Ni dieta ni exercici: el veritable motiu de la flacidesa als braços segons els experts

Totes hem passat per aquí. Et mires al mirall, aixeques el braç per saludar i, de sobte, sents que una part de tu continua saludant quan tu ja has parat. Les maleïdes “ales de ratpenat” són el malson estètic número u quan arriba el bon temps.
Però tenim una notícia que et deixarà gelada: pots fer mil milions de flexions i menjar només bròquil, que si no ataques el problema real, la flacciditat no marxarà. Un recent informe de bellesa i dermatologia ha posat el dit a la llaga: el problema no és el múscul, és el col·lagen estructural.
(Sí, nosaltres també hem llençat les peses per la finestra en llegir-ho). Resulta que la pell de la cara interna dels braços és una de les més fines i delicades de tot el cos. Quan el suport falla, no hi ha tríceps d’acer que pugui subjectar-ho tot al seu lloc.
L’enemic número u: El trencament de l’elastina
La flacciditat als braços no depèn tant de quantes hores passis al gimnàs, sinó de la qualitat de la teva matriu extracel·lular. Amb el pas dels anys, i especialment a partir dels 40, la producció de col·lagen cau en picat i les fibres d’elastina es tornen rígides i es trenquen.
Això provoca el que els experts anomenen “despenjament tisular”. És com si la tela d’un vestit es donés de si; per molt que el maniquí de dins estigui en forma, el vestit continuarà quedant gran i arrugat. Per això, centrar-se només en la dieta de pèrdua de pes sovint empitjora el problema, ja que buidem el volum sense recuperar l’elasticitat.
A més, hi ha un factor que moltes ignorem: el dany solar acumulat. Moltes vegades ens posem protecció a la cara, però ens oblidem dels braços quan anem pel carrer. Els raigs UV destrueixen les reserves de col·lagen a una velocitat de vertigen, accelerant aquest efecte de “pell de papir” tan poc desitjat.
Sabies que les variacions brusques de pes són les pitjors enemigues d’aquesta zona? La pell dels braços té una capacitat de retracció molt limitada. Si l’estirem i la desinflem constantment, acaba perdent la seva memòria elàstica per sempre.
Com recuperar la fermesa sense passar pel quiròfan?
Si l’exercici no és la solució màgica, què ens queda? Els experts apunten a la cosmètica de precisió i als tractaments de radiofreqüència. Necessitem actius que “enganyin” la pell perquè torni a fabricar col·lagen de qualitat, com el retinol corporal o el silici orgànic.
Però no tot és crema. La nutrició també juga un paper clau, però no com tu creus. No es tracta de menjar menys, sinó de menjar aminoàcids precursors. La vitamina C, el coure i el zinc són els maons que el teu cos necessita per reconstruir la infraestructura dels teus braços.
Una altra clau que revela aquest estudi és la importància de la hidratació profunda. Una pell deshidratada és una pell que penja més. Utilitzar olis corporals que segellin la humitat pot fer que, visualment, el braç es vegi molt més ters i definit en qüestió de dies.
I sí, l’exercici de força ajuda a donar volum i a “omplir” una mica el buit, però ha de ser un complement, no l’única estratègia. El focus real ha de ser mantenir la densitat de la dermis si realment vols tornar a portar tirants sense complexos aquest estiu 2026.
La rutina definitiva per a uns braços d’escàndol
En definitiva, per vèncer la flacciditat hem de deixar de culpar-nos per no anar prou al gimnàs i començar a cuidar la pell dels braços amb la mateixa cura que cuidem la cara. Neteja, exfoliació suau i molta, molta nutrició específica.
Nosaltres hem provat els massatges ascendents amb gua sha corporal i els resultats són sorprenents per drenar i reafirmar la zona. Es tracta de reactivar la circulació i despertar les cèl·lules adormides que han deixat de treballar.
No t’obsessionis amb les dietes miracle. Menjar poc només farà que els teus braços es vegin més flonjos. Menja bé, protegeix-te del sol i tria els actius cosmètics adequats. La ciència diu que és possible recuperar la fermesa, però s’ha de fer amb intel·ligència, no amb patiment.
Recorda que la constància és la clau. No serveix de res posar-se crema un cop a la setmana. La teva pell necessita estímuls diaris per tornar a ser la que era. Estàs disposada a canviar la teva rutina per lluir uns braços ferms?
Al cap i a la fi, la bellesa real és la que es cuida des de dins cap a fora. I tu, seguiràs fent tríceps com una boja o començaràs a alimentar la teva pell com es mereix?
Jo ja m’he comprat un sèrum amb vitamina C per als braços. Demà mateix començo la meva operació “tirants sense por”.