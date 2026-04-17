Una nutricionista revela el desdejuni perfecte per tenir energia: «Ruca, ous i aguacat»

Moltes persones comencen el dia amb una crossa o, pitjor encara, amb un simple cafè amb llet pensant que així estalvien calories. Però la realitat és que aquest hàbit està sabotejant el teu metabolisme. Una nutricionista experta ens recorda que el primer àpat del dia és el que marca el ritme de la teva insulina durant les següents 24 hores.
Si arribes a l’hora de dinar amb una gana voraç o si sents que a les dotze del migdia et falta l’energia, el teu problema és la arquitectura del teu desdejuni. (Sí, nosaltres també hem caigut en el parany de la torrada ràpida alguna vegada).
La “Regla dels Tres”: El que mai pot faltar al teu plat
Perquè un esmorzar sigui realment complet i t’ajudi a aprimar-te, ha de complir una estructura fixa. La primera peça del trencaclosques és la proteïna de qualitat. Ja siguin ous, iogurt grec natural o formatge fresc, la proteïna és la responsable de mantenir-te saciada i protegir els teus músculs.
El segon pilar són els greixos saludables. L’aguacat, les nous o l’oli d’oliva verge extra no “engreixen” si s’utilitzen correctament; al contrari, ajuden el teu cervell a funcionar millor i mantenen estables els nivells de sucre. Sense greixos, el teu cos no pot absorbir moltes de les vitamines essencials.
L’últim component és la fibra. Però no ens referim als cereals de caixa plens de sucre. Parlem de fruita sencera (mai en suc), civada o pa integral de veritat. La fibra és el “fre” que fa que els carbohidrats s’absorbeixin lentament, evitant els pics d’insulina que ens fan emmagatzemar greix abdominal.
Recorda que un esmorzar sense fibra és com un cotxe sense frens: tindràs un pic d’energia molt alt seguit d’una caiguda lliure que et farà picar qualsevol cosa a mig matí.
Per què el suc de taronja no és tan sa com creies
Un dels grans mites que la nutricionista vol carregar-se és el del suc de taronja. En esprémer la fruita, elimines la fibra i et quedes només amb el sucre lliure (fructosa). Beure un suc és gairebé el mateix que beure un refresc pel que fa a la teva resposta hormonal.
L’alternativa? Menja la fruita sencera. Mastegar activa els senyals de sacietat al cervell i manté intacta la matriu de la fruita. És un canvi petit, però el teu estómac i la teva bàscula ho notaran en qüestió de dies.
L’error de l’esmorzar “light”
Moltes dones opten per productes “light” o desgreixats pensant que és millor. És un error garrafal. Sovint, quan la indústria treu el greix, afegeix sucres o edulcorants per mantenir el gust. El resultat és un producte menys saciant que et deixa amb gana al cap de pocs minuts.
Prioritza els aliments en el seu estat més natural possible. Un grapat d’ametlles naturals sempre serà millor que qualsevol barreta de cereals “fitness” processada. La clau és la densitat nutricional: menjar més nutrients amb menys volum d’escombraries.
La hidratació també és vital. Beure un bon got d’aigua abans del cafè ajuda a “despertar” el sistema digestiu i millora la concentració. El cafè, millor si és sol o amb un rajolí de llet de qualitat, però sense sucre afegit.
¿Sabies que el teu esmorzar decideix el teu humor?
No és només física, és química. Un esmorzar ric en triptòfan (present en els ous i els fruits secs) ajuda a la producció de serotonina, l’hormona de la felicitat. Començar el dia amb els nutrients adequats t’ajuda a gestionar millor l’estrès i a estar més enfocada en la teva feina.
Si vols canviar el teu cos, primer has de canviar el que poses al teu plat a les vuit del matí. No necessites fer grans sacrificis, només aprendre a combinar els aliments amb intel·ligència.
Demà, quan t’aixequis, tindràs dues opcions: seguir amb la rutina que et cansa o provar el poder d’un desdejuni de veritat.
Què triaràs per alimentar la teva millor versió avui?