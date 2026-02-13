Un entrenador revela els 10 exercicis per perdre panxa a partir dels 50

La panxa sovint es converteix en el gran “punt negre” a partir dels 50 per una barreja de factors: canvis hormonals, pèrdua progressiva de massa muscular, menys activitat diària i una tendència més gran a acumular greix a la zona abdominal. I aquesta acumulació no és només estètica. La literatura científica descriu que l’augment de greix visceral s’associa a més risc cardiometabòlic i que la seva presència augmenta amb l’edat, fins i tot més enllà del pes total: revisió a PubMed Central sobre greix visceral i edat.
En aquest context, repetir abdominals clàssics pot donar sensació de feina feta, però rarament és el que més fa avançar el resultat. La reducció localitzada no és una estratègia realista: el cos perd greix de manera global quan el balanç energètic i els hàbits s’alineen. Per això, els plans que funcionen millor combinen força per preservar múscul, exercicis globals per elevar la despesa i treball de core orientat a estabilitat i postura.
La dada clau és en la selecció de 10 exercicis que, ben ordenats, permeten entrenar tot el cos, elevar la demanda metabòlica i reforçar l’abdomen sense convertir-lo en un càstig final. A partir d’aquí, el més important no és només què fer, sinó com fer-ho: intensitat sostenible, freqüència setmanal i progressió.
Per què costa més baixar panxa després dels 50
El cos canvia i també canvia la manera d’entrenar. A partir dels 50, mantenir o guanyar múscul es torna més rellevant perquè el múscul actua com a “motor” metabòlic i suport funcional. Si es perd massa muscular, la despesa diària baixa i és més fàcil que el greix s’acumuli amb els mateixos hàbits de sempre.
El greix visceral no es comporta com el subcutani
El greix abdominal té dues grans “capes”: el subcutani (més superficial) i el visceral (més profund). El visceral és el que més es relaciona amb risc metabòlic i cardiovascular, i el seu augment amb l’edat està ben documentat a la literatura biomèdica: article a PubMed Central sobre adipositat visceral i envelliment.
L’error típic: només cardio o només abdomen
Caminar ajuda, i molt. Però quan el pla es queda només en cardio suau, és freqüent encallar-se per falta d’estímul de força. I quan el pla es queda només en abdomen, la despesa total és limitada i la zona lumbar sovint en paga el preu si la tècnica no acompanya. La combinació és la que dona resultats sostenibles.
Els 10 exercicis que millor encaixen amb l’objectiu
Aquesta selecció prioritza moviments globals, treball unilateral controlat i core com a estabilitat (no com a flexió repetida). Es poden adaptar a gimnàs o a casa amb manuelles, bandes o el propi pes. Si hi ha dolor persistent o patologia coneguda, convé consultar amb un professional sanitari abans de començar.
- 1) Gatzoneta a caixa o a banc
Millora la força de cames i glutis i ensenya a controlar el maluc. La caixa marca la profunditat i ajuda a mantenir la tècnica.
- 2) Pes mort romanès amb manuelles o banda
Activa la cadena posterior (glutis i isquiotibials) i entrena el core estabilitzant, sense flexionar el tronc.
- 3) Gambada enrere assistida
Treball unilateral amb menys estrès per a molts genolls. Es pot fer amb suport a la paret o una cadira per controlar l’equilibri.
- 4) Pont de glutis
Reforça el gluti major i estabilitza la pelvis. Progressió fàcil: més rang, pausa a dalt, una cama o càrrega al maluc.
- 5) Rem amb banda, politja o manuelles
Millora esquena i postura. Una esquena forta ajuda a “col·locar” el tronc i redueix compensacions lumbars.
- 6) Empenta horitzontal inclinada
Flexions amb mans elevades o press amb manuelles. Permet progressar sense impacte i acostuma a ser amable amb les espatlles.
- 7) Planxa (genolls a terra o planxa alta)
Objectiu: mantenir la línia del cos sense enfonsar les lumbars. Millor poca estona amb control que molta amb mala postura.
- 8) Dead bug
Control lumbopèlvic: l’abdomen estabilitza mentre es mouen braços i cames. Útil per protegir l’esquena.
- 9) Pallof press amb banda
Antirotació: el tronc resisteix girs. Molt eficaç i fàcil d’ajustar en intensitat.
- 10) Farmer carry o caminada amb càrregues
Caminar amb pes entrena agafada, postura i core de manera funcional. A casa es pot fer servir una motxilla o garrafes.
Com organitzar la setmana perquè funcioni
Sense estructura, no hi ha progrés. Les guies d’activitat física insisteixen a combinar aeròbic i força de manera regular. Per exemple, el CDC recorda com a base per a adults l’objectiu d’activitat aeròbica setmanal i com a mínim 2 dies d’enfortiment muscular: guia del CDC per a adults.
Plantilla simple de 3 dies
Aquesta proposta està pensada per ser realista. Si només pots entrenar 2 dies, elimina el dia intermedi i mantén l’ordre.
- Dia A: Gatzoneta a caixa + Rem + Pont de glutis + Planxa + Farmer carry
- Dia B: Pes mort romanès + Empenta inclinada + Gambada enrere + Dead bug + Pallof press
- Dia C: Repeteix A o B alternant, segons com recuperis
Sèries, repeticions i la clau de la intensitat
Per a la majoria, un punt de partida segur és:
- 2 a 3 sèries per exercici
- 6 a 12 repeticions en moviments de força (gatzoneta, pes mort romanès, empenta, rem)
- 20 a 40 segons en planxes o carries, amb tècnica estable
La intensitat útil es nota perquè la sèrie costa al final, però sense perdre el control. Deixar 1 o 2 repeticions “a la recambra” acostuma a ser més sostenible que anar al límit, especialment si tornes a entrenar després de temps parat.
La progressió que evita l’estancament
El cos s’adapta ràpid al que repeteixes. Si el pes i l’esforç no canvien en setmanes, l’estímul es torna insuficient. Per això, l’entrenament de resistència eficaç necessita progressió planificada, una cosa que recullen guies tècniques de referència: posició de l’American College of Sports Medicine sobre entrenament de força.
Com progressar sense lesionar-te
- Puja repeticions abans de pujar càrrega: si el teu rang és 8–12, arriba a 12 amb bona tècnica i aleshores augmenta pes.
- Increments petits: millor pujar poc i seguir entrenant que pujar massa i parar per molèsties.
- Més control: pausa d’1–2 segons al punt difícil, tempo més lent o més rang, si l’articulació ho tolera.
- Regla del dolor: esforç sí; dolor agut o creixent, no. Ajusta exercici, rang o càrrega.
Detalls que acceleren el resultat sense canviar els 10 exercicis
L’entrenament és el nucli, però el perímetre abdominal també respon a hàbits que influeixen en el balanç energètic i en la recuperació. Tres ajustos acostumen a marcar diferències visibles en poques setmanes:
- Més passos diaris: caminar a pas viu i moure’t més fora de l’entrenament.
- Proteïna i sacietat: prioritzar àpats que t’ajudin a sostenir el pla sense picoteig constant.
- Son i estrès: recuperar millor per entrenar millor i no viure en “mode cansament”.
Amb aquesta estructura, els 10 exercicis deixen de ser una llista solta i es converteixen en un pla: força global, core estable i progressió. A partir dels 50, aquest enfocament acostuma a ser el més eficient per reduir panxa sense castigar l’esquena ni dependre de rutines interminables.