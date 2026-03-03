Una farmacèutica assenyala la seva crema preferida de Mercadona després de provar múltiples marques

A totes ens ha passat: comprem la crema més cara del mercat, seguim tots els passos i, al cap d’unes hores, sentim la pell tirant i sense vida.
Pensem que el producte no funciona o que la nostra pell és massa difícil, però la realitat és molt més senzilla i, alhora, frustrant.
La farmacèutica Mari Carmen Padilla ha encès les alarmes a les xarxes socials en explicar per què la teva rutina de bellesa podria ser un fracàs absolut.
No es tracta dels ingredients, ni de la marca, sinó d’un gest mecànic que repetim cada matí davant del mirall sense pensar en les conseqüències.
Aquest error tan comú està provocant que milers de dones estiguin llençant els diners literalment pel desaigüe cada vegada que obren el seu pot d’hidratant.
Si ets de les que s’eixuga la cara a fons amb la tovallola abans d’aplicar el producte, tenim una mala notícia: ho estàs fent tot malament.
El secret de la pell humida que ningú t’havia explicat
La clau, segons l’experta, resideix en la humitat residual del rostre després de la neteja diària.
En eixugar la pell per complet, eliminem la base necessària perquè els actius de la crema penetrin correctament a l’epidermis.
La hidratant funciona atrapant l’aigua; si no hi ha aigua a la superfície, el producte es queda “sentat” a sobre sense arribar a les capes profundes.
Padilla insisteix que el moment ideal és just quan la pell està encara lleugerament humida, gairebé al punt d’estar xopa.
És en aquest instant quan la barrera cutània és més receptiva i els actius hidratants com l’àcid hialurònic multipliquen la seva eficàcia.
Aquest petit ajust en el teu cronòmetre matutí pot suposar la diferència entre una cara radiant i una pell que demana auxili a mig matí.
Recorda que la pell actua com una esponja: si està seca i rígida, no absorbeix res; si està humida, tot flueix cap a l’interior.
Per què la teva tovallola és el pitjor enemic del teu cutis?
Més enllà del moment d’aplicació, l’ús de la tovallola convencional és un altre dels punts crítics assenyalats per la dermofarmàcia.
Fregar el rostre amb força no només irrita, sinó que genera micro-lesions que acceleren l’envelliment prematur i la pèrdua d’elasticitat.
L’experta recomana el “toc de papallona” o, millor encara, deixar que l’aire faci part de la feina mentre el rostre manté aquesta frescor natural.
Si sents que la teva crema fa “boletes” o no s’absorbeix, és probable que estiguis davant d’una pell saturada i mal preparada.
La hidratació real no és una capa de greix, és un equilibri hídric que només s’aconsegueix respectant els temps biològics de la teva cara.
Estalviar en productes cars i invertir en una tècnica correcta és la veritable decisió que la teva butxaca (i el teu mirall) agrairan aquest hivern.
La importància dels actius en l’ordre correcte
No serveix de res tenir el millor sèrum del món si després bloquegem el seu pas amb una crema massa oclusiva aplicada a destemps.
Mari Carmen Padilla recorda que l’ordre dels factors sí que altera el producte final quan parlem de salut dermatològica.
L’OCU ja ha advertit en diverses ocasions que el preu no sempre garanteix resultats, però la metodologia d’aplicació sí que és determinant.
Aquest consell s’ha tornat viral perquè ataca directament l’hàbit més arrelat: la por a la sensació de cara mullada.
Demà mateix, quan surtis de la dutxa, resisteix la temptació d’usar la tovallola de forma agressiva i prova aquest truc professional.
La teva pell se sentirà sucosa, el maquillatge aguantarà més temps i deixaràs de sentir que estàs malgastant cada gota de la teva rutina de cura.
Estàs disposada a canviar 30 segons de la teva rutina per transformar el teu aspecte per complet o prefereixes seguir perdent diners?
A vegades, la bellesa no és qüestió de pressupost, sinó de saber escoltar els qui realment en saben de ciència i pell.