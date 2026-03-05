Macarena Gómez, 48 anys, revela el seu secret de bellesa: “M’encanten les cremes de farmàcia”

En un món de filtres d’Instagram i rutines facials de deu passos, la Macarena Gómez ha decidit nedar a contracorrent. A les seves 46 primaveres, l’actriu cordovesa lluu una pell fresca, vital i, sobre tot, real.
El seu secret? Ha deixat de mirar els prestatges de les perfumeries de luxe per centrar-se en el que ella anomena el seu “lloc segur”: la farmàcia. (I sí, la seva decisió té molt més sentit del que t’imagines).
La protagonista de ’30 monedas’ no busca un packaging daurat ni una fragància embriagadora. Busca eficàcia pura. Per a la Macarena, la cosmètica de farmàcia ofereix aquesta garantia dermatològica que la seva pell sensible necessita sota els focs dels rodatges.
El fi de l’era de les cremes de 300 euros
Macarena Gómez és el rostre d’una tendència que els experts anomenen “skintellectual”. Es tracta d’entendre els ingredients abans que la marca. L’actriu prefereix invertir en fórmules que funcionin, sense pagar el sobrecost del màrqueting de luxe.
“M’encanten les cremes de farmàcia”, afirma amb aquesta naturalitat que la caracteritza. No és només una qüestió de preu, és una qüestió de resultats visibles en la textura de la pell i en la prevenció de taques.
L’actriu ha descobert que els actius com el retinol, la vitamina C o l’àcid hialurònic se solen presentar en concentracions més estables i pures en els canals farmacèutics.
Aquest canvi d’estratègia li permet mantenir una barrera cutània forta. (Una cosa vital quan passes hores maquillada amb productes pesants davant de càmeres d’alta definició).
Menys és més: la rutina simplificada de la Macarena
A diferència d’altres celebrities, la rutina de la Macarena no és eterna. Es basa en pilars fonamentals: una neteja profunda, una hidratació potent i, per descomptat, la protecció solar diària.
L’actriu és conscient que a partir dels 45 anys, la pell perd elasticitat i capacitat de regeneració. Per això, confia en marques de boticari que ofereixen solucions clíniques a problemes específics com la deshidratació.
Comprar a la farmàcia també li permet rebre el consell expert del farmacèutic. És com tenir un dermatòleg de guàrdia que coneix exactament què necessita el teu rostre a cada estació de l’any.
Aquesta senzillesa és la que li permet ser constant. Perquè, com bé sabem totes, la millor crema del món no serveix de res si es queda oblidada al fons del calaix perquè és massa “complicada” d’utilitzar.
Per què hauries de seguir els passos de l’actriu
El fenomen Macarena Gómez confirma que la bellesa democràtica ha arribat per quedar-se. No cal ser una estrella de cinema per accedir a una rutina de cura facial de primer nivell.
Les farmàcies s’han convertit en els nous temples de la cosmètica. Ofereixen productes amb una relació qualitat-preu imbatible i, el més important, amb una seguretat que les pells madures agraeixen enormement.
L’actriu ens demostra que fer anys no és un problema si saps com acompanyar la teva pell en el procés. El seu cutis lluminós és la millor prova que el rigor científic guanya per golejada al glamour buit.
Estàs llista per buidar el teu necesser de productes innecessaris i passar-te al bàndol de la farmàcia? Si la Macarena ho té clar, la teva pell probablement també estigui demanant a crits un canvi d’aires.
Al cap i a la fi, la vertadera elegància és saber què et queda bé sense deixar-te portar per les modes passatgeres. I la Macarena Gómez, un cop més, ens ha donat una lliçó de autenticitat i saviesa cosmètica.