los niños de los 60 y 70 no son fuertes por la crianza, sino al contrario

Seguro que has escuchado mil veces aquello de «antes éramos más fuertes». Es la frase principal en las comidas familiares de quienes crecieron entre los años 60 y 70. Esta medalla de honor que se cuelgan por haber sobrevivido a una infancia sin cascos, sin cinturones de seguridad y sin supervisión constante.

Pero prepárate, porque la ciencia acaba de lanzar un jarro de agua fría sobre este orgullo generacional. No, no te hiciste más fuerte por jugar entre escobas o por volver a casa cuando se encendían los faroles. (Y sí, a nosotros también nos ha sorprendido el giro que le da la psicología moderna a este asunto).

La trampa de la falsa resiliencia

La creencia popular dicta que la dureza del entorno forjó personalidades de acero. Sin embargo, estudios recientes en psicología clínica sugieren que lo que muchos confunden con fortaleza es, en realidad, un mecanismo de adaptación al abandono emocional o a la falta de estructura. No es que fueran niños de hierro, es que no tuvieron otra opción que hipermadurar antes de tiempo.

Este fenómeno tiene un nombre técnico: parentificación. Ocurre cuando el niño asume roles de adulto porque el entorno es caótico o los padres están ausentes. El resultado no es un adulto más resiliente, sino una persona que ha aprendido a desconectar de sus propias necesidades para sobrevivir al entorno. La «fuerza» era, simplemente, una máscara de supervivencia.

Confundir la falta de mimos con independencia es el gran error de diagnóstico de las últimas décadas. La autonomía real nace de la seguridad, no del desamparo.

El costo oculto: la salud mental en la madurez

¿Qué pasa cuando esos niños llegan a los 50 o 60 años? Los datos de salud mental actuales muestran una realidad muy diferente del mito de la invencibilidad. Muchos adultos de estas décadas presentan hoy dificultades para gestionar la vulnerabilidad o para pedir ayuda. Es el precio de haber crecido bajo la premisa de que «llorar es de débiles».

La psicología afirma que esta generación tiende a somatizar más el estrés. Como no aprendieron a procesar las emociones de forma abierta durante su crianza, el cuerpo acaba hablando por ellos. Problemas de ansiedad crónica, trastornos del sueño o una autoexigencia tóxica son los restos de aquel «entrenamiento» de los años 70 que hoy consideramos heroico.

No se trata de criticar a los padres de entonces. Ellos aplicaban lo que sabían en un contexto de precariedad económica y social. Pero elevar esta falta de recursos a la categoría de «mejor crianza» es, según los expertos, un error histórico que impide a las nuevas generaciones avanzar hacia modelos de apego mucho más sanos y funcionales.

La «generación de cristal» ante el espejo

Es aquí donde entra la gran polémica actual. Los niños de los 60 y 70 suelen calificar a los jóvenes de hoy como la generación de cristal. Los acusan de ser blandos, de ofenderse por todo y de necesitar terapia para cada contratiempo. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si expresar la emoción fuera el verdadero signo de evolución?

La ciencia sugiere que la generación actual es la primera que tiene las herramientas para romper traumas transgeneracionales. Mientras que los niños de los 70 enterraban sus miedos bajo una capa de falsa autonomía, los jóvenes de hoy las identifican y las trabajan. La fragilidad que se les atribuye podría ser, paradójicamente, una forma de valentía emocional que sus padres nunca se permitieron.

El estudio de la Universidad de Psicología revela que un entorno con límites claros y validación emocional produce adultos con un sistema nervioso mucho más regulado. Al final, un niño que se siente seguro no necesita ser «fuerte»; solo necesita ser niño para desarrollarse con éxito.

El consejo: Si eres de esta generación, intenta preguntarte cuántas veces te permites decir «no puedo más» sin sentir culpa. Ahí está la verdadera prueba de tu fortaleza.

¿Sabías que esto afecta tu bolsillo?

Incluso en el ámbito laboral, este patrón se repite. Los trabajadores de las décadas de los 60 y 70 son los que más sufren de burnout. Su incapacidad para poner límites les lleva a aceptar cargas de trabajo inhumanas, creyendo que su «resistencia» es una ventaja competitiva. Sin embargo, las empresas están empezando a valorar más la inteligencia emocional que la mera resistencia al castigo.

La paradoja es absoluta. Aquella crianza que buscaba hacer hombres y mujeres «de provecho» ha generado una masa crítica de adultos con dificultades para el autocuidado. Al final, el ahorro en «protección» infantil de los años 70 lo pagamos hoy en facturas de terapia y medicación para la ansiedad.

La ley de la vida es evolución, no repetición de errores. Mirar atrás con nostalgia está bien, pero idealizar el peligro o el descuido emocional es una trampa para nuestro bienestar actual. Los tiempos han cambiado porque nuestro conocimiento sobre el cerebro humano también lo ha hecho.

No caigas en la trampa de creer que el sufrimiento te hizo mejor. Te hizo resistente, sí, pero quizás a un precio demasiado alto. La verdadera madurez consiste en entender que proteger a un niño no es hacerlo débil, sino darle las raíces necesarias para que, cuando llegue la tormenta, no se rompa.

¿Continuarás defendiendo que lo de antes era mejor o empezarás a abrazar tu propia vulnerabilidad hoy mismo?