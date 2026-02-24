L’OCU tria els millors iogurts grecs del súper: aquests són els més recomanats

L’iogurt “grec” s’ha convertit en un bàsic de nevera, però no tots els envasos que s’hi assemblen ofereixen el mateix. Abans de comparar marques convé tenir clar què es considera iogurt a Espanya i què ha de complir, segons la norma de qualitat del iogurt publicada al BOE.
L’OCU ha analitzat referències d’iogurts grecs naturals que es venen als supermercats i el resultat deixa dues lectures útils: el perfil general és bo, però hi ha diferències clares en greix, calories i cost per quilo que canvien la compra, sobretot si se’n consumeix diverses vegades a la setmana.
La dada clau és al rànquing: l’OCU destaca tres iogurts grecs naturals per sobre de la resta pel seu equilibri entre qualitat i preu, amb un guanyador que s’imposa pel cost per quilo i la valoració global: Carrefour Extra, seguit d’Oikos de Danone i d’Alipende d’Ahorramás, en aquest ordre, segons la nota de premsa oficial de l’organització.
Què ha mirat l’OCU i per què l’iogurt grec no és igual que l’iogurt natural
La primera diferència és de recepta. L’iogurt natural clàssic s’elabora amb llet i ferments làctics. A l’iogurt grec natural s’hi incorpora nata, cosa que eleva el greix i, amb ell, la densitat calòrica. L’OCU recorda que el contingut de greix es pot situar al voltant del 10%, davant xifres més baixes en un iogurt natural estàndard.
Això es tradueix en números fàcils de comparar: el iogurt tradicional ronda unes 85 kcal per cada 100 grams, mentre que un iogurt grec natural pot arribar a 143 kcal per 100 grams, una diferència rellevant si se’n consumeix cada dia o en racions grans. Per aquest motiu, la recomanació general és clara: no abusar-ne si l’objectiu és controlar calories o greixos.
La lectura nutricional: més greix, però bon perfil general
Tot i aquest punt de partida, l’anàlisi conclou que, en conjunt, els iogurts grecs naturals avaluats presenten bona qualitat nutricional. L’OCU els valora positivament en la seva escala saludable, amb un matís important: el perfil no és tan equilibrat com el del iogurt natural clàssic, però continua sent una opció raonable dins d’una dieta variada.
Calci, proteïnes i sucre: el que explica la seva bona nota
L’OCU subratlla tres fortaleses habituals en aquests productes. La primera és el calci, amb xifres al voltant de 150 mg per cada 100 grams, similars o lleugerament superiors a les del iogurt tradicional. La segona és l’aportació de proteïnes, amb valors que ronden els 4,2 g per cada 100 grams. La tercera és que, en els iogurts grecs naturals analitzats, el sucre prové de la lactosa pròpia de la llet, sense necessitat de sucres afegits.
A més, com passa amb altres productes fermentats, el iogurt contribueix a millorar la digestió de la lactosa en algunes persones amb intolerància, en haver-se transformat part d’aquesta lactosa durant el procés de fermentació. L’AESAN recorda en la seva informació divulgativa que els probiòtics poden formar part d’aliments com el iogurt i altres fermentats.
Sense additius i amb seguretat alimentària
Un altre punt rellevant de l’informe és l’absència d’additius en les referències analitzades i el compliment dels requisits per ser considerats iogurt: presència de bacteris vius en quantitat suficient, nivell adequat d’acidesa i aportació correcta de calci. En higiene i seguretat alimentària, l’anàlisi no detecta deficiències, un aspecte especialment sensible en productes refrigerats.
Els tres iogurts grecs més ben valorats i quant costen
El rànquing final combina diversos factors, però en consum domèstic n’hi ha un que pesa molt: el preu per quilo. Segons la nota de premsa de l’OCU, aquestes són les tres referències destacades i el seu preu aproximat per quilogram:
|Producte
|Preu orientatiu
|Clau del resultat
|Carrefour Extra
|2,07 €/kg
|Equilibri global i millor relació qualitat-preu
|Oikos de Danone
|6,68 €/kg
|Molt ben valorat, però amb cost alt
|Alipende (Ahorramás)
|2,07 €/kg
|Bona opció amb preu competitiu
La interpretació pràctica és directa: en un producte que es pot consumir diverses vegades a la setmana, la diferència entre 2,07 €/kg i 6,68 €/kg pesa en la compra mensual, especialment en llars amb diversos consumidors.
Marca blanca contra marca fabricant: el mercat ja ha triat
L’OCU afegeix una dada de context que explica per què hi ha tanta diferència de preu: el mercat està dominat per les marques de distribució, que concentren aproximadament el 70% de les vendes. Aquestes marques solen apostar per formats més grans, com packs de sis unitats de 125 grams, mentre que les marques de fabricant tendeixen a vendre envasos de quatre unitats, un factor que influeix en el preu final per quilo.
De mitjana, l’OCU situa el cost dels iogurts grecs naturals de marca blanca al voltant de 2,18 €/kg, davant 4,93 €/kg en marques de fabricant, més del doble. La clau és que, segons l’anàlisi, les marques de distribuïdor mantenen una qualitat sensorial adequada, cosa que reforça la seva relació qualitat-preu.
Què mirar a l’envàs abans d’escollir
- Llista d’ingredients: en grec natural, l’esperable és base làctica i ferments, sense afegits innecessaris.
- Valor nutricional: comparar calories i greix per 100 g per ajustar consum.
- Proteïnes: útil si es busca un làctic més saciant.
- Preu per quilo: la dada que millor reflecteix el cost real del producte.
- Origen de la llet: l’etiquetatge sol indicar-ho i, segons l’OCU, habitualment és nacional.
Com encaixar-lo a la dieta sense caure en l’error més comú
L’error habitual amb l’iogurt grec és tractar-lo com si fos idèntic a l’iogurt natural en freqüència i ració. En tenir més greix i més calories, convé moderar-ne el consum si es busca control de pes o una dieta baixa en greixos. En canvi, pot encaixar bé com a opció puntual més cremosa, com a base de salses fredes o com a alternativa més saciant.
Una regla senzilla per decidir
- Si busques un làctic diari lleuger, l’iogurt natural sol ser més equilibrat.
- Si prioritzes textura cremosa i més densitat, el grec natural pot encaixar, però millor sense convertir-lo en automàtic.
La conclusió de l’anàlisi és clara: els iogurts grecs naturals del supermercat, en general, ofereixen un perfil nutricional correcte i bona seguretat, però convé vigilar-ne l’excés de consum pel seu major greix. I si l’objectiu és comprar bé, el rànquing de l’OCU col·loca Carrefour Extra al capdavant, amb Oikos i Alipende completant el podi.
Per ampliar detalls de l’estudi, la referència més directa és la nota de premsa de l’OCU: Anàlisi de l’OCU d’iogurts grecs.