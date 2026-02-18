Un farmacèutic aclareix per què hauries d’allunyar la Nivea blava de certes zones del cos

La crema Nivea de llauna blava és un d’aquells productes que passen de generació en generació i tornen cada hivern com a “solució universal” per a la pell seca. Però en cosmètica, el que funciona en una zona pot empitjorar una altra si s’aplica sense criteri. Abans d’improvisar, convé recordar les recomanacions oficials sobre l’ús segur de cosmètics de l’AEMPS: bones pràctiques d’ús de productes cosmètics (AEMPS).
El debat no és si hidrata o no, sinó què passa quan una crema molt densa s’utilitza com si fos apta per a qualsevol pell i per a qualsevol part del cos. Aquí és on apareix l’advertència que més es repeteix a consulta.
La dada clau és aquesta: un farmacèutic adverteix que la crema de llauna blava pot ser una mala idea en pells grasses o amb tendència a l’acne i, a més, hi ha una zona on convé evitar-la de manera sistemàtica: el contorn d’ulls. No és una mania, és una qüestió de fórmula, de porus i de seguretat d’ús. La mateixa marca inclou una indicació bàsica en el seu etiquetatge internacional: evitar el contacte amb els ulls, un avís que apareix en fitxes oficials del producte: advertiments d’ús de NIVEA Creme.
Per què una crema densa no es comporta igual a totes les zones
La Nivea de llauna blava és una crema emol·lient i molt oclusiva. En termes senzills: crea una capa que ajuda a frenar la pèrdua d’aigua. Aquest efecte és el que la fa útil a mans, colzes o talons, però també el que pot jugar en contra en zones amb porus més reactius o amb tendència a obstruir-se.
Els oclusius no “afegeixen” aigua a la pell: ajuden a segellar la hidratació perquè no s’evapori. Això és especialment útil quan hi ha sequedat o la barrera cutània està alterada, però pot resultar massa pesant en pells que ja produeixen sèu o que s’irriten amb facilitat.
Què li passa a una pell acneica amb fórmules molt oclusives
En pell amb acne, el problema no és hidratar, és triar bé el tipus d’hidratant. El NHS ho resumeix amb una recomanació pràctica: evitar productes de cura facial “oil-based” o comedogènics i optar per opcions no comedogèniques quan hi ha acne: consells del NHS sobre acne i productes comedogènics.
Una crema molt densa pot:
- Augmentar la sensació de greix i la brillantor, cosa que porta a netejar en excés i a irritar més.
- Obstruir fol·licles en pells predisposades, empitjorant els comedons.
- Alterar la tolerància si ja s’utilitzen tractaments antiacne (retinoides, peròxids), que requereixen hidratants més lleugers.
El matís important: acne no vol dir no hidratar
Hidratar pot ser necessari fins i tot amb acne, sobretot si hi ha tractaments assecants. L’American Academy of Dermatology insisteix que, si hi ha sequedat, l’hidratant ajuda i es recomana aplicar-lo després del rentat per “atrapar” aigua a la pell: recomanacions de l’AAD sobre hidratant i acne. La clau és la textura: en pell acneica sol funcionar millor una opció lleugera i no comedogènica, i reservar les fórmules més denses per a zones corporals molt seques.
La zona que dona més problemes: contorn d’ulls
El contorn d’ulls és una de les àrees més delicades de la cara. La pell és més fina i està més exposada a irritacions, lacrimeig i transferència del producte a l’ull. Per això, a més de l’advertiment explícit d’“evitar contacte amb els ulls” a la fitxa del producte, molts professionals recomanen no utilitzar cremes molt denses i perfumades en aquesta zona.
Quins riscos s’intenten evitar
- Irritació ocular si el producte migra i entra en contacte amb l’ull.
- Picor i lacrimeig per sensibilització en pell fina.
- Milium (petits quists de queratina) en persones predisposades, sobretot amb textures molt oclusives i ús constant.
Això no vol dir que el contorn no s’hidrati, sinó que convé fer-ho amb productes formulats per a aquesta zona o amb hidratants facials adequats i aplicats en mínima quantitat i sense acostar-se massa a la línia de pestanyes.
On sí que sol encaixar i per què continua sent un bàsic
El fet que no sigui ideal per a tot no la converteix en una “mala crema”. El seu punt fort és la sequedat intensa i la protecció davant del fred i la fricció. El NHS, en explicar l’ús d’emol·lients, recomana aplicar-los suaument (sense fregar en excés) i en la direcció del creixement del pèl per evitar bloquejar fol·licles: com utilitzar emol·lients (NHS).
Zones on sol funcionar millor
- Mans exposades a rentat freqüent.
- Colzes i genolls amb aspror.
- Talons i peus secs, especialment a la nit.
- Zones de fregament (si no hi ha lesió oberta) on es busca reduir fricció.
Com aplicar-la perquè rendeixi més i molesti menys
- Menys és més: capa fina, millor que “empastifar” la pell.
- Moment correcte: després de la dutxa, amb la pell encara lleugerament humida, per segellar la hidratació.
- Sense fregar fort: estendre suaument redueix irritació.
- Evita zones conflictives: contorn d’ulls, mucoses i pell amb brot acneic actiu si t’empitjora.
Errors freqüents que expliquen per què a uns els va bé i a altres no
La crema s’ha fet famosa per la seva versatilitat, però gran part dels “m’ha anat fatal” sol venir d’usos poc adequats. Aquests són els errors que més es repeteixen:
- Fer-la servir com a crema facial diària en pell grassa, per costum i sense revisar tolerància.
- Aplicar-la massa a prop de l’ull i acabar amb irritació o coïssor.
- Fer-la servir en excés i sentir la pell “asfixiada”, cosa que porta a netejar massa.
- Confondre sequedat amb acne: hi ha brots que s’irriten per tractaments i necessiten hidratació, però amb fórmules lleugeres.
Checklist ràpid per decidir en 30 segons
|Situació
|Millor opció
|Què evitar
|Mans, colzes, talons molt secs
|Crema densa en capa fina
|Aplicar i vestir-se a l’instant
|Pell facial grassa o acneica
|Hidratant lleuger no comedogènic
|Crema molt oclusiva com a rutina diària
|Contorn d’ulls sensible
|Producte específic o mínima quantitat lluny de pestanyes
|Aplicar crema densa enganxada a l’ull
|Sequedat per fred puntual a les galtes
|Ús puntual, poca quantitat
|Sobreaplicar diverses vegades sense necessitat
La crema Nivea de llauna blava pot ser una aliada per a la sequedat intensa, però deixa de ser “universal” quan canvia el tipus de pell i la zona. Si vols evitar problemes, la regla pràctica és simple: fes-la servir on la pell és més resistent i seca, i allunya-la de la zona periocular i de les pells grasses amb tendència a l’acne. Aquest matís, que sembla petit, és el que sol decidir si et calma o et complica la pell.