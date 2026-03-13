L’exercici d’un minut que pot ser més efectiu que caminar 30 minuts

Sempre ens han dit que l’exercici és bo per al cor, però el que acaba de revelar la neurocientífica Louisa Nicola va molt més enllà. La clau per evitar que el teu cervell s’encongeixi amb l’edat podria estar en la potència de les teves cames. Literalment.
No estem parlant de córrer una marató ni de convertir-te en una atleta d’elit. La ciència més puntera d’aquest 2026 apunta a un exercici tan senzill com efectiu: l’esquat. Sí, aquest moviment que tant ens costa fer al gimnàs és, en realitat, una injecció de joventut per a les teves neurones.
La notícia està revolucionant les comunitats de salut perquè connecta dos mons que fins ara vèiem per separat: el múscul i la ment. (I nosaltres, que ja estem fent tres sèries mentre escrivim això, no podem estar més d’acord amb aquesta visió).
La proteïna màgica que fabrica el teu múscul
Però, quina relació té un múscul fort amb la memòria? El secret té nom de codi: BDNF. Es tracta d’una proteïna que actua com un fertilitzant per al teu cervell, ajudant a crear noves connexions neuronals i protegint les que ja tens.
Louisa Nicola explica que, en fer exercicis de força com els esquats, els nostres músculs alliberen unes substàncies anomenades mioquines. Aquestes viatgen per la sang fins al cervell i activen la producció d’aquest factor neurotròfic. És la solució definitiva contra l’envelliment cerebral que cap pastilla pot replicar.
Com més gran és el grup muscular que treballem, més gran és l’impacte. Per això les cames, que són el motor principal del nostre cos, tenen aquesta línia directa amb la nostra salut cognitiva. Tenir unes cames fortes és sinònim d’un cervell amb més reserva cognitiva.
A més, el treball de força millora la sensibilitat a la insulina. El cervell és un gran consumidor de glucosa i, si el teu cos no la gestiona bé, les teves neurones pateixen. Fer esquats ajuda a mantenir aquest equilibri vital per evitar malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.
Per què l’esquat és l’exercici rei per a la teva ment
L’esquat no és només baixar i pujar. És un moviment funcional que implica coordinació, equilibri i una gran demanda metabòlica. Segons Nicola, aquest esforç activa el flux sanguini cap al còrtex prefrontal, la zona encarregada de la presa de decisions i la planificació.
En aquest 2026, on la boira mental i la falta de concentració són el pa de cada dia, dedicar deu minuts a fer exercicis de força pot marcar la diferència entre un dia productiu i un dia perdut. És el biohacking més barat i accessible que existeix al mercat actual.
Un altre punt clau que destaca la neurocientífica és la pressió arterial. L’exercici de força ajuda a mantenir les artèries netes i flexibles, garantint que l’oxigen arribi fins a l’últim racó del teu cervell. Si vols recordar on has deixat les claus d’aquí a trenta anys, millor que comencis a flexionar els genolls.
No oblidem que la pèrdua de massa muscular, coneguda com a sarcopènia, està estretament lligada al declivi intel·lectual. Mantenir el múscul viu és mantenir la espurna de la teva intel·ligència encesa per molt més temps.
Com començar a entrenar el teu cervell des d’avui
Si la paraula “gimnàs” et fa venir calfreds, no pateixis. Louisa Nicola és molt pràctica: no necessites grans màquines. El simple fet de llevar-te i asseure’t de la cadira sense fer servir les mans ja és un inici d’esquat que compta per a la teva salut neurològica.
L’ideal és fer almenys dues sessions de força a la setmana. Pots començar fent esquats amb el teu propi pes corporal i, a mesura que agafis confiança, afegir una mica de càrrega, com una ampolla d’aigua o una motxilla. El repte és el que fa créixer les teves neurones.
És fonamental mantenir una bona tècnica per evitar lesions, però el missatge és clar: el moviment és vida per a la teva matèria grisa. La vellesa no comença amb les arrugues, sinó quan deixes de ser capaç d’aixecar-te amb agilitat.
Aquest enfocament preventiu és la gran tendència d’aquest any. Ja no entrenem només per l’estètica, sinó per arribar als 80 anys amb una ment lúcida, capaç de seguir aprenent i gaudint de la vida. És un canvi de xip que totes hem d’adoptar.
Com a consell final de l’experta, recorda que la constància és més important que la intensitat. Més val fer deu esquats cada dia que una pallissa al gimnàs un cop al mes. El teu cervell prefereix els hàbits sostinguts.
Veredicte: El gimnàs és la teva nova biblioteca
En resum, la ciència de Louisa Nicola ens dóna l’excusa perfecta per no saltar-nos l’entrenament. Cada repetició que fas és un escut protector contra l’Alzheimer i un regal per al teu futur “jo”.
És increïble pensar que la millor eina per protegir la nostra identitat i els nostres records estigui a les nostres pròpies cames. En un món obsessionat amb les aplicacions de brain training, la resposta real era moure el cos.
Al final, es tracta de cuidar el temple on vius. La teva ment i els teus músculs parlen el mateix idioma, només cal que comencis a escoltar-los. T’animes a fer la teva primera sèrie d’esquats avui mateix?